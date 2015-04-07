Biber gazını artık insansız hava araçları sıkacak

Bugüne kadar çeşitli işlerde istihdam edilmeye başlanan insansız hava araçları yeni bir sektöre daha soyunuyor. Bugüne kadar güvenlik güçleri tarafından sıkılan biber gazı Hindistan'da insansız hava araçlarına devrediliyor.





Yerel medyaya göre Lucknow ve Uvalde şehirlerinde güvenlik güçleri biber gazı sıkabilen 8 pervaneli insansız hava araçları kullanmaya başladı. Araçlar 600 metre civarına kadar yükselebilirken, 1 kilometre yarıçapındaki bir alan içerisinde kontrol edilebiliyor.





Toplumsal olaylara müdahale eden bu hava araçlarını komuta merkezindeki görevliler kontrol ediyor. Tanesi 10 000$ olan bu araçlar aynı zamanda MOBESE kamerası olarak da kullanılıyor.





İnsansız hava araçları ile güvenlik güçleri kalabalık gruplara daha fazla yaklaşarak biber gazı sıkmayı hedefliyor. Sürekli hareket halinde olduğu için göstericilerin araca ulaşma şansı yok. Ayrıca uzaktan gaz kapsülü fırlatma gereği de kalmıyor. Ülkemizi düşündüğümüz zaman genelde yaralanmalar gaz kapsülüyle olduğu için insansız hava araçları daha güvenli bir yöntem olabilir.

http://www.popsci.com/police-india-get-pepperspray-armed-drones