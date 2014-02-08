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Bir Chromebox modeli de HP'den

5 yıl
11,8b
1
13
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir Chromebox modeli de HP'den

ABD dizüstü pazarının neredeyse yüzde 25 payını eline geçiren Chrome OS ekosistemine üreticilerin katkısı da artarak devam ediyor. Geçen yıl Chromebook dizüstü modeli ile karşımıza çıkan HP, bu kez de bir Chromebox ürünü lanse etti.

HP'nin hakkında çok fazla detaya girmediği Chromebox modelinde Haswell tabanlı bir Intel işlemci, HDMI çıkışı, DisplayPort bağlantısı, Bluetooth ve USB 3.0 şeklinde özellikler yer alıyor. Cihaz gümüş, turkuvaz, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak.

HP'nin Chromebox modeli ile hedefinde işletmeler, kütüphaneler ve eğitim kurumları yer alıyor. Cihaz bahar aylarında satışa çıkacak. Fiyatının ise 200$ altında olacağı tahmin ediliyor. Genelde çevrimiçi çalışan hizmetlerden oluşan Chrome OS, gündelik ihtiyaçları karşılamaya yetiyor ve üst düzey donanımlara da ihtiyaç duymuyor. Bu bakımdan fiyatları da oldukça makul seviyelerde seyrediyor. 

http://www.androidauthority.com/hp-chromebox-343298/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen
Bulut iletişim ve mobil işletim sistemi(türevleri) ile birlikte düşük donanım ve kararlı sistem yaygınlaşmaya başladı. Ayrıca, düşük maliyette eklenince üreticiler bu taraflara doğru kaymaya başladı. Benim merak ettiğim şey, ubuntu gibi açık kaynak, ücretsiz ve güvenli bir sistem neden bu kadar ilgi görmediğidir. Gerekli yazılım desteği aldığı halde üreticiler pek yönelmiyor nedense. Belki yanlış düşünüyor olabilirim belki ama bence ubuntu'ya da gerekli şans tanınmalı diye düşünüyorum.
Bulut iletişim ve mobil işletim sistemi(türevleri) ile birlikte düşük donanım ve kararlı sistem yaygınlaşmaya başladı. Ayrıca, düşük maliyette eklenince üretic...
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med_cezir91 5 yıl
Ardaşın birisi ubuntu'ya atıfta bulunmuş, ama ubuntu'nun hedef kitlesi bulut işletim sistemi kullanıcıları değildir. Windowslara Maclere alterif olarak vardır özgür bir yazılımdır.En az onlar kadar güçlüdür, tek dezavantajı bedava dağıtıldığı için üzerinde finansal oyunlar dönmez bu yüzden nvidia ati gibi devler destek vermiyor oyunlar çıkmıyor. Chrome OS yürür çünkü kulvarı farklı zaten üst seviye oyunlar üst seviye donanımlar bu alanda yoktur o yüzden sıkıntı yok anlatabildim umarım.
Ardaşın birisi ubuntu'ya atıfta bulunmuş, ama ubuntu'nun hedef kitlesi bulut işletim sistemi kullanıcıları değildir. Windowslara Maclere alterif olarak vardır ö...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
inş şu chromebook modelleri bizim ülkemizede gelirde bi laptopa en aşağı 1200 lira gibi fiyatlar ödemekten kurtuluruz
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demirparcasi 5 yıl
"ABD dizüstü pazarının neredeyse yüzde 25 payını eline geçiren Chrome OS ekosistemine" Bu bilgiyi nereden aldınız? 2012 yılında ABD toplam bilgisayar piyasasının sadece %0,2 sine sahip chromebooklar nasıl oluyorda 1 yılda payını %25'e çıkartıyor? Apple Ipad bile ilk çıktığında yapamadığı böyle mucizevi bir yükselişin haberini bu site dahil hiç kimse yapmıyor?
Yoksa basitçe yazıda geçen %25 palavra mı?
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Dr. Hannibal Lecter 5 yıl demirparcasi
demirparcasi

"ABD dizüstü pazarının neredeyse yüzde 25 payını eline geçiren Chrome OS ekosistemine" Bu bilgiyi nereden aldınız? 2012 yılında ABD toplam bilgisayar piyasasının sadece %0,2 sine sahip chromebooklar nasıl oluyorda 1 yılda payını %25'e çıkartıyor? Apple Ipad bile ilk çıktığında yapamadığı böyle mucizevi bir yükselişin haberini bu site dahil hiç kimse yapmıyor?
Yoksa basitçe yazıda geçen %25 palavra mı?


Benimde dikkatimi çekti bu.
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darkaura 5 yıl demirparcasi
istatistik npd ye ait. sayili piyasa arastirma kurumlarindan biri. yani bir yanlislik olmasi soz konusu degil. 2013 sonu itibariyle chromebook satisi tum notebooklarin %21ine ulasti. birden bu kadar hizli cikis yapmasi muhtemelen okul ve kurumlarin toplu alimlarindan kaynaklaniyor. dusununce bizim fatih projesi icinde tablet yerine chromebook daha iyi secim olurdu. tablet ucuz oldugu icin tercih edildi, her ogrenciye window laptop vermek mumkun degil. ama chromebook gibi bir cihazla ogrenciler kolayca odevlerini hazirlayip okulun sunucusuna bulut uzerinden yukleme yapabilirler. ogretmende odevin yada projenin gelisimini ani anina kontrol edip geri bilgilendirmede bulunabilir. tablet internet, oyun ve film izlemek icin daha uygun bir cihaz. chromebook tarzi bir seyin egitimde daha verimli kullaniabilcegini gormek zor degil.
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med_cezir91 5 yıl
Ardaşın birisi ubuntu'ya atıfta bulunmuş, ama ubuntu'nun hedef kitlesi bulut işletim sistemi kullanıcıları değildir. Windowslara Maclere alterif olarak vardır özgür bir yazılımdır.En az onlar kadar güçlüdür, tek dezavantajı bedava dağıtıldığı için üzerinde finansal oyunlar dönmez bu yüzden nvidia ati gibi devler destek vermiyor oyunlar çıkmıyor. Chrome OS yürür çünkü kulvarı farklı zaten üst seviye oyunlar üst seviye donanımlar bu alanda yoktur o yüzden sıkıntı yok anlatabildim umarım.
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darkaura 5 yıl
100$ isletim sistemi, 200$ islemci devri bitiriyor artik. su an tv den film izlemek icin 70$ a aldigim 4 cekirdek android stick pc den yaziyorum. basta sadece fim ve basit internet icin almistim ama simdi hic evde laptop acasim gelmiyor.
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redbest 5 yıl darkaura
darkaura
100$ isletim sistemi, 200$ islemci devri bitiriyor artik. su an tv den film izlemek icin 70$ a aldigim 4 cekirdek android stick pc den yaziyorum. basta sadece fim ve basit internet icin almistim ama simdi hic evde laptop acasim gelmiyor.

ABD'de bu fiyata daha iyi windows pc'ler var. Bu ucuz mu geldi simdi size?
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KalemKolik 5 yıl
200 dolar düşük maliyet değil ne yazıkki birde Türkiye için vergi,ötv dersek 750tl olur cihaz.Bu cihazların 100dolar civarında olması lazım.Chromebox cihazlar veya laptopları bana göre fiyat anlamında söylendiği gibi düşük değil.
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Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen
Bulut iletişim ve mobil işletim sistemi(türevleri) ile birlikte düşük donanım ve kararlı sistem yaygınlaşmaya başladı. Ayrıca, düşük maliyette eklenince üreticiler bu taraflara doğru kaymaya başladı. Benim merak ettiğim şey, ubuntu gibi açık kaynak, ücretsiz ve güvenli bir sistem neden bu kadar ilgi görmediğidir. Gerekli yazılım desteği aldığı halde üreticiler pek yönelmiyor nedense. Belki yanlış düşünüyor olabilirim belki ama bence ubuntu'ya da gerekli şans tanınmalı diye düşünüyorum.
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