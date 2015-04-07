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Biber gazını artık insansız hava araçları sıkacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Biber gazını artık insansız hava araçları sıkacak

Bugüne kadar çeşitli işlerde istihdam edilmeye başlanan insansız hava araçları yeni bir sektöre daha soyunuyor. Bugüne kadar güvenlik güçleri tarafından sıkılan biber gazı Hindistan'da insansız hava araçlarına devrediliyor. 

Yerel medyaya göre Lucknow ve Uvalde şehirlerinde güvenlik güçleri biber gazı sıkabilen 8 pervaneli insansız hava araçları kullanmaya başladı. Araçlar 600 metre civarına kadar yükselebilirken, 1 kilometre yarıçapındaki bir alan içerisinde kontrol edilebiliyor. 

Toplumsal olaylara müdahale eden bu hava araçlarını komuta merkezindeki görevliler kontrol ediyor. Tanesi 10 000$ olan bu araçlar aynı zamanda MOBESE kamerası olarak da kullanılıyor. 

İnsansız hava araçları ile güvenlik güçleri kalabalık gruplara daha fazla yaklaşarak biber gazı sıkmayı hedefliyor. Sürekli hareket halinde olduğu için göstericilerin araca ulaşma şansı yok. Ayrıca uzaktan gaz kapsülü fırlatma gereği de kalmıyor. Ülkemizi düşündüğümüz zaman genelde yaralanmalar gaz kapsülüyle olduğu için insansız hava araçları daha güvenli bir yöntem olabilir.  

http://www.popsci.com/police-india-get-pepperspray-armed-drones Yorum Yaz
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl en beğenilen
Emniyet Müdürlükleri bunu beğendi

Edit:1 km yarıçapında alanda etkiliymis aman dikkat etsinlerde teroristlere gelmesin. Cozum sureci bozulur mazallah.
Emniyet Müdürlükleri bunu beğendiEdit:1 km yarıçapında alanda etkiliymis aman dikkat etsinlerde teroristlere gelmesin. Cozum sureci bozulur mazallah....
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byJuck 4 yıl
Sapanla vurur bizimkiler : )
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navolta 4 yıl
RTE <3

Teknolojinin efendisi
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infomania 4 yıl
İnsanların gözüne sıkıp gözünü patlatınca yada öldürünce sevinebilecek mi?
Sonra soruşturma açıldığında, insansız hava aracında teknik arıza olmuş raporu alınıp operatör beraat edebilecek mi?
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl en beğenilen
Emniyet Müdürlükleri bunu beğendi

Edit:1 km yarıçapında alanda etkiliymis aman dikkat etsinlerde teroristlere gelmesin. Cozum sureci bozulur mazallah.
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Elsa 4 yıl
Protestocuların artık hava sektörüne de el atması lazım. Bakıyorsun Arabistan ordusuna Türkiye kadar tank sayısı var ama 5 tane uçağı var. Hava desteği olmadığı için kara desteğinin işi düşman hava kuvvetlerince bitiyor. Hazır hava araçları yeni yeni toplumsal olaylara karışıyorken geliştirmekte fayda var.
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byJuck 4 yıl
Sapanla vurur bizimkiler : )
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redoracle 4 yıl
Böceklerin ne hissettiğini anlayabilecez demek:)
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kımyasal 4 yıl
the division ve ghost recon future soldier (oyun) özel kuvvetlerde droneler etkin şekilde kullanılıyor,polisler yada özel güvenlik birimleri tarafından gözetleme ve müdahale için kullanılması daha sağlıklı.Ülkemiz tarafından yerli olarak üretilip kullanılması yararlı olacaktır.
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hollowman_ 4 yıl
baya faydalı teknoloji :)
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umut_baris 4 yıl
Karpuz kabuğundan gemiler yapmak.
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