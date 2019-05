Bilim adamları istenmeyen hatıraları silmeye çok yakın

Bilim adamları ve araştırmacılarçok uzun süredir istenmeyen hatıraları silmek için çaba gösteriyorlar. Hipnoz ve elektrik verilerek hafıza silme çalışmaları geçmişte denenen yöntemler arasındaydı. Yine de özellikle elektrik verilerek hafıza silme çalışmaları insanlara büyük zarar da vermişti.



PBS tarafından hazırlanan Memory Hackers adlı Amerika Birleşik Devletler'nde yayınlanan bir belgeselde hafıza silme konusunda önemli adımlar atıldığı söyleniyor. Belgeselde şu sözlere yer verilmiş:

"İnsanlık tarihine benzer olarak, hafızamız bir kayıt cihazı gibi sürekli bilgi kaydeder ve bu bilgileri doğru bir şekilde yeniden aktarır. Fakat şimdi; araştırmacılar hafızamızın sadece kendimiz tarafından değil başkaları tarafından da tahmin ettiğimizden çok daha müdahale edilebilir, tekrar yazılabilir olduğunu keşfettiler. Şu an hatıralarımızı açıklayacak, hatta kontrol edecek kusursuz bir mekanizma keşfediyoruz"



Araştırmacılar ilk olarak 12 yaşındaki Jake Hausler üzerinde yeni teknolojinin yararlarını deniyorlar. Hausler fotoğrafik hafızaya sahip olduğu için 8 yaşından beri hayatının her anını bütün detayları ile hatırlıyor. Tabi bu kadar çok detayı hatırlamak aslında bir hastalık; çünkü insanın yaşamının devam edebilmesi için bazı gereksiz-hoş olmayan anıları unutması şart olarak görülüyor. Böyle bir amaç için kullanıldığında bu yeni teknolojinin yararlı olma ihtimalinin olacağını söyleyebiliriz.



Diğer taraftan bazı psikologlara ve filozoflara göreyse insanın gelişebilmesi için bir takım acı hatıraları, geçmişteki zorlu yaşamını hatırlaması ve bunlardan ders çıkarması şart, aksi halde insan asla kendini geliştiremezdi. Zeka ve bellek insanın olayları değerlendirmesi için yeterli görülmüyor; çünkü bazı fikirleri deneyim etmemiş kişi çıkarım yapmakta zorlanıyor. Takdir edersiniz ki en küçük kötü hafızasını bile sildirmek isteyen insanlarla karşılaşmamız mümkün.



Eğer bu teknoloji söylendiği gibi olursa en çok tartışılacak konu insanların hafızaları tekrar yazılırken kötüye kullanım olması. Hafızası değiştirilen insanlar değiştiren kişiler tarafından istedikleri gibi kullanılabilirler. O nedenle en sıradan insandan, politikada en üst düzeye ulaşmış kişilere kadar herkese tehlikeye girebilir.



Bu durumun büyük bir sorun yaratacağı aslında Minority Report, Eternal Sunshine of the Spotless Mind adlı filmlerde ve Ghost in the Shell adlı animede de ele alınmıştı.



http://www.tweaktown.com/news/50382/scientists-begin-tinkering-deleting-unwanted-memories/index.html