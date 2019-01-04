Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Nokia 9 PureView uzun süredir gündemi meşgul etmesine rağmen hala akıllı telefonla ilgili kilit detaylar açıklığa kavuşmuş değil. Ancak HMD Global’in gelecek planlarına ışık tutan yeni bir sızıntı sayesinde kamuoyunun merakını giderecek bazı önemli bilgiler açığa çıktı.

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Nokia_Leaks adlı hesabın attığı tweet'e göre Nokia 9 PureView bu ayın 3. veya 4. haftasında tanıtılabilir. Amiral gemisi akıllı telefonunun ilk etapta Avrupa'da, piyasaya bağlı olarak 749 veya 799 avro (yani 850 veya 910 dolar) gibi bir fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor.

Nokia 9'un 5G özellikli versiyonu Ağustos'ta çıkacak

Öte yandan Nokia 9 PureView'un 5G teknolojisini destekleyen modelinin Ağustos ayında çıkacağına yönelik bilgiler de var. Akıllı telefonun beş arka kamera ile donatılmış olması ilgi çekici olsa da teknik özellikleri 2019'dan ziyade 2018 model bir amiral gemisinin geleceğine işaret ettiği için pek de heyecan verici değil.

Nokia 9 PureView'un 6 GB veya 8 GB RAM'in eşlik ettiği Snapdragon 845 yonga setiyle güçlendirileceği söyleniyor. 18:9 görüntü oranı sunan Quad HD+ çözünürlükte ekranla gelmesi beklenen cihaz, ekrana entegre parmak izi sensörüne sahip ilk Nokia telefon olabilir. Ayrıca 4.150 mAh kapasiteli pil, kablosuz şarj desteği ve Android 9.0 Pie işletim sistemi ile piyasaya sürüleceği de gelen haberler arasında.

https://twitter.com/LeaksNokia/status/1080390578364448768