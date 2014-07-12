Bilgi Teknolojileri Kurumu yurtdışı cihaz kayıt yönetmeliğinde değişikliğe gitti





Yurtdışından getirdiğimiz elektronik cihazların bağlı olacağı prosedürleri belirleyen BTK, gurbetçilere yönelik olarak yurtdışı cihaz kayıt yönetmeliğinde değişikliğe gitti.





Yeni değişikliğe göre yurtdışından getirilen IMEI sahibi cihazların kayıt altına alınması için verilen azami süre bir aydan iki aya çıkarıldı. Ayrıca cihazın kayıt dışına düşerek kapandığı bir aylık süre de uzatılarak iki aya yükseltildi. Bu kararın gurbetçilerimizden gelen yoğun talep nedeniyle alındığı açıklandı.





Bu değişiklik ile birlikte yurtdışından geldiğinizde eğer pasaportunuz müsaitse iki ay içerisinde IMEI sahibi mobil cihazınızı kaydettirmeniz gerekiyor. Bu esnada iki ay bitene kadar sorunsuz olarak cihazınızı ülkemizdeki operatör ağlarında kullanabiliyorsunuz. Eğer iki ayı doldurursanız pasaportunuza kaydettirme imkanınız kayboluyor ve cihazınız da görüşmelere kapatılıyor.





Ayrıca cihaz kayıt işlemleri bundan sonra sadece e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Bahse konu değişiklikler ise bugünden itibaren geçerli olacak.

http://btk.gov.tr/basin_bultenleri/dosyalar/imei_basin_aciklamasi.pdf