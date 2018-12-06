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Bir garip çeviri hatası: Snapdragon 855'li ilk telefonu OnePlus çıkarmayacak

Hawaii'deki Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde sahneye çıkan OnePlus CEO'su, Snapdragon 855'i ilk kullanan şirketlerden biri olacaklarını söylerken arkasındaki slayt farklı bir şey iddia ediyordu.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Qualcomm nihayet 2019'da birçok üst sınıf akıllı telefona güç verecek Snapdragon 855 adlı yeni amiral gemisi yonga setini tanıttı. Hawaii'de düzenlenen yıllık Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde lanse edilen Snapdragon 855 hakkında önemli bir açıklama da etkinlik kapsamında sahneye çıkan OnePlus CEO'su Pete Lau'dan geldi.
Deneyimli yönetici, 2019'da çıkaracakları amiral gemisi telefonun Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefonlar arasında olacağını söyledi. Ancak sahneye yansıtılan slaytın İngilizce versiyonlarında söz konusu cihazın Snapdragon 855'li ilk telefon olacağı yazıyordu. Doğal olarak bu gelişme Çinli şirket için flaş bir haber olarak medyaya yansıdı.
Ayrıca Bkz. "OnePlus CEO’su: 5G destekli telefonlar 200-300 dolar daha pahalı olacak"
Engadget adlı internet sitesine açıklama yapan bir OnePlus sözcüsü, bunun bir hata olduğunu doğrulayarak slayttaki bilgileri yazan kişinin ana dilinin İngilizce olmadığını belirtti. Çince versiyonlarında ise böyle bir hata söz konusu değildi. Sonuç olarak Snapdragon 855'i kullanacak ilk şirketin OnePlus olmayacağı anlaşıldı.

OnePlus'ın 5G özellikli telefonu yolda

Android telefon sektöründe şüpühesiz ki Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi çok daha büyük markalar var. Yeni yonga setinin ilk partisine bu büyük oyuncular tarafından el konulamamış olması zaten son derece ilginçti.
Snapdragon 855, her zamanki gibi daha yüksek performans ve düşük güç tüketimi ile geldi. Ancak yeni yonga setinin en önemli özelliklerinden biri 5G teknolojisini desteklemesi.
OnePlus daha önce 5G özellikli bir akıllı telefon çıkarma planının olduğunu onaylamıştı ancak cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bir bilgi yok. Çinli şirket Avrupa'nın ilk 5G'li telefonunu çıkarmak için EE ile işbirliği yaptığını açıkladı. Önümüzdeki bir ya da iki ay içinde OnePlus'ın bu konuda somut bilgiler paylaşması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2018/12/06/oneplus-not-first-snapdragon-855-phone-mistake/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
çinceden çeviri
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ufo 2 ay teramit
ha haaa müthiş
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Barlas 5 ay
Umarim 7 ile birlikte gelmez 5G de cihazin fiyati artmaz, OP5 kullaniyorum ve OP7'yi bekliyorum heyecanla. 7T ile denesinler ilk (:
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oguzhan diric 5 ay
Oppo r19 falan cikinca hemen ardinda oneplus 7 de cikar buyuk ihtimalle delik kamera tasarimini kullanir. Snapdragon 855 ve 10gb ram veya 12gb ram olur.
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nastasia 5 ay
İlk olsa ne olur olmazsa ne olur Oneplus başarılı mı ? Bence başarılı 6T kullanıyorum herşeyi ile Katil 😎
1 Yanıt Yanıtla +2
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LeTHaLdeepth 2 ay nastasia
Merhaba
One plus t modelinizi değiştirme imkanı sunsalar. İPhone harici hangi tlf ile değiştirip kullanmak istersiniz
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