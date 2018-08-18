Bir araştırma kadın pantolonlarının ceplerinin iPhone'lar için küçük olduğunu ortaya koydu

Amerika Birleşik Devletleri'nde cep telefonları ile ilgili oldukça ilginç bir araştırma yapıldı. Yayınlanan çalışmada birçok markanın kadın kot pantolon cepleri ölçüldü ve bunların sadece %40'ına iPhone X'un tam olarak sığdığı ortaya çıktı.

Akıllı telefonlar ceplerden taşıyor

Pudding'in yaptığı araştırmada ABD'nin en popüler kot markalarından 20'sinin cep boyları ölçüldü ve kadın pantolon ceplerinin erkeklerinkine oranla oldukça küçük olduğu kanıtlandı. Bu nedenle günlük hayatta cep telefonlarını ceplerinde taşıyan kadınların telefonlarının yarısının ceplerinden dışarıya taştığı ifade edildi.

https://pudding.cool/2018/08/pockets/

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Sadece'a odaklanmayan bu araştırma diğer markaları da içeriyor. Örneğinkadın kot pantolonlarının sadecesığabiliyor.vegibi ünlü markaların pantolonlarının da değerlendirildiği araştırmanınaşağıdaki linkten ulaşmanız mümkün.