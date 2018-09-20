Bilgisayar korsanları, Japon kripto para sektörünü 540 milyon dolar zarara soktu

Japonya Ulusal Polis Teşkilatı'nın hazırladığı bir rapora göre; Japonya'da, kripto para sektörüyle alakalı, bildirilen suç sayısı bu sene 158'i buldu. Bu sayı, geçen yılkinin 3 katı. Ocak ve Haziran ayları arasında bildirilen 158 suçun 120'si ilk üç ay içinde işlenildi.

Bildirilen suçların en büyüklerinden biri içinde bulunduğumuz yılın Ocak ayında işlenmişti. Bir kripto para borsası olan Coincheck, bilgisayar korsanları tarafından uğradığı saldırılar sonucu 58 milyar yen (516 milyon dolar) zarara uğramıştı.

Bireysel kullanıcıların ise uğradığı toplam zarar kat kat fazla.

Hazırlanan rapora göre; bireysel kullanıcıların yarısından fazlasının uğradığı zararın nedeni, hesap güvenliğine dikkat edilmemesi. Çoğu kripto para kullanıcısı, çevrimiçi hesapların birçoğunda aynı şifreyi kullanıyor.

Coincheck'in hacklenmesinden sonra, dijital para kullanıcıları hesap güvenliğine daha çok özen göstermeye başladı. Bunun sonucunda da bilgisayar korsanlarının hazırladığı saldırıların başarıya ulaşma oranı da düşüş gösterdi.

https://thenextweb.com/hardfork/2018/09/20/japan-cryptocurrency-hacks-2018/