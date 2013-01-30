Beyaz Nexus 4 görüntülendi

Resmi tanıtımı öncesi İngiliz perakendeci Carphone Warehouse tarafından beyaz ve siyah renklerde ön siparişe açılan Google'ın kendi markasını taşıyan en yeni akıllı telefonu Nexus 4, tüketicilerden tahminlerin çok üstünde bir ilgi görünce öngörülen satış rakamlarına göre seri üretim faaliyetleri sürdüren LG'ye zor günler yaşatmış ve yalnızca siyah sürümüyle piyasaya sürülmüştü. Geçtiğimiz aylarda bazı operatör kampanyalarında da boy gösteren, ancak şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış olan beyaz renkli mobil cihaza ait ilk görsel internete sızdı. İsimsiz bir kaynağı aracılığıyla E975 Optimus G ile çekilmiş yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf paylaşan PhoneArena, görüntüde herhangi bir düzenleme yapılmadığını bildirirken, beyaz Nexus 4'ün siyah versiyon ile karşılaştırıldığında bazı ufak değişiklikleri beraberinde getirdiği gözlemlendi.

Birkaç saat önce yeniden Amerika'daki Play Store stoklarını yenileyerek ürününü satışa sunan Google, son hissedar buluşmasında öncelikli hedefinin Nexus 4 tedariğiyle ilgili problemlere bir çözüm getirmek olduğunu ifade etmişti. Ülkemizde de bazı teknoloji mağazalarında sınırlı sayıda stokla satışı gerçekleştirilen akıllı telefonun ilerleyen haftalarda bölgesel olarak talebi karşılamaya başlayacağı tahmin ediliyor. Dünyanın dört bir yanından tüketiciler, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro çipset ve Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemine sahip bütçe dostu bu cihaza ulaşabilmek için uzun süredir bekleyişlerini sürdürüyor. Seri üretime son sürat devam ettiğini açıklayan LG, ortaya çıkan bu görüntü göz önünde bulundurulduğunda yakın zamanda beyaz renkli versiyonu da görücüye çıkaracak gibi görünüyor. Beyaz Nexus 4'e ait fotoğrafa tam boyutlu olarak göz atmak için kaynak bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

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