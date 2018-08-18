Bir araştırma kadın pantolonlarının ceplerinin iPhone'lar için küçük olduğunu ortaya koydu

Teknoloji Editörü
Amerika Birleşik Devletleri'nde cep telefonları ile ilgili oldukça ilginç bir araştırma yapıldı. Yayınlanan çalışmada birçok markanın kadın kot pantolon cepleri ölçüldü ve bunların sadece %40'ına iPhone X'un tam olarak sığdığı ortaya çıktı.
Akıllı telefonlar ceplerden taşıyor
Pudding'in yaptığı araştırmada ABD'nin en popüler kot markalarından 20'sinin cep boyları ölçüldü ve kadın pantolon ceplerinin erkeklerinkine oranla oldukça küçük olduğu kanıtlandı. Bu nedenle günlük hayatta cep telefonlarını ceplerinde taşıyan kadınların telefonlarının yarısının ceplerinden dışarıya taştığı ifade edildi.Sadece iPhone'a odaklanmayan bu araştırma diğer markaları da içeriyor. Örneğin Samsung Galaxy S9 kadın kot pantolonlarının sadece %20'sine sığabiliyor. Levi’s, Old Navy ve Tommy Hilfiger gibi ünlü markaların pantolonlarının da değerlendirildiği araştırmanın detaylarına aşağıdaki linkten ulaşmanız mümkün.
https://pudding.cool/2018/08/pockets/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ha bir de Apple sığmıyorsa eğer pantolonları yapmayı bilmiyorlar demektir.