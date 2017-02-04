Bilim kurgu klasiği Dune'un yeni uyarlaması Arrival'ın yönetmenine emanet

Usta yazar Frank Herbert'ın klasik bilim-kurgu serisi Dune, bir kez daha sinemaya uyarlanıyor. Bilim kurgu ve fantastik türlerini başarıyla harmanlayan ve bugüne kadar en çok satan bilim kurgu serisi olan Dune'un bu yeni uyarlamasını yönetecek isim de sonunda belli oldu. Yeni bir film serisini başlatması beklenen Dune'u, Arrival'ın yönetmeni olan Denis Villeneuve yönetecek.

Incendies, Prisoners ve Sicario gibi müthiş filmlerle adını sinema dünyasına duyuran Denis Villeneuve, geçtiğimiz yıl vizyona giren Arrival ile bilim kurgu filmlerine geçiş yapmıştı. 2016'nın en iyi filmleri arasında yer alan Arrival'ın ardından yeni Blade Runner filmini yöneten Kanadalı yönetmen, Blade Runner 2049'un tamamlanmasının ardından Dune için hazırlıklara başlayacak.

Dune daha önce sinema ve televizyona uyarlanmış olsa da, bu uyarlamalar serinin hayranlarını memnun edecek kalitede değildi. Denis Villeneuve yönetimindeki bu yeni uyarlamanın ise serinin hakkıyla uyarlanması için gereken bütçeye sahip olacağı söyleniyor.

6 kitaptan oluşan Dune serisi, uzak bir gelecekte geçiyor ve çöl gezegen Arrakis'i kontrol eden ailenin oğlu olan Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. Felsefi altyapısı ile diğer bilim kurgu serilerinden ayrılan Dune; dinden siyasete, ekonomiden liderliğe bir çok önemli konuda felsefi tahliller yapıyor.

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