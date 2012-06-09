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Beyaz renkli ve 2 GB RAM'li LG Optimus LTE2, Güney Kore'de resmiyet kazandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
15,2b
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20
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Beyaz renkli ve 2 GB RAM'li LG Optimus LTE2, Güney Kore'de resmiyet kazandı
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İlk fotoğrafı geride bıraktığımız mayıs ayında internete sızdırılan LG Optimus LTE2'nin beyaz renkli versiyonu, Güney Kore'de resmiyet kazandı.
LG Mobile'ın üst düzey akıllı telefonları arasında yer alan Optimus LTE2, 28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 platformu, Adreno 225 grafik birimi, 2 GB RAM, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi, 4.7-inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde True HD IPS ekran, Full HD video kaydı yapabilen 8 MP kamera, 2150 mAh batarya gibi teknik özelliklere ev sahipliği yapıyor.
LG Mobile, beyaz renkli Optimus LTE2'nin fiyatına dair bilgi ise vermemiş.
Beyaz renkli ve 2 GB RAM'li LG Optimus LTE2, Güney Kore'de resmiyet kazandı
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http://en.akihabaranews.com/113192/phones/lg-bring-a-new-white-optimus-lte-ii-in-korea?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lg-bring-a-new-white-optimus-lte-ii-in-korea Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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meego 7 yıl
yazılıma hiç önem vermiyor.
LG kullanıcıların çoğuna hala 4.0 gelmedi.Yazık...
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DH Misafiri 7 yıl
LG firması telefonlarına donanım olarak önem versede gerek yazılım gerekse tasarım tarafında aynı hassasiyete sahip bir cihaz (ne yazık ki)üretemiyor şimdi ne demeli şu cihaza şu tasarıma bakın (köşeli kenarlar) anlamak mümkün değil.
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yildiray35 7 yıl
S3 den daha güzel.
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vb 7 yıl
bıkere lg kullandım bıdahada kullanmamaya tovbe ettım..
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Pardus Linux 7 yıl
Evet S2 ile benzer ve S3'ten daha iyi zaten S2 bana göre S3'ten tasrım olarakta daha iyi yenilikçi olmasıylada daha iyiydi S3 +2 çekirdekten başka ne vaad ediyor ki?
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DH Misafiri 7 yıl
Hadi çözün bakalım iki resim arasındaki farkları ? :))))
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pupsik 7 yıl
Bu model TR'ye gelmez, çünki LTE teknolojisi türkiyede yok. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKEYİZ.Daha 4G ye geçemedik.
ADSL lerle hala bizi avutuyorlar.

LTE teknolojisi gerçekten iyi mayıs ayında yurtdışında test ettim. USB modemle indirme 20mbit gönderme 10mbit hız rahat alabiliyorsunuz.
Akıllı sisteme sahip. Baz istayonuna bağlı kullanıcılar artınca hemen otomatik olarak en yakın ve boş olan baz istasyona yönlendirme yapıyor.
Bu da hareket halindeyken internet kullanabiliyorsunuz demektir. Resmi açıklamalara göre 120km hıza kadar hareket ediyorsanız LTE üzerinden kesintisiz internek kullanabilirsiniz. Kabaca sistem cep telefonu sistemi gibi hareket halinde konuştuğumuz gibi internet de kesintisiz devam ediyor.
4G ise bir tek baz istasyona bağlanır. Hareket etme şansınız yoktur.
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12 Angry Men 7 yıl
o kamera neden köşede ortalasalar daha kullanışlı olurdu
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berkcombil 7 yıl
1200-1300 TL arası satılırsa alınası telefonlardan biri olur.Tabi bizde satılacak olan GSM versiyonu olacak.
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bayraak 7 yıl
Yine aynı kız :D
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Stanislas Xavier 7 yıl
Frievent
Bir tarafta 2 çekirdek diğer yanda 4 çekirdek.Donanımsal olarak 1.5 GHz işlemci ve 2GBlik ram gayet başarılı donanım olarak fakat rakibi S3 pazara 1GBlik ramli modelin ardından 2GBlik model ile girecek. LGnin işi zor gibi.. Fiyat konusu açıklandığında herşey rayına oturur. Dipnot; Samsung LGnin yakasına bu S2 vari model ve arayüz ile nasıl yapışmamış hayret doğrusu..

Aslında yapışması gerekiyordu,aslında en çok kopya çeken marka samsung,fakat nedendir SE,Nokia,LG Samsunga bu açıdan herhangi bir dava ile karşılık vermedi,sadece apple davalar açtı.Tasarım çalmayan bir kaç firmadan biriydi Lg ama onu da kaybettik,Samsung ve lg aynı ülkenin firması yeri geldiğinde gün yüzüne çıkmasa da beraber hareket edebiliyor ve büyük bir rekabet yok..Ve samsung un yaptığı "esinlenme"ler karşısında bu sefer de o Lg ye tolerans göstermek zorunda...Ama keşke lg böyle aşırı benzer bir tasarımla çıkmasaydı..
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` quaD. 7 yıl
Bu alınır
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