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Bilgi Teknolojileri Kurumu yurtdışı cihaz kayıt yönetmeliğinde değişikliğe gitti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgi Teknolojileri Kurumu yurtdışı cihaz kayıt yönetmeliğinde değişikliğe gitti

Yurtdışından getirdiğimiz elektronik cihazların bağlı olacağı prosedürleri belirleyen BTK, gurbetçilere yönelik olarak yurtdışı cihaz kayıt yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Yeni değişikliğe göre yurtdışından getirilen IMEI sahibi cihazların kayıt altına alınması için verilen azami süre bir aydan iki aya çıkarıldı. Ayrıca cihazın kayıt dışına düşerek kapandığı bir aylık süre de uzatılarak iki aya yükseltildi. Bu kararın gurbetçilerimizden gelen yoğun talep nedeniyle alındığı açıklandı.

Bu değişiklik ile birlikte yurtdışından geldiğinizde eğer pasaportunuz müsaitse iki ay içerisinde IMEI sahibi mobil cihazınızı kaydettirmeniz gerekiyor. Bu esnada iki ay bitene kadar sorunsuz olarak cihazınızı ülkemizdeki operatör ağlarında kullanabiliyorsunuz. Eğer iki ayı doldurursanız pasaportunuza kaydettirme imkanınız kayboluyor ve cihazınız da görüşmelere kapatılıyor. 

Ayrıca cihaz kayıt işlemleri bundan sonra sadece e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Bahse konu değişiklikler ise bugünden itibaren geçerli olacak.  

http://btk.gov.tr/basin_bultenleri/dosyalar/imei_basin_aciklamasi.pdf Yorum Yaz
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MrKemal17 5 yıl en beğenilen
Sadece Türkiye'de uygulanan imei kaydı saçmalığı tamamen kaldırılmalı.
1 Yanıt Yanıtla +97
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oray 5 yıl
o değil de diyelim geldim yurt dışından 1 ay kaldım, geri gittim, sonra birkaç ay sonra veya yıl sonra geri geldiğimde telefon çalışıyor olacak mı?
Cevabını veriyim, hayır :) Çünkü yurt dışından gelen telefonların IMEI'leri yurt içindeki sim kart ile kullanıldığı taktirde listeye giriyor, eğer IMEI 1-2 ay içinde kayıt altına alınmassa kapatılıyor. 1 yıl sonra gelince kullanamıyorsun.
Buna karşı bi şey yaptı mı BTK? Hayır tabi ki...
o değil de diyelim geldim yurt dışından 1 ay kaldım, geri gittim, sonra birkaç ay sonra veya yıl sonra geri geldiğimde telefon çalışıyor olacak mı?Cevabını...
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Yanıtla +34
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dermeister01 5 yıl
arkadaşlar zaten kapanma süresi en fazla 1 ay diye geçiyordu ve buna rağmen 1 haftada kapanıyordu. şimdi 2 aya çıkarmışlar bu seferde 2 haftada kapanır kimse hayal kurmasın.

koskoca devletin uğraştığı şeye bakın,milletin elindeki telefona göz dikiyor. dünyada başka bu kadar aciz ülke yok maalesef
arkadaşlar zaten kapanma süresi en fazla 1 ay diye geçiyordu ve buna rağmen 1 haftada kapanıyordu. şimdi 2 aya çıkarmışlar bu seferde 2 haftada kapanır kimse h...
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DH Misafiri 5 yıl
Tek derdim oydu anasini satayim. Biz telefon getirme derdindeyiz.
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DH Misafiri 5 yıl
superr :)
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DH Misafiri 5 yıl
8 günde bir kontörlü sim kartini acamayan ülkede hala vidi vidi ediyorlar. gurbetcilerimiz lafi da ayri bir komik. daha ne sacmaliklar görecez bakalim
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skyjack 5 yıl
Benim telefon kapandı yani açtıntan sadece 14 gün sonra. Anlayacağınız 60 gün tam anlamı ile koca bir yalan!
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hsnsln 5 yıl
Bu uygulamanın bir amacı varsa o da birkaç firmaya kıyaktır. Aksi takdirde böyle diye gümrük gelirlerinden devlet zengin mi oldu yada ithalat mı azaldı?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
teknolojinin fazlası zararlıdır diyen bilim ve teknoloji bakanı başımızdayken ne bekliyorsunuzki
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SteveMeade 5 yıl
İmei nedir ya 2014 ü yarıladık hala orta çağda gibiyiz
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WarSaw 5 yıl
Adam senin ülkeni ziyarete geliyor senin otoyolundaki gişene kadar para basıp gidiyor simitçisi dönercisi otelcisi turizmcisi hepsine döviz bırakıp ekonomiye katkı sağlayıp gidiyor sen birde adamdan utanmadan adamın elindeki telefonun göz dikip yok 1 ay yok 2 ay muhabbetine pasaporta kaydettir üzerine 150tl para öde diye terbiyesizce adamın gelişini daha baştan haraca bağlıyorsun. yani neyine güveniyorsun bukadar güvenlikten tut, adalete, sağlık hizmetlerine varıncaya kadar herşeyde yoksunluk içerisindesin hiçbirşeyde standartların gelişmemiş herşeyde kongo cumhuriyetiyle yarışıyorsun ve sanki bulunmaz hint kumaşıymış gibi birde herşeyi vergiye bağlamışsın. haraçlanan vergiler birşeye yarasa gam yemeyeceğiz ya ayakkabı kutularından çıkıyor ya silah olarak komşulara gidiyor.
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Guest-9D2914531 5 yıl
Tayyip oyu hak etti, başbakan çok yaşa, sayende 1 aylık süre 2 aya çıktı.. Hüloooo
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unalozturk 5 yıl
Ücret komple kaldırılmalı eskisi gibi sadece operatörlerde 5 TL'ya kayıt yaptırılmalı. Bununla ilgili BTK'yı mail ve posta yağmuruna tutabiliriz, iyi organize olursa değişmeyecek bir şey yok.
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