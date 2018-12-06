Bir garip çeviri hatası: Snapdragon 855'li ilk telefonu OnePlus çıkarmayacak

Qualcomm nihayet 2019'da birçok üst sınıf akıllı telefona güç verecek Snapdragon 855 adlı yeni amiral gemisi yonga setini tanıttı. Hawaii'de düzenlenen yıllık Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde lanse edilen Snapdragon 855 hakkında önemli bir açıklama da etkinlik kapsamında sahneye çıkan OnePlus CEO'su Pete Lau'dan geldi.

Deneyimli yönetici, 2019'da çıkaracakları amiral gemisi telefonun Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefonlar arasında olacağını söyledi. Ancak sahneye yansıtılan slaytın İngilizce versiyonlarında söz konusu cihazın Snapdragon 855'li ilk telefon olacağı yazıyordu. Doğal olarak bu gelişme Çinli şirket için flaş bir haber olarak medyaya yansıdı.

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Engadget adlı internet sitesine açıklama yapan bir OnePlus sözcüsü, bunun bir hata olduğunu doğrulayarak slayttaki bilgileri yazan kişinin ana dilinin İngilizce olmadığını belirtti. Çince versiyonlarında ise böyle bir hata söz konusu değildi. Sonuç olarak Snapdragon 855'i kullanacak ilk şirketin OnePlus olmayacağı anlaşıldı.

OnePlus'ın 5G özellikli telefonu yolda

Android telefon sektöründe şüpühesiz ki Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi çok daha büyük markalar var. Yeni yonga setinin ilk partisine bu büyük oyuncular tarafından el konulamamış olması zaten son derece ilginçti.

Snapdragon 855, her zamanki gibi daha yüksek performans ve düşük güç tüketimi ile geldi. Ancak yeni yonga setinin en önemli özelliklerinden biri 5G teknolojisini desteklemesi.

OnePlus daha önce 5G özellikli bir akıllı telefon çıkarma planının olduğunu onaylamıştı ancak cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bir bilgi yok. Çinli şirket Avrupa'nın ilk 5G'li telefonunu çıkarmak için EE ile işbirliği yaptığını açıkladı. Önümüzdeki bir ya da iki ay içinde OnePlus'ın bu konuda somut bilgiler paylaşması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2018/12/06/oneplus-not-first-snapdragon-855-phone-mistake/