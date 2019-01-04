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Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Beşli arka kamera sistemine sahip olan Nokia 9 PureView'un bu ay içerisinde tanıtılabileceği söyleniyor. HMD Global’in yeni amiral gemisi telefonunun muhtemel çıkış tarihi ve fiyatı haberimizde...
4 ay
6,7b
1
9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nokia 9 PureView uzun süredir gündemi meşgul etmesine rağmen hala akıllı telefonla ilgili kilit detaylar açıklığa kavuşmuş değil. Ancak HMD Global’in gelecek planlarına ışık tutan yeni bir sızıntı sayesinde kamuoyunun merakını giderecek bazı önemli bilgiler açığa çıktı.
Ayrıca Bkz. "Apple hisseleri çakıldı: Yüzde 9 oranında düşüş var"
Nokia_Leaks adlı hesabın attığı tweet'e göre Nokia 9 PureView bu ayın 3. veya 4. haftasında tanıtılabilir. Amiral gemisi akıllı telefonunun ilk etapta Avrupa'da, piyasaya bağlı olarak 749 veya 799 avro (yani 850 veya 910 dolar) gibi bir fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor.

Nokia 9'un 5G özellikli versiyonu Ağustos'ta çıkacak

Öte yandan Nokia 9 PureView'un 5G teknolojisini destekleyen modelinin Ağustos ayında çıkacağına yönelik bilgiler de var. Akıllı telefonun beş arka kamera ile donatılmış olması ilgi çekici olsa da teknik özellikleri 2019'dan ziyade 2018 model bir amiral gemisinin geleceğine işaret ettiği için pek de heyecan verici değil.
Nokia 9 PureView'un 6 GB veya 8 GB RAM'in eşlik ettiği Snapdragon 845 yonga setiyle güçlendirileceği söyleniyor. 18:9 görüntü oranı sunan Quad HD+ çözünürlükte ekranla gelmesi beklenen cihaz, ekrana entegre parmak izi sensörüne sahip ilk Nokia telefon olabilir. Ayrıca 4.150 mAh kapasiteli pil, kablosuz şarj desteği ve Android 9.0 Pie işletim sistemi ile piyasaya sürüleceği de gelen haberler arasında.

https://twitter.com/LeaksNokia/status/1080390578364448768 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay
tripofobisi olan parmak kaldırsın :)
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Angel of the Lord 4 ay
Zamanında 4G geldiğinde çoğu telefon hazırdı 4G'ye. En azından Türkiye'de böyleydi. Geç geldiği içindir belki. Şimdi 5G kullanmak sadece son model telefonlarla mümkün olacak herhalde.
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esmerbuyucu 4 ay
Zaten bilerek S845 ile çıkarıyorlar. Sonradan sirocco mirocco deyip S855'li çıkarırlar. Bunlardan her şey beklenir.
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mert1907 4 ay
Beş kamera yerine tek bi kamera kullanıp 808 yada 1020 gibi bir dizayn yapsalar bence daha iyi olurdu. Tek kamera da kaliteli olduğu sürece gayet iş görür zaten tek kamera ile portre modu yapan cihazlar da var.
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OverClocK1ng 4 ay
Valla fiyat biraz yüksek ama telefon hem çok şık, hem bataryası iyi ama bunun yanında bakalım nasıl bir kamera deneyimi sunacak.
Eğer eski PureView ler gibi iyi olursa tercih edilebilir...
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ilkerinanç 4 ay
Aaa telefonlu kamera.Ne gerek varsa artık bu kadarına.
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Mr. Jingles 4 ay
Hadi 845 ile çıkararak bir hata ettin de bari fiyattan kıs. Bir önceki jenerasyonun donanımıyla çıkacak telefona 800 avro istemek mantıksız bir fiyatlandırma olur. Anca 700-750 avro bandı olur.
Öte yandan Nokia 9 PureView'un 5G teknolojisini destekleyen modelinin Ağustos ayında çıkacağına yönelik bilgiler de var.

5G teknolojisini destekleyen versiyonu demek aynı zamanda 855’li versiyonunun çıkması demek olmuyor mu? 845’te 5G desteği bildiğim kadarıyla yok ve donanımsal bir fark olduğu için güncellemeyle gelmesi imkansız diye biliyorum.
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dr20mouse 4 ay
845'li olmasaymış keşke biraz daha bekleyip 855 ile çıkarsalardı bu haliyle fiyatıyla çok satmayacaktır.
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darkhair 4 ay
Artık sd845 li cihaza piyasada yer yok. Hele ki üzerinden 1 yıl üzeri bir zaman geçmesine rağmen üst seviye cihaz çıkarmak akıl dışı.
Kaç kişide nokia 8 scirocco var?? O da aynı taktikle sürülmüştü piyasaya
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