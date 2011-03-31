Beyaz renkli ve QWERTY klavyeli Nokia E6-00 kameralara poz verdi

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi ile QWERTY klavyeyi buluşturan modeli E6-00'ın beyaz renkli versiyonu yine kameralara poz verdi.

Ocak ayında hakkında ilk bilgiler sızdırılan ve belli periyodlarla fotoğrafları internette yayınlanan Nokia E6-00'ın Symbian^3'ün güncellenmiş versiyonunu kullanacağı, 640 x 480 piksel (VGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olacağı ve Wi-Fi / GPS / Bluetooth üçlüsünü bünyesinde barındıracağı iddia ediliyor. Çekilen fotoğraflarda telefonun 8 megapiksel çözünürlüğndeki kamerasını ve kameraya eşlik eden çift led flaş gibi detayları görebiliyoruz.

Nokia E6-00'ın ne zaman lanse edileceği hala belirsizliğini korumakta.