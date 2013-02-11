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Beyaz HTC Windows Phone 8X görüntülendi

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Beyaz HTC Windows Phone 8X görüntülendi

HTC, Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 8'den gücünü alan üst düzey akıllı telefonu Windows Phone 8X'in beyaz renkli versiyonunu resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir görüntüyle gün yüzüne çıkardı. Kasım ayında piyasaya sürülen cihaz, halihazırda kırmızı, siyah, mavi ve sarı renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. Canlı renklere sahip polikarbonat kasasıyla ülkemizde de satılmakta olan Windowx Phone 8X, 4.3 inç büyüklüğünde HD SLCD 2 ekran, çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 işlemci, 1GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, 8MP arka kamera, 2.1MP Full HD çekim yapabilen geniş açılı görüntülü görüşme kamerası, 2.55 watt'lık Beats Audio ses yükseltici ve 1,800mAh büyüklüğünde bir Lityum polimer pili bünyesinde barındırıyor. 
Henüz Accord kod adlı Windows Phone 8X'in beyaz sürümü hakkında resmi bir açıklama yapmayan Tayvanlı üreticinin yeni renk seçeneğini önümüzdeki haftalarda dünya genelinde erişilebilir hale getirmesi bekleniyor. Firmanın 19 Şubat'taki Londra etkinliğinde yeni akıllı telefonlarını resmen tanıtacağını hatırlatalım. Beyaz Windows Phone 8X'in bu basın konferansı sırasında sergileneceği tahmin ediliyor.

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fkgnydn 6 yıl en beğenilen
Kasatka
Allah gunah yazmasin ama ne kadar cirkin bi millet bu koreliler yahu.

Sen korelileri ne kadar yakindan gordun ki bu kadar iddali bir kelime sarf ediyorsun,kim bilir onlarda seni gorse ayni seyi soylemezler mi..? Ve bu resimdekilerin koreli olduklarini nereden ve nasil anladin... ben 3 senedir koredeyim ve bu insanlarin ayni bizler gibi guzel cirkin sekli olabilir gorus meselesidir ama direk bu koreliler demen ayip...
KasatkaAllah gunah yazmasin ama ne kadar cirkin bi millet bu koreliler yahu.Sen korelileri ne kadar yakindan gordun ki bu kadar iddal...
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DH Misafiri 6 yıl
bir ıphone değil
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` quaD. 6 yıl
Oglan fena
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..scream.. 6 yıl
wp8 lerin daha çoooook eksiği var.. htc ya da bir başka marka cihazlarını ne kadar çekici hale getirmeye çalışsa da işletim sistemi oturmamış bir cihaz bence boş bir cihazdır. yani şuan asla alıpta kullanacağım bir cihaz değil.. ancak 2 sene sonra kullanılabilir hale gelir...
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rainhard 6 yıl
Fotograf fotosok a cok musait.
Sakat olmus...
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themimaki 6 yıl
bence bu da htc değil samsun olabilir mevzu karıştı biraz :)
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agaçe 6 yıl
htc windows phone 8x rengi ne olursa olsun hoş durucak bir tasarıma sahip
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ozgur112 6 yıl
Kasatka
Allah gunah yazmasin ama ne kadar cirkin bi millet bu koreliler yahu.

HTC kore değil,tayvan firmasıdır ve fotoğraftakilerde koreli değil tayvanlıdır!
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fkgnydn 6 yıl en beğenilen
Kasatka
Allah gunah yazmasin ama ne kadar cirkin bi millet bu koreliler yahu.

Sen korelileri ne kadar yakindan gordun ki bu kadar iddali bir kelime sarf ediyorsun,kim bilir onlarda seni gorse ayni seyi soylemezler mi..? Ve bu resimdekilerin koreli olduklarini nereden ve nasil anladin... ben 3 senedir koredeyim ve bu insanlarin ayni bizler gibi guzel cirkin sekli olabilir gorus meselesidir ama direk bu koreliler demen ayip...
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Kasatka 6 yıl
Allah gunah yazmasin ama ne kadar cirkin bi millet bu koreliler yahu.
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