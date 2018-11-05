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Beyaz Galaxy Note 9 geliyor

Samsung'un en son amiral gemisi Galaxy Note 9, çok yakında yeni bir renk seçeneğine kavuşabilir. Beyaz renk ile piyasalarda boy göstermeye başlayacak telefonun ilk görseli de yayınlandı.
6 ay
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3
19
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung geçtiğimiz Ağustos ayında Galaxy Note 9'u duyurmuştu ve cihazın piyasaya sürülmesinin üzerinden epey bir süre geçti. Bununla birlikte internette dolaşan bazı sızıntılar akıllı telefonun yakında yeni bir renk seçeneğine kavuşacağını gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9, Snapdragon 8150 ile güçlendirilmiş ilk telefon olabilir"
Mobil sektöre yönelik güvenilir bilgileriyle tanıdığımız Evan Blass (@evleaks), Twitter hesabı aracılığı ile "Beyaz" Galaxy Note 9'un kısa bir süre sonra satışa sunulacağını söyledi. Samsung henüz bu konuda bir açıklama yapmamış olsa da önümüzdeki günlerde yeni renk seçeneğini resmen duyurabilir.

Beyaz renk bazı pazarlara özel olabilir

Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Note 9'u Okyanus Mavisi, Lavanta Moru, Gece Siyahı ve Metalik Bakır gibi renk seçenekleri ile piyasaya sürmüştü. Görünüşe bakılırsa telefon yakında Beyaz olarak da satın alınabilecek. Şirketin yeni renk seçeneğini hangi pazarlarda sunacağını ise ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.

https://twitter.com/evleaks/status/1059118553431859200 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 6 ay en beğenilen
Nedense beyaz rengine bir türlü alışamadım. Kaba gösteriyor telefonları. Siyahın asaleti hiçbirinde yok.
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DH Misafiri 6 ay
Şimdi bunun note 9 ile alakası nedir? niye böyle bir yorum yapmaya ihtiyaç duydunuz? niye kaskınızın fotoğrafını attınız? ne konuyla alakası var ne haberle alakası var.yapmak için yorum yapmışsınız
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DH Misafiri 6 ay
iş bulmuştur kendine belki
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Greylights 6 ay
siyah sevmiyorum siyah yerine altın ve mor gibi bana göre daha bayanlara yönelik cihazlar kullandım alternatif olmadığı için. Sadece Meizu modellerinde hep beyaz tercih ettim, sanırım bana beyaz sevdiren Meizu oldu. Her marka ne yazıkki beyaz rengi tam tutturamıyor bazıları kırık beyaz oluyor, yada telefon beyaz iken ekranın etrafında siyah çizgi oluyor, yada beyazın ışık geçirgenliği hesaba katılmayan modeller güneş ışığı ve gece ekran ışığında cortlayıp fake cihaz gibi görünüyor vs. Beyaz olduğu zaman mükemmel olmalı yoksa albenisi olmaz. Note 9 a da gümüş çerçeve ile yakışacağını düşünüyorum. Keşke altın rengi yerine daha kahve bir ton tercih edilse de erkekler de daha fazla kullansa. Çoğu insan başka rengi yakıştıramadığı için siyah almış oluyor.
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burakdc 6 ay
pahalı olsun lacıvert olsun. Yanında sarı kalem var. Resmen FENERBAHCE edition. :D
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Katibim 6 ay
samsung epeydir beyaz renk telefon çıkarmıyordu,note 9 aklımda olan bir modeldi fakat beyaz renk olmadığndan almayı düşünmedim,inşallah tez zamanda gelir ülkemize, fiyat farkı 500 lirada olsa veririm beyaz için.
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Y-ZiyA 6 ay
Çok inovatif çözüm. Söyle güzel güzel kirlenirse gri renk olarak da taşıyabilirsiniz.
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burakesan 6 ay
Parlak beyaz güzeldir, severim.
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12 Angry Men 6 ay
Beyaz olunca plastiğe benziyor.
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OverClocK1ng 6 ay
Ben de siyah sevmiyorum. Eski motorum siyahtı. İçim dışım kapkara oldu. Geçen sene bembeyaz motor ve bembeyaz kask aldım. Gerçi yapıştırmalar vs. falan görünümü etkiliyor ama yine de beyaz olsun taştan olsun...
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Ekrem71.5 6 ay OverClocK1ng
Ovırkılok abi bu hafta begeniler arasında yoksun ne iş ¿
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BlueDay_86 6 ay
Note 4 te efsaneydi beyaz daha sonraki note serilerine pek yakıştıramadım
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samsung, akıllı telefon ve
7 etiket daha cep telefonu renk beyaz galaxy note 9 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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