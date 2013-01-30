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Beyaz Nexus 4 görüntülendi

6 yıl
1,3b
1
34
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Beyaz Nexus 4 görüntülendi
Resmi tanıtımı öncesi İngiliz perakendeci Carphone Warehouse tarafından beyaz ve siyah renklerde ön siparişe açılan Google'ın kendi markasını taşıyan en yeni akıllı telefonu Nexus 4, tüketicilerden tahminlerin çok üstünde bir ilgi görünce öngörülen satış rakamlarına göre seri üretim faaliyetleri sürdüren LG'ye zor günler yaşatmış ve yalnızca siyah sürümüyle piyasaya sürülmüştü. Geçtiğimiz aylarda bazı operatör kampanyalarında da boy gösteren, ancak şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış olan beyaz renkli mobil cihaza ait ilk görsel internete sızdı. İsimsiz bir kaynağı aracılığıyla E975 Optimus G ile çekilmiş yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf paylaşan PhoneArena, görüntüde herhangi bir düzenleme yapılmadığını bildirirken, beyaz Nexus 4'ün siyah versiyon ile karşılaştırıldığında bazı ufak değişiklikleri beraberinde getirdiği gözlemlendi.
Birkaç saat önce yeniden Amerika'daki Play Store stoklarını yenileyerek ürününü satışa sunan Google, son hissedar buluşmasında öncelikli hedefinin Nexus 4 tedariğiyle ilgili problemlere bir çözüm getirmek olduğunu ifade etmişti. Ülkemizde de bazı teknoloji mağazalarında sınırlı sayıda stokla satışı gerçekleştirilen akıllı telefonun ilerleyen haftalarda bölgesel olarak talebi karşılamaya başlayacağı tahmin ediliyor. Dünyanın dört bir yanından tüketiciler, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro çipset ve Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemine sahip bütçe dostu bu cihaza ulaşabilmek için uzun süredir bekleyişlerini sürdürüyor. Seri üretime son sürat devam ettiğini açıklayan LG, ortaya çıkan bu görüntü göz önünde bulundurulduğunda yakın zamanda beyaz renkli versiyonu da görücüye çıkaracak gibi görünüyor. Beyaz Nexus 4'e ait fotoğrafa tam boyutlu olarak göz atmak için kaynak bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

http://i-cdn.phonearena.com/images/articles/76590-image/CAM00107-jpg.jpg Yorum Yaz
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murettep 6 yıl en beğenilen
siyahını kim bulmuş da bi de beyaz diyolar
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Ciddi Kedii 6 yıl
Nexus 4 fiyaskosu
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Kemal K. 6 yıl
beyaz alcaktim turkcell de yoktu siyah aldım
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şazenuş 6 yıl
Budur
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..scream.. 6 yıl
sanki biraz basit duruyor. ben pek beğenmedim...
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cengizhan1903 6 yıl
Beyaz daha sekil
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dockhanger 6 yıl
note 1 bile daha ideal
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truvazotti 6 yıl dockhanger
dockhanger

note 1 bile daha ideal

bu yoruma da ancak gülünür
anca bir samsung fanboyundan böyle bir yorum gelir.
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mehmetferhat 6 yıl
Siyah severim ama beyaz telefon sevenlerde çok onlar için çok iyi uzun sürmeden buralara da gelse iyi olur
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yanyuju000 6 yıl
Siyah ve beyazdan başka renk yakışmıyor zaten bu tarz cihazlara.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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What a Goal 6 yıl
Nexus şu an türkiyede :D teknosada var bugün inceledim hatta
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alp0007 6 yıl
Nexus 4 hayaldi, 'beyaz hayal' oldu. 6 ay daha Ülkeye gelmezse 'yalan' olacak.
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mehmetferhat 6 yıl
beyazıda çok şık olmuş nexus 4 ün :)
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mobi 6 yıl
Biz daha siyahına elimizi bile sürmedik
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_blackmamba_ 6 yıl mobi
mobi

Biz daha siyahına elimizi bile sürmedik


Biz süremedik ama millet aldı döktürüyor :)
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