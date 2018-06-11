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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bethesda konferansında hangi oyunlar tanıtıldı?

Bethesda'nın E3 2018 konferansı tamamlandı. Genel anlamda beklenileni veremeyen konferansta Fallout 76, mobil The Elder Scrolls oyunu ve yeni nesil konsollar için iki yeni oyun tanıtıldı.
11 ay
2,3b
1
3
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bethesda konferansında hangi oyunlar tanıtıldı?
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Bethesda'nın E3 2018 konferansı tamamlandı. Genel anlamda beklenileni veremeyen konferansta Fallout 76, mobil The Elder Scrolls oyunu, yeni nesil konsollar için iki yeni oyun ve daha fazlası tanıtıldı. Haberini yaptığımız oyunlara ek olarak yeni yapımlar şöyle:

The Elder Scrolls VI

Bethesda Softworks, E3 2018 basın konferansı esnasında The Elder Scrolls VI'yı resmi olarak duyurdu. The Elder Scrolls VI, bir sonraki nesil için çıkacak. Yaklaşık 30 saniyelik video haricinde başka bilgiye sahip değiliz.

 

Starfield

Starfield da bir sonraki nesil için çıkacak Bethesda oyunlarından birisi. Bilim kurgu temalı oyun, The Elder Scrolls VI’dan önce çıkacak.

Doom: Eternal

Doom: Eternal; PlayStation 4, Xbox One ve PC için duyuruldu. Doom'un devam oyunu olan Doom: Eternal için ilk oynanış videosu ve detaylar 10 Ağustos'ta düzenlenecek QuakeCon 2018 etkinliği esnasında paylaşılacak.

 

Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein: Youngblood, 2019’da PlayStation 4, Xbox One ve PC çkacak.

 

The Elder Scrolls: Legends PS4, Xbox One ve Switch'e geliyor

Elder Scrolls: Legends bu yıl içinde PlayStation 4, Xbox One ve Switch için ücretsiz olarak yayınlanacak.

Fallout Shelter PS4 ve Switch'e geliyor

Fallout Shelter, PS4 ve Switch için bugün ücretsiz olarak yayınlanacak.


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Serkan_Yılmaz 11 ay en beğenilen
The Elder Scrolls 6 mı :) Allah'ım sana geliyorum.
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s_demirci_53 11 ay
Endişelenmeye gerek yok bu oyunda tüm platformlara çıkar.
ama fuarda bir sonraki nesle gelecek demeleri biraz garip oldu, gerçekten de bu neslin sonlarına yaklaşıyoruz...
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canguler917 11 ay
bir sonraki nesil için ve starfield'dan sonra çıkacakmış.elder scrolls'un en az 4 senesi var demektir bu.
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Serkan_Yılmaz 11 ay en beğenilen
The Elder Scrolls 6 mı :) Allah'ım sana geliyorum.
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