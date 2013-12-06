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Bileğe uygulanan ağırlığı otomatik ayarlayabilen akıllı baston Isowalk

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Bileğe uygulanan ağırlığı otomatik ayarlayabilen akıllı baston Isowalk
Günlük hayatımıza kullandığımız sayısız ürünü akıllı bir hale getiren teknoloji, özel alanlarda da insanlara kolaylık sağlamaya devam ediyor. Kineticane firması tarafından bağış desteği arayan Isowalk akıllı baston bunlardan bir tanesi.

Baston kullanmak zorunda kalan insanlar için en büyük dezavantajlardan birisi yürürken bastonun bileğe uyguladığı ağırlık oluyor. Bu nedenle kişilerde bilek ve kol ağrıları sıklıka ortaya çıkıyor.

Isowalk ise kullanıcının ağırlık, bilek baskısı ve yürüme biçimine göre her adımda kendisini adapte eden bir akıllı güç yönetimine sahip. Bu sayede en az baskı için kendisini optimize ediyor. Kullanıcılar ise el, bilek ve kolun ergonomik bir dizilimine kavuşuyor ve tamponlama sayesinde bileğe yapılan baskı da dengeleniyor. 

Kineticane Isowalk projesinde pek çok teknolojiden faydalandığını belirtiyor. Bu teknolojiler için firma şimdiden ilgili iki patentinin onayını almış durumda. Isowalk projesi Indiegogo üzerinde belirli bir miktar bağış toplamayı başardı. Ocak ayında resmi olarak lanse edilmesi beklenen Isowalk bahar döneminde de satışa sunulacak. 

http://www.indiegogo.com/projects/isowalk-intelligent-mobility Yorum Yaz
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