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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yerli otomobil açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil konusunda mevcut söylemlere paralel olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı ve yine 2019 yılına işaret edildi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yerli otomobil açıklaması
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Yerli otomobil projesi ile ilgili TÜBİTAK özelinde çalışmaların sürdüğünü zaten daha önceki açıklamalardan biliyorduk. Sık sık gündeme gelen süreçle ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, gazetecilerin konuya ilişkin sorularına yanıt verdi. Daha önce olduğu gibi yine 2019 yılından önce ilk modelin hazır olmasını hedeflediklerini belirten bakan, ortaya konan yeni iş modeline dikkat çekiyor.

Tübitak ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın oluşturduğu özel bir ekibin yürüttüğü yerli otomobil çalışmalarında ARGE ve test süreci tamamlandıktan sonra özel sektörün katılımıyla aracın üretilmesi planlanıyor. Özel sektör ön yüzde görünen isim olacak ancak devlet arka planda destekçi olarak sektörün emekleme döneminden yürüyüp koşar hale gelmesine katkı sağlayacak.

Bilindiği gibi Fransa’da Citroen, Peugeot, Opel gibi markaları bünyesinde barındıran PSA Grubu içinde Fransa devletinin de ciddi bir payı bulunuyor. Türkiye’de de benzer bir durum söz konusu olabilir.

Türkiye’de her yıl 1.5 milyondan fazla araç üretiliyor. Geçen yıl üretilen otomobillerin %76’sı ihraç edilmiş. Böylesi bir potansiyel varken bir Türk markasının da bu pastadan pay alması ülkemiz adına önem taşıyor. Tabi şimdiye kadar bir prototip görmemiş olmamız da can sıkıcı bir başka konu.

Saab 9-3’ün haklarının satın alınmasıyla bu aracın üzerinden devam eden geliştirme çalışmalarının ne aşamada olduğuna dair henüz bir bilgimiz yok. Teknik ve tasarım anlamında büyük oranda yerli olacak denilen otomobilin tam elektrikli, benzinli ve dizel motor seçeneklerinin planlandığını da daha önceki açıklamalardan biliyoruz. Dileriz bu yıl bitmeden aracın bir örneğini görebiliriz.


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myhotyro 1 yıl en beğenilen
Açıklama üretmeye devam.
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kucukyenici 1 yıl
Henüz "Bir babayiğit" çıkmadı ama olsun. Sonuçta "Tesla'dan daha iyi durumdayız!"

Yeni afiş sloganımız hazır: "Yerli otomobilimiz göklerde." :-)
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trojana 1 yıl
Anlaşildi bunlar bir halt yiyemeyecek, kıvranıp duruyorlar.
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Delifisek.Tux 1 yıl
Intel (hani şu bilgisayarın içindeki işlemciyi yapan abiler) geçende (bir hafta kadar önce) yeni bir araştırma yayınladı.
2050 itibari ile. Kendi kendine giden araba pazarı 7 tirilyon dollares olarak tahmin etmiş.
Efendim ?
Ver mehteri ver...
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superegoid 1 yıl
Sanayi bakanı denilen adam hani şu tarkan'ın "zeytinliklere kıymayın" sözüne, "tarkan'ın zeytinliği mi varmış" diyen adam mı?.
Bi de açın fotoğrafına bakın..
Kimlerden teknoloji, araba maraba beklediğinizi bilin.
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ufuk-34JD58 1 yıl
yav gidin daçya alın hiç değilse avrupa üretimi,almanlar fransızlar bile kullanıyo.
yerli traş bıçağı bile almak bile saçmalıkken bide araba hayal ediyosunuz
gidin köprüden atlayında kurtulalım artık
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öküzbaş 1 yıl
Yerli arabayı ben gerçek anlamda memleket meselesi görüyorum. Hele ki dünyada elektrikli araba yönünde böyle rüzgarlar varken bunları kullanmak hiç de zor değil yeterki doğru ve mamtıklı arge yatırımları olsun.
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pej 1 yıl
Yerli otomabil artık Odalar Ve Borsalar Birliğine kadar düştü, RTE nin geçenlerdeki son toplantısında böyle bir talebi oldu.Senelerin kaşarlanmış başkanı Hisarcıklıoğlu da yapacağız dedi. Bakkal ve küçük esnafın bir araya gelip yerli araba yapması isteniyor. Marifet 5-10 tane yapmak değil dünyaya satabilecek ekonomi, teknoloji ve görselliğe sahip olması. Bu işte birilerinin cebine para aktarma tezgahı seziyorum. Devrim arabası diye iki araba yaptılar kimbilir kaç milyona maledip, yürütemediler bile. Komplo teorilerine göre Koç sabote etmiş ekmeğine mani olmasın diye.İnsan güler böyle aşağılık kompleksi içerenlaflara. Koç erli araba ekonomik değil dedi.Neden? Türkiyede ne eğitim ne de teknoloji altyapısı özgün araba yapımına hazır değil.Ayrıca bir yerli araba sıfırdan tasarım ve yapma maliyeti bilinen markalarda 300-500 milyon dolar. Araba tutmadımı çöpe gidiyor. Yaşı yeterli olanlar belki hatırlar, Koç Anadol modelinden sonra yeni bir tasarım yapmaya çalıştı, rezil bir araba oldu. Otomobil tasarım bölümümüz var mı üniversiteler de? OECD ülkelerinde Afrika ülkelerinin biraz üzeri olan 42-45 puan eğitim kalitemizi yükseltmemiz gerekiyor. Tasarımını bizim yaptığımız Fiat Dublo,Ford Connect ve bir de DeSoTo aabalar var. DeSoTo 50 senesir aynı tasarımı ve motoru kullanıyor, Orman Müdürlüğünden başka kimse almıyor, anormal akaryakıt sarfiyatlarından ötürü. Dublo ve Connect nispeten daha başarılı ve yurt dışına da satılıyor, taksiciler alıyor. Eğer eğitimde ilk 20 nin içine girersek özgün tasarımımız resimdeki gibi modelle başlayabilir, patentler arttıkça da geliştirebiliriz.Patates üzerinde Allahın resimlerini aramayı azaltıp pozitif bilime ve sanata önem verilmeli. Atatürk anlatmış yolu ama din tüccarları kendi tezgahlarına çomak sokturmak istemezler.Düzgün araba yapabilen bir islam ülkesi varmı? Malezya Proton diye bir araba çıkardı, gerisi gelmedi, şimdi birilerine satmaya çalışıyorlar.Bu durumda araba hikayesi sadece RTE nin şov malzemesi olmaya devam edecektir, emin olalım.
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behram40 1 yıl pej
yerli otomobil,konuşuyor olmamız,zoruna mı gitti,Ayrıca RTE deki kastınında Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyib Erdoğan olduğunu anlamayanda yoktur herhalde.Müslüman olduğunu geçtim de,Senin TÜRK olduğundan bile şüpheliyim.Kimsenin sana cevap veremeyeceğinimi sandın?
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erco35coast 1 yıl
sıfır araba satarken kazıkistan vergisi alınıyor! devlet bundan niye vazgeçsin.
Ayrıca Türk markası olan bir araba görme ihtimalimiz uzaylı görme ihtimalimle eşit.
nevs 9-3 bayisi olma ihtimalimiz de iyiymiş.

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Jon SNOW 37 1 yıl
buna hala inanan varsa gitsin beynini aldırsın
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DOMIX 1 yıl
Devlet neden yapamasın örneği var;
proton-edar.com.my/...
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mesut1221 1 yıl
Ali pasaogulkari tarzi kro bi yandaslarina fabrika kurarlar. Eski model obaraci ben sahsen almam orssi kesin. Develuasyon olup diger arabaalra goreyari fiyatina satilirsa belki alan olur
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FRAPS_TR 1 yıl
Yav yerli merli hikaye çindeki news firması yaptığı otomobilleri bize satacak, bu araçları yerli diye türk halkına kaktıracaklar.
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