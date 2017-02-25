Bilim insanları arılara futbol oynamayı öğretti

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İngiltere’deki Queen Mary Üniversite’sinde, arıların görev tamamlama becerisini görebilmek adına oldukça ilginç bir deney gerçekleştirildi. Evrim ve hayvan bilinci konularında çalışmalar yapan Clint Perry önderliğinde gerçekleştirilen deney kapsamında arılara futbol öğretildi.

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre arılar, kendilerinin yarısı kadar büyüklüğe sahip olan bir top ile futbol oynamayı öğrenmişler. Arılara bu topu bir noktadan diğerine taşıma görevi veren bilim insanları, görevi tamamlayan arıları tatlı yiyeceklerle ödüllendirmiş. Bu ödül sisteminden memnun kalan böcekler, zaman içerisinde onlara öğretilenden daha farklı yöntemler kullanarak hedef noktasına ulaşmaya başlamış, yani kendi yöntemlerini geliştirmişler. Örneğin, bazı arılar topu taşımak yerine yuvarlamayı tercih etmişler.

Deney, arıların birbirlerini izleyerek yeni şeyler öğrenebildiklerini de ortaya koymuş. Bazı arılar arkadaşlarını izleyerek topu hedef noktasına taşımayı ve ödülü kazanmayı daha hızlı öğrenmişler. Birbirlerini inceleyen arılar yalnızca gördüklerini kopyalamamış, kendi yöntemlerini de geliştirmişler.

Bilim insanları bu deney sayesinde arıların daha karmaşık bir düşünce sistemine sahip olduklarını ve sosyal zekalarının ne derecede gelişmiş olduğunu öğrendiler. Bu özellikleri sayesinde doğal yaşamda karşılaştıkları sorunlarla daha kolay bir şekilde başa çıkabilen arılar, diğer türlerden daha uzun süre hayatta kalabilme şansına sahipler. Doğal yaşamlarında var olmayan futbol oyununu öğrenebilmeleri, bu canlıların değişiklere ayak uydurabildiğini de gösteriyor.

https://science.slashdot.org/story/17/02/25/026229/scientists-teach-bees-how-to-play-soccer?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed