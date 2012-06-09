Beyaz renkli ve 2 GB RAM'li LG Optimus LTE2, Güney Kore'de resmiyet kazandı

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İlk fotoğrafı geride bıraktığımız mayıs ayında internete sızdırılan LG Optimus LTE2'nin beyaz renkli versiyonu, Güney Kore'de resmiyet kazandı.
LG Mobile'ın üst düzey akıllı telefonları arasında yer alan Optimus LTE2, 28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 platformu, Adreno 225 grafik birimi, 2 GB RAM, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi, 4.7-inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde True HD IPS ekran, Full HD video kaydı yapabilen 8 MP kamera, 2150 mAh batarya gibi teknik özelliklere ev sahipliği yapıyor.
LG Mobile, beyaz renkli Optimus LTE2'nin fiyatına dair bilgi ise vermemiş.
http://en.akihabaranews.com/113192/phones/lg-bring-a-new-white-optimus-lte-ii-in-korea?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lg-bring-a-new-white-optimus-lte-ii-in-korea Yorum Yaz Paylaş Tweetle
LG kullanıcıların çoğuna hala 4.0 gelmedi.Yazık...
ADSL lerle hala bizi avutuyorlar.
LTE teknolojisi gerçekten iyi mayıs ayında yurtdışında test ettim. USB modemle indirme 20mbit gönderme 10mbit hız rahat alabiliyorsunuz.
Akıllı sisteme sahip. Baz istayonuna bağlı kullanıcılar artınca hemen otomatik olarak en yakın ve boş olan baz istasyona yönlendirme yapıyor.
Bu da hareket halindeyken internet kullanabiliyorsunuz demektir. Resmi açıklamalara göre 120km hıza kadar hareket ediyorsanız LTE üzerinden kesintisiz internek kullanabilirsiniz. Kabaca sistem cep telefonu sistemi gibi hareket halinde konuştuğumuz gibi internet de kesintisiz devam ediyor.
4G ise bir tek baz istasyona bağlanır. Hareket etme şansınız yoktur.
Aslında yapışması gerekiyordu,aslında en çok kopya çeken marka samsung,fakat nedendir SE,Nokia,LG Samsunga bu açıdan herhangi bir dava ile karşılık vermedi,sadece apple davalar açtı.Tasarım çalmayan bir kaç firmadan biriydi Lg ama onu da kaybettik,Samsung ve lg aynı ülkenin firması yeri geldiğinde gün yüzüne çıkmasa da beraber hareket edebiliyor ve büyük bir rekabet yok..Ve samsung un yaptığı "esinlenme"ler karşısında bu sefer de o Lg ye tolerans göstermek zorunda...Ama keşke lg böyle aşırı benzer bir tasarımla çıkmasaydı..