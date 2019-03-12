Redmi 7 modelinin tanıtım tarihi açıklandı

Xiaomi yöneticisi Lei Jun tarafından yapılan açıklama ile Xiaomi telefonların yakın gelecekte fiyatlarının artacağı öğrenildi. Bu da firmanın fiyat/performans odağını alt markalarına kaydırabileceği manasına geliyor. Bu markalardan biri de Redmi. Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro modellerinden sonra bu sefer gözler giriş seviyesi Redmi 7 modeline çevrildi.

18 Mart’ta tanıtılacak

Paylaşılan posterde Redmi 7 modelinin 18 Mart tarihinde Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek bir etkinlik ile tanıtılacağı görülüyor. Ayrıca cihaza ait görüntüler de mevcut. Daha öncesinde bir YouTube kanalı Redmi 7 incelmesini yanlışlıkla paylaştığı için akıllı telefon hakkında neredeyse tüm bilgilere zaten sahibiz.

6.26 inç boyutunda 1520 x 720 (HD+) çözünürlüğünde ekran ile gelecek olan Redmi 7, gücünü Snapragon 632 yonga setinden alacak. Bu yonga setine tercihinize göre 2 GB / 3 GB / 4 GB RAM eşlik ediyor. Depolama kapasitesi ise 16 GB / 32 GB / 64 GB olarak sıralanıyor. Su damlası çentik tasarımıyla gelen cihaz, bu çentik içerisinde 8 MP çözünürlüğünde ön kamera bulunduruyor. Arka tarafa baktığımızda 12 MP + 5 MP çift kamera paketi mevcut. Son olarak 4000 mAh boyutunda batarya ile geleceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi'nin katlanabilir ekran üreticisi Visionox'dan sürpriz hamle"

Xiaomi CEO’su Lei Jun tarafından açıklanan bilgiler ışığında Redmi 7’nin 100-120 dolar arasında fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Tanıtıma bir haftadan az bir süre kaldığı için yakın zamanda tüm soru işaretleri ortadan kalkacak.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_7_to_launch_on_march_18_in_china-news-35955.php