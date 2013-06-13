Bir mini modeli de Vodafone'dan geliyor









Amiral gemi modellerinin mini versiyonlarını görmeye alışmışken, bu trende Vodafone da katılıyor. Ancak Vodafone'un minisi bir amiral gemi versiyonu değil.





Smart Mini adlı model Vodafone'un Smart adlı akıllı telefon serisine katılacak ve en ucuz Android telefonlardan birisi olacak.





3.5 inçlik 480x320 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan modelde 1GHz saat hızında çalışan bir işlemci yer alıyor. 4GB depolama kapasitesi microSD ile desteklenmiş. Android 4.1 işletim sistemi. 2MP çözünürlükte kamera, WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, HSDPA, 12.2mm kalınlık, 118gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Vodafone İngiltere üzerinden satışa başlayan modelin fiyatı ise 50 pound olarak belirlenmiş. Diğer ülkelere ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

http://blog.vodafone.co.uk/2013/06/13/vodafone-smart-mini-unveiled-android-jelly-bean-goodness-for-just-50/