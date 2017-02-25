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Bilim insanları arılara futbol oynamayı öğretti

Bilim insanları, arıların görev tamamlama becerisini görebilmek adına böceklere futbol oynamayı öğretti. Yapılan testler arıların son derece becerikli olduğunu ortaya koydu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Bilim insanları arılara futbol oynamayı öğretti
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İngiltere’deki Queen Mary Üniversite’sinde, arıların görev tamamlama becerisini görebilmek adına oldukça ilginç bir deney gerçekleştirildi. Evrim ve hayvan bilinci konularında çalışmalar yapan Clint Perry önderliğinde gerçekleştirilen deney kapsamında arılara futbol öğretildi.

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre arılar, kendilerinin yarısı kadar büyüklüğe sahip olan bir top ile futbol oynamayı öğrenmişler.  Arılara bu topu bir noktadan diğerine taşıma görevi veren bilim insanları, görevi tamamlayan arıları tatlı yiyeceklerle ödüllendirmiş. Bu ödül sisteminden memnun kalan böcekler, zaman içerisinde onlara öğretilenden daha farklı yöntemler kullanarak hedef noktasına ulaşmaya başlamış, yani kendi yöntemlerini geliştirmişler. Örneğin, bazı arılar topu taşımak yerine yuvarlamayı tercih etmişler.

Deney, arıların birbirlerini izleyerek yeni şeyler öğrenebildiklerini de ortaya koymuş. Bazı arılar arkadaşlarını izleyerek topu hedef noktasına taşımayı ve ödülü kazanmayı daha hızlı öğrenmişler.  Birbirlerini inceleyen arılar yalnızca gördüklerini kopyalamamış, kendi yöntemlerini de geliştirmişler.

Bilim insanları bu deney sayesinde arıların daha karmaşık bir düşünce sistemine sahip olduklarını ve sosyal zekalarının ne derecede gelişmiş olduğunu öğrendiler. Bu özellikleri sayesinde doğal yaşamda karşılaştıkları sorunlarla daha kolay bir şekilde başa çıkabilen arılar, diğer türlerden daha uzun süre hayatta kalabilme şansına sahipler. Doğal yaşamlarında var olmayan futbol oyununu öğrenebilmeleri, bu canlıların değişiklere ayak uydurabildiğini de gösteriyor. 


https://science.slashdot.org/story/17/02/25/026229/scientists-teach-bees-how-to-play-soccer?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
game07 2 yıl en beğenilen eAkman
eAkman
İyi halt etmişler. Bir de sözde demokrasiyi öğretin de birbirlerine savaş açsınlar.

Mutlak monarşi var kraliçeyi devirmek zor. İşçi arıların ayaklanması lazım
.
eAkmanİyi halt etmişler. Bir de sözde demokrasiyi öğretin de birbirlerine savaş açsınlar.Mutlak monarşi var kraliçeyi devirmek...
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dragonborn95 2 yıl
Bir an futbol deyince çift kale maç yapıyorlar sandım. Olsun bu da bir gelişme.
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eAkman 2 yıl
İyi halt etmişler. Bir de sözde demokrasiyi öğretin de birbirlerine savaş açsınlar.
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GokhanMaths 2 yıl
Biz Türklere futbol öğretemedik millet arılarla çalışıyor
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Akay KLC 2 yıl
izlede utan sabri
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Racer_ali 2 yıl
Bu da bir şey mi,O arıları bize verseler bizimkiler iddia oynamayı öğretir.
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Guest-F01EF196D 2 yıl
Futbol kısmı biraz "clickbait" olmuş. Buradaki asıl olay yaban arılarının birşeyleri öğrenebilecek, öğretebilecek ve yorumlayabilecek bilişsel yeteneklere sahip olduğunun anlaşılması.
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redoracle 2 yıl
Transfer ücreti nasıl olacak,holosko+2 petek bal karşılığında
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eAkman 2 yıl
İyi halt etmişler. Bir de sözde demokrasiyi öğretin de birbirlerine savaş açsınlar.
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game07 2 yıl eAkman
eAkman
İyi halt etmişler. Bir de sözde demokrasiyi öğretin de birbirlerine savaş açsınlar.

Mutlak monarşi var kraliçeyi devirmek zor. İşçi arıların ayaklanması lazım
.
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dragonborn95 2 yıl
Bir an futbol deyince çift kale maç yapıyorlar sandım. Olsun bu da bir gelişme.
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