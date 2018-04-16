Razer Phone ve Xiaomi Black Shark'tan sonra bir oyuncu telefonu da ASUS'tan geliyor. Filipinler'deki yüzüncü ASUS mağazasının açılışında konuşan ASUS global CEO'su Jerry Shen, oyuncular için özel olarak tasarlanan yeni bir akıllı telefon piyasaya sürebileceklerini söyledi.

Jerry Shen, ASUS'un oyuncu telefonuyla ilgili başka herhangi bir detay vermekten kaçınırken, Strix ve Republic of Gamers (ROG) alt markaları ile PC oyun endüstrisinde oldukça deneyimli olan ASUS'un yeni bir oyuncu telefonuyla karşımıza çıkması, akıllı telefon piyasasındaki dengeleri yeniden inşa edebilir.

ROG (Republic of Gamers) markası altında çıkış yapması beklenen telefonla ilgili beklentiler bir hayli yüksek tutulurken, bu tarz telefonların akıllı telefon endüstrisinde yeni bir akım başlatacağı konuşuluyor.

https://www.androidauthority.com/asus-gaming-smartphone-855559/