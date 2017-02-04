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Bilim kurgu klasiği Dune'un yeni uyarlaması Arrival'ın yönetmenine emanet

Bilim kurgu edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan Dune serisi sinemaya uyarlanıyor. Bu yeni film serisini yönetmesi için Arrival'ın yönetmeni olan Denis Villeneuve ile anlaşıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Usta yazar Frank Herbert'ın klasik bilim-kurgu serisi Dune, bir kez daha sinemaya uyarlanıyor. Bilim kurgu ve fantastik türlerini başarıyla harmanlayan ve bugüne kadar en çok satan bilim kurgu serisi olan Dune'un bu yeni uyarlamasını yönetecek isim de sonunda belli oldu. Yeni bir film serisini başlatması beklenen Dune'u, Arrival'ın yönetmeni olan Denis Villeneuve yönetecek.
Incendies, Prisoners ve Sicario gibi müthiş filmlerle adını sinema dünyasına duyuran Denis Villeneuve, geçtiğimiz yıl vizyona giren Arrival ile bilim kurgu filmlerine geçiş yapmıştı. 2016'nın en iyi filmleri arasında yer alan Arrival'ın ardından yeni Blade Runner filmini yöneten Kanadalı yönetmen, Blade Runner 2049'un tamamlanmasının ardından Dune için hazırlıklara başlayacak.
Dune daha önce sinema ve televizyona uyarlanmış olsa da, bu uyarlamalar serinin hayranlarını memnun edecek kalitede değildi. Denis Villeneuve yönetimindeki bu yeni uyarlamanın ise serinin hakkıyla uyarlanması için gereken bütçeye sahip olacağı söyleniyor.
6 kitaptan oluşan Dune serisi, uzak bir gelecekte geçiyor ve çöl gezegen Arrakis'i kontrol eden ailenin oğlu olan Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. Felsefi altyapısı ile diğer bilim kurgu serilerinden ayrılan Dune; dinden siyasete, ekonomiden liderliğe bir çok önemli konuda felsefi tahliller yapıyor.

theplaylist.net/denis-villeneuve-confirmed-direct-dune-20170201/ Yorum Yaz
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gereksiz95 2 yıl
jenerik müziği hazır değilse "penceresi cam cama muaddib" gayet uygun olur bence
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Ohol Oula 2 yıl
David Lynch nasıl müsaade etmiş?
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Spider_hip 2 yıl
Arrival iyi güzel film ama tüm filmin senaryosunun Sapir-Whorf teoremine dayanması biraz basitleştirmiş gibi geldi bana. Yani sanki Sapir-Whorf teoremini duyan biri, ya bunu bir film yapalım, içine uzaylı da katarsak daha egzantirik olur diyerek bu senaryoyu yazmış gibi.
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aktorun 2 yıl Spider_hip
Kısmen katılsam da tam olarak öyle değil. Film sadece Sapir-Whorf ile sınırlanamayacak temalar kullanıyor. Örneğin insanlara verilecek armağan ancak birlik olabilirlerse kullanabilecekleri bir şey. Filmin ikinci bölümünde işlenen ana tema bu. Başka bir tema ise kötü sonlanacağını bilsen de sevgi dolu iyi bir ilişkiye başlar mıydın? Değişik akıllı canlıların (uzaylılar) zaman kavramını bizden farklı algılamaları vs vs
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BekirHan 2 yıl
Mükemmel Haber. Kitabını okumuş, oyunlarını oynamış bir 90' lar çocuğu olarak çok mutlu oldum.
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dynaturk 2 yıl
"Spice is life"
2 Yanıt Yanıtla +1
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tolgatelli 2 yıl dynaturk
dynaturk

"Spice is life"


ben de baharatı çok severim..
1 Yanıt Yanıtla +3
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aktorun 2 yıl dynaturk
dynaturk

"Spice is life"

"Spice must flow"
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