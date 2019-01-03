Apple hisseleri çakıldı: Yüzde 9 oranında düşüş var

Apple hisselerinin fiyatı, Perşembe günü Wall Street'in açılışı sonrasında yüzde 9 oranında değer kaybetti. Yaşanan bu sert düşüş şirketin piyasa değerinden 75 milyar doları silip götürdü. Çarşamba akşamı borsa kapanışı sonrasında Apple'ın gelir tahminlerini revize ettiğini duyurması ile birlikte teknoloji devinin hisselerinde büyük bir düşüş yaşanacağı kendini belli etmişti.

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Apple CEO'su Tim Cook yatırımcılara gönderdiği mektupta, 29 Aralık'ta sonra eren 2019 mali yılının ilk çeyreğinde -yani 2018 yılının dördüncü çeyreğinde- 84 milyar dolar gelir elde etmeyi beklediklerini açıkladı. Şirket daha önce 89 milyar dolarlık bir gelir öngördüğünü açıklamıştı. Apple'ın gelir beklentilerini revize etmesi Perşembe gününün ilk saatleri ile birlikte piyasalara yansıdı.

Çin'deki düşüşü öngöremedik

Apple hisseleri yüzde 9.07 oranında değer kaybederek 143.60 dolara geriledi. Cook yatırımcılara gönderdiği mektupta "Gelişmekte olan kilit pazarlardaki bazı zorlukları öngörmemize rağmen, özellikle Çin'deki ekonomik yavaşlamanın büyüklüğünü öngörmedik" ifadelerini kullandı.

Özellikle de Çin, Tayvan ve Hong Kong'daki akıllı telefon satışlarının ciddi anlamda düşmesi, şirketin gelir beklentilerini olumsuz yönde etkilemiş durumda. Zira şirket gelirlerinin yüzde 20'lik kısmını bu bölgelerden elde ediyor.

https://www.independent.co.uk/news/business/news/apple-share-price-latest-falls-china-revenue-warning-wall-street-a8709686.html