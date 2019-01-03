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Apple hisseleri çakıldı: Yüzde 9 oranında düşüş var

Apple CEO'su Tim Cook'un yatırımcılara gönderdiği mektupta son çeyrekteki gelir beklentisini 5 milyar dolar düşürmesi, piyasalara olumsuz yansıdı. Şirketin hisse fiyatları yüzde 9 oranında düştü.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple hisselerinin fiyatı, Perşembe günü Wall Street'in açılışı sonrasında yüzde 9 oranında değer kaybetti. Yaşanan bu sert düşüş şirketin piyasa değerinden 75 milyar doları silip götürdü. Çarşamba akşamı borsa kapanışı sonrasında Apple'ın gelir tahminlerini revize ettiğini duyurması ile birlikte teknoloji devinin hisselerinde büyük bir düşüş yaşanacağı kendini belli etmişti.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi açıkladı: Redmi bağımsız bir marka oluyor, ilk telefon 10 Ocak'ta tanıtılacak"
Apple CEO'su Tim Cook yatırımcılara gönderdiği mektupta, 29 Aralık'ta sonra eren 2019 mali yılının ilk çeyreğinde -yani 2018 yılının dördüncü çeyreğinde- 84 milyar dolar gelir elde etmeyi beklediklerini açıkladı. Şirket daha önce 89 milyar dolarlık bir gelir öngördüğünü açıklamıştı. Apple'ın gelir beklentilerini revize etmesi Perşembe gününün ilk saatleri ile birlikte piyasalara yansıdı.

Çin'deki düşüşü öngöremedik

Apple hisseleri yüzde 9.07 oranında değer kaybederek 143.60 dolara geriledi. Cook yatırımcılara gönderdiği mektupta "Gelişmekte olan kilit pazarlardaki bazı zorlukları öngörmemize rağmen, özellikle Çin'deki ekonomik yavaşlamanın büyüklüğünü öngörmedik" ifadelerini kullandı.
Özellikle de Çin, Tayvan ve Hong Kong'daki akıllı telefon satışlarının ciddi anlamda düşmesi, şirketin gelir beklentilerini olumsuz yönde etkilemiş durumda. Zira şirket gelirlerinin yüzde 20'lik kısmını bu bölgelerden elde ediyor.

https://www.independent.co.uk/news/business/news/apple-share-price-latest-falls-china-revenue-warning-wall-street-a8709686.html Yorum Yaz
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Cute Hentai 4 ay en beğenilen
Apple fanatikleri kaybedilen meblayı telafi eder. Böyle algı oyunları tırı vırı vesaireler ile kimse Apple'ın boynunu bükemez. Kimsede bükmeye kalkışmasın, bedelini ağır öder. Apple bu. :)
Apple fanatikleri kaybedilen meblayı telafi eder. Böyle algı oyunları tırı vırı vesaireler ile kimse Apple'ın boynunu bükemez. Kimsede bükmeye kalkışmasın, bed...
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WB 4 ay
Bunun gelecegini gorememek icin kör olmak lazim, apple android trenine bindigi gun oyunu kaybetmisti..
Inovasyondan uzaklasip hem de fiyat artiran bir sirketin basina ne gelebilir ki..
Daha buyuk ekran, daha hizli islemci, daha cok ram, daha cok kamera... bunlari androidciler zaten yapiyor..
Iphone 6 ve sonrasi tamamen hayal kirikligidir..
Bunun gelecegini gorememek icin kör olmak lazim, apple android trenine bindigi gun oyunu kaybetmisti..Inovasyondan uzaklasip hem de fiyat artiran bir sirke...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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Mr. Jingles 4 ay
1000 dolara cihaz satarsan olacağı bu Tim efendi.
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Askaparta 4 ay
Beter olsunlar ama dalgası dünyaya yayılıyor.
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arizaeren 4 ay
Jailbraik i bitirerek apple ayağına sıktı. Eskiden iphone kullanırken heyecanlanırdıkşimdi hiç...
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TearsForFears 4 ay
1500 dolarlara kadar çıkan telefon satarsan olacağı bu. Android tarafı artık donanım yazılım olarak Apple’ı yakaladı. 400 dolara snapdragon 845 li çift kameralı güzel android cihazlar varken niye 1000 dolar fazla versinler. Samsung da note 9 u 1150 den çıkarmıştı sonra 800-900 e sert düştü. Bu saatten sonra hiçbir telefona 700 dolar üstü verilmez veren ya zengindir ya da çöpe atacak paraso vardır.
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susesa 4 ay
Yok pili ucuza verdik o yüzden oldu...yok gelişen piyasalarda daralma var o yüzden oldu....
Her sene fiyatlara zammı basıyor milleti göz göre göre sağıyorsun, ondan değil yani.....
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FRAPS_TR 4 ay
İphone 4 zirve dönemiydi. Herkes ona sahip olmak istiyordu ama ondan sonra şirket yenilikten uzaklaştı. İphone 6 da çok iyi modeldi. İphone 7-8 düşüş dönemidir bana göre.
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Das Boot 4 ay
Apple balonj sonuyor.
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spyman 4 ay
olamaz elma yere düşemez, o yaşam kaynağı ve biz ona çalışmak zorundayız,
o bize hizmet etmesede olur,
biz elmayı yemesek ayvayı yemesek nasıl hava atarız.
yazık bize
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murdocklawless 4 ay
timkuk sana sesleniyorum timkuk, 1000+ dolarlara telefon satmakla olmuyor. insanlar marka fanatiği olabilir ama o kadar da değil timkuk.
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ymhaslaman 4 ay
Galaxy S9+
Note9
P20 ve P20 Pro
Mi Mix3
Mi 8 Pro
Gibi 3800-5000 bandında seyreden güzel alternatiflerin olduğu bir piyasada Iphone'a o kadar para vermek mantıklı değil bana göre. Bunu eski bir ios kullanıcısı ve hala macbook kullanıcısı olarak söylüyorum. Macbook kullanım kolaylığı ile ve stabilitesyle parasını hakeder ama Iphone'un bir macbook fiyatına satılması çok saçma.
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kill1033 4 ay
Bence apple bu olaydan sonra eski cihazlara verilen desteği hata olarak görüp, desteği azaltacak. Pil desteğini en az 5 yıl iptal edemez de, bir daha bu kadar indirimli değiştirmez.
Yazılımda da muhtemelen 5 yıl desteğini 4 veya 3'e çekebilir. Bu en kötü ihtimalle, seneye 6S en iyi ihtimalle 6'ya yeni İOS gelmeyebilir demek oluyor.
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intel7mix 4 ay kill1033
5 yıl destek alan cihazların nasıl süründüğünü biliyoruz. 1GB ile çalışan cihazları çoktan götürdüler.
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