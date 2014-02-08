Bir Chromebox modeli de HP'den





ABD dizüstü pazarının neredeyse yüzde 25 payını eline geçiren Chrome OS ekosistemine üreticilerin katkısı da artarak devam ediyor. Geçen yıl Chromebook dizüstü modeli ile karşımıza çıkan HP, bu kez de bir Chromebox ürünü lanse etti.





HP'nin hakkında çok fazla detaya girmediği Chromebox modelinde Haswell tabanlı bir Intel işlemci, HDMI çıkışı, DisplayPort bağlantısı, Bluetooth ve USB 3.0 şeklinde özellikler yer alıyor. Cihaz gümüş, turkuvaz, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak.





HP'nin Chromebox modeli ile hedefinde işletmeler, kütüphaneler ve eğitim kurumları yer alıyor. Cihaz bahar aylarında satışa çıkacak. Fiyatının ise 200$ altında olacağı tahmin ediliyor. Genelde çevrimiçi çalışan hizmetlerden oluşan Chrome OS, gündelik ihtiyaçları karşılamaya yetiyor ve üst düzey donanımlara da ihtiyaç duymuyor. Bu bakımdan fiyatları da oldukça makul seviyelerde seyrediyor.

http://www.androidauthority.com/hp-chromebox-343298/