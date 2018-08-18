Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bir araştırma kadın pantolonlarının ceplerinin iPhone'lar için küçük olduğunu ortaya koydu

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, kadın kot pantolonlarının ceplerinin erkeklerinkine oranla küçük olduğunu ve iPhone sığmadığını ortaya çıkardı.
9 ay
3,5b
1
26
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amerika Birleşik Devletleri'nde cep telefonları ile ilgili oldukça ilginç bir araştırma yapıldı. Yayınlanan çalışmada birçok markanın kadın kot pantolon cepleri ölçüldü ve bunların sadece %40'ına iPhone X'un tam olarak sığdığı ortaya çıktı.

Akıllı telefonlar ceplerden taşıyor

Pudding'in yaptığı araştırmada ABD'nin en popüler kot markalarından 20'sinin cep boyları ölçüldü ve kadın pantolon ceplerinin erkeklerinkine oranla oldukça küçük olduğu kanıtlandı. Bu nedenle günlük hayatta cep telefonlarını ceplerinde taşıyan kadınların telefonlarının yarısının ceplerinden dışarıya taştığı ifade edildi.
Bir araştırma kadın pantolonlarının ceplerinin iPhone'lar için küçük olduğunu ortaya koydu
Sadece iPhone'a odaklanmayan bu araştırma diğer markaları da içeriyor. Örneğin Samsung Galaxy S9 kadın kot pantolonlarının sadece %20'sine sığabiliyor. Levi’s, Old Navy ve Tommy Hilfiger gibi ünlü markaların pantolonlarının da değerlendirildiği araştırmanın detaylarına aşağıdaki linkten ulaşmanız mümkün.

https://pudding.cool/2018/08/pockets/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fhrstw 9 ay en beğenilen
Adamlaradaki algıya bak telefon büyük demiyorlarda cep küçük diyorlar.
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Abdülhak Hamit Tarhan 9 ay
Vaaaaayyy beeeee...
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 9 ay
Araştırmaya bak la. Gördüğüm en saçma araştırmalardan biri.
Ha bir de Apple sığmıyorsa eğer pantolonları yapmayı bilmiyorlar demektir.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haylaz__ 9 ay
Tek derdimiz bu olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Baelros 9 ay
Got cebinde kim telefon tasiyorki? Atarsin yan cebine veya cantana normal insanlar gibi olur biter
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
APOLL0 9 ay
Eskiden şu kemere takılan kılıflar varken ne mutluyduk, şimdi taksak amele derler diye takamıyoruz. Neyseki bizim arka cepler büyük , idare ediyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 9 ay
Ayar olurum zaten şu arka cebe telefon koyanlardan sıf gösterişten başka birşey değil. Hayır otururken hiç unutup batmıyor mu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEHZADE63 9 ay
Sadece apple markasi reklamimi yapiyosunuz.???dişari cikip kiclarina bakin her model var zaten marka dolu...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 9 ay
Bizim ülkenin de iphone'lar için cüzdanları küçük.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nostromo- 9 ay
İyi de kadın lar artık pantolon mu giyiyor sanki. Tayt diye bir şey icad oldu vücudun şeklini alıyor. Dolayısıyla popo cepleri telefonun girebilceği kadar büyükte olsa telefonunda poponun şeklini alabilcek kadar bükülebilmesi lazım. Aksi halde girmez
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 9 ay
Duy artik sesimizi apple ipod touch kasasinda iphone cikarsan yok satacak diyoruz yillardir yapamadin gitti..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Kocakaya 9 ay
Apple desene yakınlarda pantolon işine girecek,Apple jeans ilk kotu biz yaptık der herkeste inanır valla.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elektrontan 9 ay
Adamlar malzemeden kaçmak için yapıyorlar. Kadınlar da fonksiyon işinden zerre kadar anlamadığı için umursamıyorlar. Bizde küçük cep denk gelse bu ne biçim cep diyoruz. Zaten küçük cep dediğin de genişletilemez bir şey değil. Bunun neresi araştırma onu anlamadım yalnız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3527 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, cep telefonu ve
6 etiket daha araştırma Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Kontakt lensler çevre kirliliğine yol açıyor 9 ay Oppo R17 Pro'nun üçlü kamerası yayınlanan resmi video ile görüntülendi 9 ay Microsoft ve Apollo Hastaneleri ortaklığıyla kardiyovasküler hastalık ihtimali ölçülecek 9 ay Apple, Eylül ayında ucuz bir MacBook çıkaracak 9 ay Google Duo görüntülü sohbet uygulaması iki yaşında 9 ay Mars yolculuğunda uzay insanlarını neler bekliyor? 9 ay Dünyanın en küçük transistörü: Yalnızca bir atom büyüklüğünde 9 ay Watchmen dizisi HBO'dan ilk sezon onayını aldı 9 ay GeForce RTX 2080 Ti sızdırıldı 9 ay Çocuklar robotların baskısına karşı yetişkinlerden daha hassas 9 ay 5 ilginç NFT projesi 9 ay Nvidia’nın ikinci çeyreği kripto madenciliğinden olumsuz etkilendi 9 ay Los Angeles metrosunda yeni vücut tarayıcı cihazlar kullanılacak 9 ay Pokemon Go çocuklarınızın bilgilerinin paylaşımına denetim getiriyor 9 ay Uber, Afrika'da ucuz taşımacılık hizmeti sunmaya başlıyor 9 ay Burnout Paradise Remastered, nihayet PC oyuncularıyla buluşuyor 9 ay Samsung'un Android Go telefonu Galaxy J2 Core ile ilgili detaylar ortaya çıktı 9 ay Antik Mısır'da mumyalama için kullanılan 5700 yıllık sıvının formülü çözüldü 9 ay Huawei Mate 20 Lite performans testinde 9 ay Dünyanın en sert metali: platin-altın alaşımı 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Bir araştırma kadın pantolonlarının ceplerinin iPhone'lar için küçük olduğunu ortaya koydu Sonraki Çentikli ekrana sahip Google Pixel 3 XL çalışırken görüntülendi 9 ay Gmail'in Android sürümü artık "Gizli Mod"u destekliyor 9 ay Motorola One'ın özellikleri Çin'de alınan sertifika ile doğrulandı 9 ay 2si1 | Otomobil fiyatlarına zam geldi 9 ay Haftaya BİM’de akıllı çocuk saati, A101’de Nokia 3 var 9 ay Steam TV duyuruldu 9 ay Hız testi iOS 12'nin eski iPhone'larda daha hızlı çalıştığını ortaya koydu 9 ay Reeder, Samsun’daki fabrikasında yerli üretime başlıyor 9 ay Yeni nesil iPhone'lar için Apple Pencil müjdesi 9 ay HabEx, NASA’nın yeni incisi olabilir mi? 9 ay Wi-Fi sinyalleri güvenlik taramalarında kullanılabilir 9 ay Bu yılın en sevilen oyunlarından Vampyr dizi oluyor 9 ay PUBG mobil sürümü 100 milyondan fazla indirildi 9 ay Google, Vitalik Buterin'i stajyer olarak işe almak istedi 9 ay Nvidia: Kripto para madenciliğinin artık getirisi yok 9 ay Google veri merkezlerini soğutmak için yapay zeka kullanıyor 9 ay Hubble'dan 'uzay panoraması': Bu fotoğrafta tam 15 bin galaksi var 9 ay Oppo R17 Pro üç kamera ile gelebilir 9 ay Intel’den yapay zekâ alanında önemli satın alma 9 ay Artık Google’da arama yaparken tek bir aramayla bir çok kavram hakkında veriye ulaşabileceksiniz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim