Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yerli otomobil açıklaması

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Yerli otomobil projesi ile ilgili TÜBİTAK özelinde çalışmaların sürdüğünü zaten daha önceki açıklamalardan biliyorduk. Sık sık gündeme gelen süreçle ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, gazetecilerin konuya ilişkin sorularına yanıt verdi. Daha önce olduğu gibi yine 2019 yılından önce ilk modelin hazır olmasını hedeflediklerini belirten bakan, ortaya konan yeni iş modeline dikkat çekiyor.

Tübitak ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın oluşturduğu özel bir ekibin yürüttüğü yerli otomobil çalışmalarında ARGE ve test süreci tamamlandıktan sonra özel sektörün katılımıyla aracın üretilmesi planlanıyor. Özel sektör ön yüzde görünen isim olacak ancak devlet arka planda destekçi olarak sektörün emekleme döneminden yürüyüp koşar hale gelmesine katkı sağlayacak.

Bilindiği gibi Fransa’da Citroen, Peugeot, Opel gibi markaları bünyesinde barındıran PSA Grubu içinde Fransa devletinin de ciddi bir payı bulunuyor. Türkiye’de de benzer bir durum söz konusu olabilir.

Türkiye’de her yıl 1.5 milyondan fazla araç üretiliyor. Geçen yıl üretilen otomobillerin %76’sı ihraç edilmiş. Böylesi bir potansiyel varken bir Türk markasının da bu pastadan pay alması ülkemiz adına önem taşıyor. Tabi şimdiye kadar bir prototip görmemiş olmamız da can sıkıcı bir başka konu.

Saab 9-3’ün haklarının satın alınmasıyla bu aracın üzerinden devam eden geliştirme çalışmalarının ne aşamada olduğuna dair henüz bir bilgimiz yok. Teknik ve tasarım anlamında büyük oranda yerli olacak denilen otomobilin tam elektrikli, benzinli ve dizel motor seçeneklerinin planlandığını da daha önceki açıklamalardan biliyoruz. Dileriz bu yıl bitmeden aracın bir örneğini görebiliriz.