Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bir mini modeli de Vodafone'dan geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bir mini modeli de Vodafone'dan geliyor


Amiral gemi modellerinin mini versiyonlarını görmeye alışmışken, bu trende Vodafone da katılıyor. Ancak Vodafone'un minisi bir amiral gemi versiyonu değil.

Smart Mini adlı model Vodafone'un Smart adlı akıllı telefon serisine katılacak ve en ucuz Android telefonlardan birisi olacak.

3.5 inçlik 480x320 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan modelde 1GHz saat hızında çalışan bir işlemci yer alıyor. 4GB depolama kapasitesi microSD ile desteklenmiş. Android 4.1 işletim sistemi. 2MP çözünürlükte kamera, WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, HSDPA, 12.2mm kalınlık, 118gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Vodafone İngiltere üzerinden satışa başlayan modelin fiyatı ise 50 pound olarak belirlenmiş. Diğer ülkelere ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

http://blog.vodafone.co.uk/2013/06/13/vodafone-smart-mini-unveiled-android-jelly-bean-goodness-for-just-50/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
carter 6 yıl en beğenilen
Vodafone bir dur zaten ortalık karışık.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alp Er Timur 6 yıl
12,2 mm kalınlık
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
İnsan Çakması 6 yıl
ulan bu operatörler ne kadar gereksiz telefonlar çıkarıyor. hep geriden geliyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl
ingilterede 50 pound burda 500 lira olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Apple nin de iphone 5 mini çıkarmasından korkuyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yusac 6 yıl
300 tl nin hatta 250 tl nin üstüne satılırsa saçma olur bence.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 6 yıl
1GHz
processor that’s backed up by
512MB of RAM. Vodafone Smart III yazan yerdede ram miktarı bu şekilde. buradaki haberde ram miktarı belirtilmemiş. eğer 512 mb ram ile gelecekse üstü kalsın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 6 yıl
150tl bu ürüne verilmez ;bellki androide geçiş için olabilir 0
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 6 yıl DaRKFoRCeS
masculine
1GHz
processor that’s backed up by
512MB of RAM. Vodafone Smart III yazan yerdede ram miktarı bu şekilde. buradaki haberde ram miktarı belirtilmemiş. eğer 512 mb ram ile gelecekse üstü kalsın.

Zaten telefon ne ki rami 1 gb olsun?
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl
Zaten miniydi, bi minisini daha cikarmislar. Ama samsunga tas cikarmis; ozellikleri ayni sadece ekrani kucuk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cerberus82 6 yıl
Ne vodafone ne digerleri bize 50 pound karsiligi telefon falan vermez. Tarife + en kotu telefon en az 50 TL ister hemde 24 ay. Burasi Türkiye ingiltere degil
Alistik artik.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 6 yıl
Vodafone bir dur zaten ortalık karışık.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 6 yıl
2mp kamera olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cidelee 6 yıl
Bi sen eksiktin :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alp Er Timur 6 yıl
12,2 mm kalınlık
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gök] 6 yıl
Abi ekranlar o kadar büyüdü ki artık 3.5"lik telefon mini diye çıkıyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl Gök]
Gök]

Abi ekranlar o kadar büyüdü ki artık 3.5"lik telefon mini diye çıkıyor.

Telefon için en ideal boyut 3.5" bence, 4.3" den yukarısı telefon olarak tek elle ergonomik kullanıma uygun değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teksalih 6 yıl Gök]
Gök]

Abi ekranlar o kadar büyüdü ki artık 3.5"lik telefon mini diye çıkıyor.

Steve ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1451 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, vodafone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "Şekli Yeten" Teknoloji ve Oyun Programı 6 yıl Gigabyte'ın üst seviye anakart modeli Z87X-UD7 TH 6 yıl Computex 2013: Ekstrem oyun bilgisayarları ve üst seviye donanımlar 6 yıl HTC'nin merkez ofisine girdik: One Mini, Butterfly S ve çok özel bilgiler... 6 yıl Asus Memo Pad HD7: Fiyatıyla iddialı yeni Android tablet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim