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Beyaz renkli ve QWERTY klavyeli Nokia E6-00 kameralara poz verdi

8 yıl
103,8b
1
32
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Beyaz renkli ve QWERTY klavyeli Nokia E6-00 kameralara poz verdi
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi ile QWERTY klavyeyi buluşturan modeli E6-00'ın beyaz renkli versiyonu yine kameralara poz verdi.

Ocak ayında hakkında ilk bilgiler sızdırılan ve belli periyodlarla fotoğrafları internette yayınlanan Nokia E6-00'ın Symbian^3'ün güncellenmiş versiyonunu kullanacağı, 640 x 480 piksel (VGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olacağı ve Wi-Fi / GPS / Bluetooth üçlüsünü bünyesinde barındıracağı iddia ediliyor. Çekilen fotoğraflarda telefonun 8 megapiksel çözünürlüğndeki kamerasını ve kameraya eşlik eden çift led flaş gibi detayları görebiliyoruz.

Nokia E6-00'ın ne zaman lanse edileceği hala belirsizliğini korumakta.

Beyaz renkli ve QWERTY klavyeli Nokia E6-00 kameralara poz verdi
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Beyaz renkli ve QWERTY klavyeli Nokia E6-00 kameralara poz verdi
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DH Misafiri 6 yıl
Cok guzel bır telefon.Dokunmatıge alıstıgım ıcın hem Q klavyelı vede dokunmatık olması benım ıcın super olduu ! :)
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DH Misafiri 6 yıl
bence cok guzel bı telefon (: (kım ne derse desın bu değişmiyecek):))))
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DH Misafiri 7 yıl
bana göre çok hoş blacberry boldları bile eziyo ben blackberrylere baktım çoğunda 8 mega piksel kamera yok eğer üzerinde blackbery yazsa idi yorumlar yüzde yüz çok iyi tarafta olacaktı ayrıca altaki büyüük bosluk çok önemsenecek bisey deil
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cengaver51 8 yıl
güzel cihaz :)
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mehmet050 8 yıl
hem dokunmatik hem tuşlu güzel olmuş bence
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:SworD: 8 yıl
Komik mi olmuş ne :D
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avrupasimkart 8 yıl
fiyatı ne kadardır acaba?
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Tatarboy 8 yıl
birde şu arka kapak çalışması ne kadar kötü. Çizgiler hiç iyi değil...
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Tatarboy 8 yıl
aynı kategoride ve aynı renkte bir blackberryi yanyana görsem kararınız ne olurdu acaba? ben blackberry derdim...
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4Crumby 8 yıl
yazık bu nokia ya evde kendi imkanlarımla telefon yapsam bunlardan daha başarılı iş çıkarırım :D
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Klasör.:X:. 8 yıl
telefon gayet güzel bence.ancak teknik detaylar daha belli olmadan bişey söyleyemem.çünkü koyacağı ram en az 256mb olmalı.işlemciside tabiki 600mhz ve 3d çip unutulmamalı.
bu arada kamera sabit odak olabilir yine
.arkada autofocus yazmıyor (AF)
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Mr. Jingles 8 yıl

4Crumby

yazık bu nokia ya evde kendi imkanlarımla telefon yapsam bunlardan daha başarılı iş çıkarırım :D

Güzel.
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Technotronic 8 yıl
nokia hep bi yerden biseyleri eksik birakiyo otofokus yok herhalde bu cihazda , yinemi symbian yavv
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