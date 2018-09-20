Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bilgisayar korsanları, Japon kripto para sektörünü 540 milyon dolar zarara soktu

Japonya dijital para sektörü, içinde bulunduğumuz yılın ilk yarısında bilgisayar korsanları tarafından uğradığı saldırılar sonucunda 540 milyon dolar zarar etti.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
1,1b
1
3
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bilgisayar korsanları, Japon kripto para sektörünü 540 milyon dolar zarara soktu
Japonya Ulusal Polis Teşkilatı'nın hazırladığı bir rapora göre; Japonya'da, kripto para sektörüyle alakalı, bildirilen suç sayısı bu sene 158'i buldu. Bu sayı, geçen yılkinin 3 katı. Ocak ve Haziran ayları arasında bildirilen 158 suçun 120'si ilk üç ay içinde işlenildi.
Bildirilen suçların en büyüklerinden biri içinde bulunduğumuz yılın Ocak ayında işlenmişti. Bir kripto para borsası olan Coincheck, bilgisayar korsanları tarafından uğradığı saldırılar sonucu 58 milyar yen (516 milyon dolar) zarara uğramıştı.
Bireysel kullanıcıların ise uğradığı toplam zarar kat kat fazla.
Hazırlanan rapora göre; bireysel kullanıcıların yarısından fazlasının uğradığı zararın nedeni, hesap güvenliğine dikkat edilmemesi. Çoğu kripto para kullanıcısı, çevrimiçi hesapların birçoğunda aynı şifreyi kullanıyor.
Coincheck'in hacklenmesinden sonra, dijital para kullanıcıları hesap güvenliğine daha çok özen göstermeye başladı. Bunun sonucunda da bilgisayar korsanlarının hazırladığı saldırıların başarıya ulaşma oranı da düşüş gösterdi. 

https://thenextweb.com/hardfork/2018/09/20/japan-cryptocurrency-hacks-2018/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dere.beyi 8 ay
yüz yılın yorumu :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 8 ay
ikinci yorum : ekmek alamıyoruz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
utkubartu61 8 ay
İlk yorum: ekran kartı alamıyoruz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Bitcoin ETF'sini incelemeye başladı 8 ay BMC, yeni kamyon ailesi TUĞRA’yı tanıttı 8 ay Xiaomi’den akıllı hoparlör ve masa saati bir arada 8 ay Fortnite temalı Nintendo Switch konsolu duyuruldu 8 ay Ford Otosan’ın geliştirdiği F-MAX'e büyük ödül! 8 ay Rekabet Kurulu, Google'a 93 milyon TL para cezası verdi 8 ay Essential Phone gelecek yıl Android Q güncellemesi de alacak 8 ay Japon Zaif kripto para borsası saldırıya uğradı. 60 milyon dolar kayıp var 8 ay Üç büyük otomotiv üreticisinin araçlarına Android işletim sistemi geliyor 8 ay Çalışanların yorumları sildiğine ve satış verilerini sattığına ilişkin Amazon soruşturma başlattı 8 ay PlayStation Now'a oyun indirme seçeneği geldi 8 ay Apple Watch 4'ün kadranları bilgisayar efektiyle değil stüdyoda yapıldı [video] 8 ay Instagram uygulamasına coğrafi kısıtlama seçenekleri geliyor 8 ay Apple Music artık Android Auto'da çalışıyor 8 ay Hayabusa-2, Ryugu asteroitine gözlem araçlarını yerleştirecek 8 ay Yeni Ekonomi Programı'nda ICO vurgusu 8 ay GoPro'nın üç kameradan oluşan Hero7 serisi duyuruldu 8 ay Facebook'un çöpçatanlık hizmeti test yayınına başladı 8 ay Bing mobil aramalarda AMP desteği sunmaya başladı 8 ay Avrupa Komisyonu Amazon hakkında inceleme başlattı 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Bilgisayar korsanları, Japon kripto para sektörünü 540 milyon dolar zarara soktu Sonraki Az elektrik tüketene daha ucuz elektrik geliyor 8 ay Fortnite yayıncısı Ninja ile yanyana olma şansı 8 ay Facebook, Avrupa Birliği yaptırımlarıyla karşılaşabilir 8 ay Asus ZenFone Max Pro satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri 8 ay Yükselen döviz kurları güneş enerjisi sektörünü de etkiledi 8 ay Amazon 3 yıl içinde 3 bin adet kasiyersiz mağaza açmayı planlıyor 8 ay BMW 2019 Z4 sDrive20i, sDrive30i ve 2020 M40i Roadster tanıtıldı! 8 ay Loki ve Scarlet Witch dizileri için hazırlıklara başlandı 8 ay Tim Cook yeni iPhone'ların neden pahalı olduğunu açıkladı 8 ay Robotik deri ile bütün nesneler robota dönüşebilir 8 ay Huawei Mate 20 kablosuz şarj etme özelliğine sahip olacak 8 ay MSI Trident 3 Arctic İncelemesi - En Güçlü Mini Masaüstü Pc Serisi 8 ay Dokunmatik ekranlı Google Home Hub akıllı hoparlör detaylandı 8 ay 2si1 | Yerli ve Milli teknoloji programı 8 ay Nvidia RTX 2080 ve 2080 Ti kutusundan çıkıyor! 8 ay Avrupa'nın prototip uydusu, ilk kez 'uzay çöpü' yakaladı 8 ay Netflix, Avatar: The Last Airbender dizisi çekiyor 8 ay Üç arka kameralı Samsung Galaxy A7(2018) sızdırıldı 8 ay Dört farklı Samsung Galaxy S10 modeli geliyor 8 ay Dead Rising serisini geliştiren stüdyo kapatılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim