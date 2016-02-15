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Bilim adamları istenmeyen hatıraları silmeye çok yakın

İstenmeyen hatıralardan kurtulma fikri çok uzun süredir araştırmacıların ve bilim adamlarının ilgi alanında yer alıyor. Gelişen teknolojiyle bu durum mümkün olcak mı?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Bilim adamları istenmeyen hatıraları silmeye çok yakın
Bilim adamları ve araştırmacılarçok uzun süredir istenmeyen hatıraları silmek için çaba gösteriyorlar. Hipnoz ve elektrik verilerek hafıza silme çalışmaları geçmişte denenen yöntemler arasındaydı. Yine de özellikle elektrik verilerek hafıza silme çalışmaları insanlara büyük zarar da vermişti.
PBS tarafından hazırlanan Memory Hackers adlı Amerika Birleşik Devletler'nde yayınlanan bir belgeselde hafıza silme konusunda önemli adımlar atıldığı söyleniyor. Belgeselde şu sözlere yer verilmiş:
"İnsanlık tarihine benzer olarak, hafızamız bir kayıt cihazı gibi sürekli bilgi kaydeder ve bu bilgileri doğru bir şekilde yeniden aktarır. Fakat şimdi; araştırmacılar hafızamızın sadece kendimiz tarafından değil başkaları tarafından da tahmin ettiğimizden çok daha müdahale edilebilir, tekrar yazılabilir olduğunu keşfettiler. Şu an hatıralarımızı açıklayacak, hatta kontrol edecek kusursuz bir mekanizma keşfediyoruz"
Araştırmacılar ilk olarak 12 yaşındaki Jake Hausler üzerinde yeni teknolojinin yararlarını deniyorlar. Hausler fotoğrafik hafızaya sahip olduğu için 8 yaşından beri hayatının her anını bütün detayları ile hatırlıyor. Tabi bu kadar çok detayı hatırlamak aslında bir hastalık; çünkü insanın yaşamının devam edebilmesi için bazı gereksiz-hoş olmayan anıları unutması şart olarak görülüyor. Böyle bir amaç için kullanıldığında bu yeni teknolojinin yararlı olma ihtimalinin olacağını söyleyebiliriz.
Diğer taraftan bazı psikologlara ve filozoflara göreyse insanın gelişebilmesi için bir takım acı hatıraları, geçmişteki zorlu yaşamını hatırlaması ve bunlardan ders çıkarması şart, aksi halde insan asla kendini geliştiremezdi. Zeka ve bellek insanın olayları değerlendirmesi için yeterli görülmüyor; çünkü bazı fikirleri deneyim etmemiş kişi çıkarım yapmakta zorlanıyor. Takdir edersiniz ki en küçük kötü hafızasını bile sildirmek isteyen insanlarla karşılaşmamız mümkün.
Eğer bu teknoloji söylendiği gibi olursa en çok tartışılacak konu insanların hafızaları tekrar yazılırken kötüye kullanım olması. Hafızası değiştirilen insanlar değiştiren kişiler tarafından istedikleri gibi kullanılabilirler. O nedenle en sıradan insandan, politikada en üst düzeye ulaşmış kişilere kadar herkese tehlikeye girebilir.
Bu durumun büyük bir sorun yaratacağı aslında Minority Report, Eternal Sunshine of the Spotless Mind adlı filmlerde ve Ghost in the Shell adlı animede de ele alınmıştı.

http://www.tweaktown.com/news/50382/scientists-begin-tinkering-deleting-unwanted-memories/index.html Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
kötü hatıraları silersen aynı hatalara tekrar düşersin
2 Yanıt Yanıtla +17
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teramit 3 yıl
-heyoo nasıl koyduk 6-0
-ne altısı...?
1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 3 yıl
Abi işlemci programlar gibi beyni de programlayabilirseler işte efsane olur. Düşünsenize ben matematikçi olucam diyorsun beynine o bilgileri işliyorlar ve okumadan bilir hale geliyorsun vsvs. zamandan tasarruf adına ideal bir çalışma olur.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
anlar tecrübe edinilen bilgilerdir.
aynı hataları tekrar yapmamayı öğretirler
yani kafamıza sıksalar daha iyi !
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BekirTemel 3 yıl
Depresyon azalır en azından 😜
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OverClocK1ng 3 yıl
kadirirdem
bu gelirse insanlar her şey yapar nasılsa siliyorum diye....

Filmlerde gördüğümüz, illegal siliciler çıkar. Mesela suç işledin. Yüksek bedel ile merdiven altı hafıza silicilere sildirebilirsin. Tabi beyin 42 dereceyi geçmemek şartıyla. Yoksa Paycheck gibi olur..
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TearsForFears 3 yıl
Remember Me adlı oyun geldi aklıma onda da anılarda değişiklikler yapıyorduk tavsiyemdir güzel oyun.
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OverClocK1ng 3 yıl
Hafızayı silip, kendi istedikleri anıları koyabileceklerse, o zaman birisini öldürüp, istediği kişiyi katil olarak gösterebilirler. Katil seçtikleri kişinin hafızasına da o yapmış görüntüleri koyarlarsa, adam yalan makinesinden bile rahatça suçlu olarak geçer.
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kadirirdem 3 yıl
bu gelirse insanlar her şey yapar nasılsa siliyorum diye....
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aozgec 3 yıl
az kaldı. matrix geliyor.
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bydvd 3 yıl
hayatta insanlar düşe kalka büyür.....!! eğerki kötü bir anınızı sildirirseniz. o kötü olan anıdan ders almamış ve o olayadan bir ders çıkarmamış ve ona göre adım atamaz ve ona davranış veya hareket etmezsiniz... buda insanı başa döndürür... bence kesinlikle yok edilmesi gereken bir bilim dalı yada teknoloji....??
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Adoring 3 yıl
Psikolojik rahatsızlığı olanlar içinde kullanabiliyor mu?Mesela o duruma getiren bir durum yüzünden hasta olanlar için?Bilinçaltım fenalarda.Takıntılarım bilinçaltıma yansıyor.
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umut_baris 3 yıl
İyi de hafıza tek başına sabit bir bölgede olan birşey değil benim bildiğim kadarıyla?
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AMERICAN 3 yıl
Cok iyi olur
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