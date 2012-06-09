Beyaz renkli ve 2 GB RAM'li LG Optimus LTE2, Güney Kore'de resmiyet kazandı

İlk fotoğrafı geride bıraktığımız mayıs ayında internete sızdırılan LG Optimus LTE2'nin beyaz renkli versiyonu, Güney Kore'de resmiyet kazandı.



LG Mobile'ın üst düzey akıllı telefonları arasında yer alan Optimus LTE2, 28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 platformu, Adreno 225 grafik birimi, 2 GB RAM, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi, 4.7-inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde True HD IPS ekran, Full HD video kaydı yapabilen 8 MP kamera, 2150 mAh batarya gibi teknik özelliklere ev sahipliği yapıyor.



LG Mobile, beyaz renkli Optimus LTE2'nin fiyatına dair bilgi ise vermemiş.



http://en.akihabaranews.com/113192/phones/lg-bring-a-new-white-optimus-lte-ii-in-korea?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lg-bring-a-new-white-optimus-lte-ii-in-korea