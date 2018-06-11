Bethesda konferansında hangi oyunlar tanıtıldı?

The Elder Scrolls VI
Bethesda Softworks, E3 2018 basın konferansı esnasında The Elder Scrolls VI'yı resmi olarak duyurdu. The Elder Scrolls VI, bir sonraki nesil için çıkacak. Yaklaşık 30 saniyelik video haricinde başka bilgiye sahip değiliz.
Starfield
Starfield da bir sonraki nesil için çıkacak Bethesda oyunlarından birisi. Bilim kurgu temalı oyun, The Elder Scrolls VI’dan önce çıkacak.
Doom: Eternal
Doom: Eternal; PlayStation 4, Xbox One ve PC için duyuruldu. Doom'un devam oyunu olan Doom: Eternal için ilk oynanış videosu ve detaylar 10 Ağustos'ta düzenlenecek QuakeCon 2018 etkinliği esnasında paylaşılacak.
Wolfenstein: Youngblood
Wolfenstein: Youngblood, 2019’da PlayStation 4, Xbox One ve PC çkacak.
The Elder Scrolls: Legends PS4, Xbox One ve Switch'e geliyor
Elder Scrolls: Legends bu yıl içinde PlayStation 4, Xbox One ve Switch için ücretsiz olarak yayınlanacak.
Fallout Shelter PS4 ve Switch'e geliyor
Fallout Shelter, PS4 ve Switch için bugün ücretsiz olarak yayınlanacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ama fuarda bir sonraki nesle gelecek demeleri biraz garip oldu, gerçekten de bu neslin sonlarına yaklaşıyoruz...