Beyaz Galaxy Note 9 geliyor

Samsung geçtiğimiz Ağustos ayında Galaxy Note 9'u duyurmuştu ve cihazın piyasaya sürülmesinin üzerinden epey bir süre geçti. Bununla birlikte internette dolaşan bazı sızıntılar akıllı telefonun yakında yeni bir renk seçeneğine kavuşacağını gösteriyor.

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Mobil sektöre yönelik güvenilir bilgileriyle tanıdığımız Evan Blass (@evleaks), Twitter hesabı aracılığı ile "Beyaz" Galaxy Note 9'un kısa bir süre sonra satışa sunulacağını söyledi. Samsung henüz bu konuda bir açıklama yapmamış olsa da önümüzdeki günlerde yeni renk seçeneğini resmen duyurabilir.

Beyaz renk bazı pazarlara özel olabilir

Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Note 9'u Okyanus Mavisi, Lavanta Moru, Gece Siyahı ve Metalik Bakır gibi renk seçenekleri ile piyasaya sürmüştü. Görünüşe bakılırsa telefon yakında Beyaz olarak da satın alınabilecek. Şirketin yeni renk seçeneğini hangi pazarlarda sunacağını ise ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.

https://twitter.com/evleaks/status/1059118553431859200