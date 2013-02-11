Beyaz HTC Windows Phone 8X görüntülendi





HTC, Microsoft'un yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 8'den gücünü alan üst düzey akıllı telefonu Windows Phone 8X'in beyaz renkli versiyonunu resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir görüntüyle gün yüzüne çıkardı. Kasım ayında piyasaya sürülen cihaz, halihazırda kırmızı, siyah, mavi ve sarı renk seçenekleriyle satın alınabiliyor. Canlı renklere sahip polikarbonat kasasıyla ülkemizde de satılmakta olan Windowx Phone 8X, 4.3 inç büyüklüğünde HD SLCD 2 ekran, çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 işlemci, 1GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, 8MP arka kamera, 2.1MP Full HD çekim yapabilen geniş açılı görüntülü görüşme kamerası, 2.55 watt'lık Beats Audio ses yükseltici ve 1,800mAh büyüklüğünde bir Lityum polimer pili bünyesinde barındırıyor.

Henüz Accord kod adlı Windows Phone 8X'in beyaz sürümü hakkında resmi bir açıklama yapmayan Tayvanlı üreticinin yeni renk seçeneğini önümüzdeki haftalarda dünya genelinde erişilebilir hale getirmesi bekleniyor. Firmanın 19 Şubat'taki Londra etkinliğinde yeni akıllı telefonlarını resmen tanıtacağını hatırlatalım. Beyaz Windows Phone 8X'in bu basın konferansı sırasında sergileneceği tahmin ediliyor.