Bir mini modeli de Vodafone'dan geliyor

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Amiral gemi modellerinin mini versiyonlarını görmeye alışmışken, bu trende Vodafone da katılıyor. Ancak Vodafone'un minisi bir amiral gemi versiyonu değil.
Smart Mini adlı model Vodafone'un Smart adlı akıllı telefon serisine katılacak ve en ucuz Android telefonlardan birisi olacak.
3.5 inçlik 480x320 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan modelde 1GHz saat hızında çalışan bir işlemci yer alıyor. 4GB depolama kapasitesi microSD ile desteklenmiş. Android 4.1 işletim sistemi. 2MP çözünürlükte kamera, WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, HSDPA, 12.2mm kalınlık, 118gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.
Vodafone İngiltere üzerinden satışa başlayan modelin fiyatı ise 50 pound olarak belirlenmiş. Diğer ülkelere ne zaman geleceği ise bilinmiyor.
http://blog.vodafone.co.uk/2013/06/13/vodafone-smart-mini-unveiled-android-jelly-bean-goodness-for-just-50/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
processor that’s backed up by
512MB of RAM. Vodafone Smart III yazan yerdede ram miktarı bu şekilde. buradaki haberde ram miktarı belirtilmemiş. eğer 512 mb ram ile gelecekse üstü kalsın.
Zaten telefon ne ki rami 1 gb olsun?
Telefon için en ideal boyut 3.5" bence, 4.3" den yukarısı telefon olarak tek elle ergonomik kullanıma uygun değil.
Steve ?
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