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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bir oyuncu telefonu da ASUS'tan geliyor

Razer Phone ve Xiaomi Black Shark'tan sonra bir oyuncu telefonu da ASUS'tan geliyor. Akıllı telefon endüstrisindeki dengeleri yeniden inşa edeceği düşünülen oyuncu telefonlarının sayısı katlanıyor.
1 yıl
3,9b
1
20
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Razer Phone ve Xiaomi Black Shark'tan sonra bir oyuncu telefonu da ASUS'tan geliyor. Filipinler'deki yüzüncü ASUS mağazasının açılışında konuşan ASUS global CEO'su Jerry Shen, oyuncular için özel olarak tasarlanan yeni bir akıllı telefon piyasaya sürebileceklerini söyledi.  
Jerry Shen, ASUS'un oyuncu telefonuyla ilgili başka herhangi bir detay vermekten kaçınırken, Strix ve Republic of Gamers (ROG) alt markaları ile PC oyun endüstrisinde oldukça deneyimli olan ASUS'un yeni bir oyuncu telefonuyla karşımıza çıkması, akıllı telefon piyasasındaki dengeleri yeniden inşa edebilir.
ROG (Republic of Gamers) markası altında çıkış yapması beklenen telefonla ilgili beklentiler bir hayli yüksek tutulurken, bu tarz telefonların akıllı telefon endüstrisinde yeni bir akım başlatacağı konuşuluyor.  

https://www.androidauthority.com/asus-gaming-smartphone-855559/ Yorum Yaz
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KalemKolik 1 yıl en beğenilen
Tüm zamanların en büyük sahtekarlıklarından biri bu oyuncu telefonları.
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Artunç 1 yıl
Kapitalist sistem böyle birşey işte. Bir şeye ihtiyacın yokken ihtiyacın varmış gibi satın alma güdüsü yaratma. Tam bir pazarlama taktiği. Sektörde tutunur mu bu "oyuncu telefonları" bekleyip göreceğiz. Bence cebimizdeki telefonlar her işimizi fazlasıyla görürken oyuncu telefonuna gerek yok.
Kapitalist sistem böyle birşey işte. Bir şeye ihtiyacın yokken ihtiyacın varmış gibi satın alma güdüsü yaratma. Tam bir pazarlama taktiği. Sektörde tutunur ...
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napolyon94 1 yıl
Gidip bir G4S gamepad aldim. Elimdeki cihaz oldu size gamer phone :)
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OverClocK1ng 1 yıl
Bence isminin hakkını verecek şekilde gerçekten de "OYUNCU TELEFONU" denilebilmesi için:
• En az 5000 mAh dahili batarya,
• Bir port vasıtasıyla telefon açıkken eklenebilen modüler batarya,
• Yüksek kaliteli, tercihen 120 Hz bir ekran,
• Stereo ses sistemi,
• Telefonla birlikte verilen, telefonun üzerine takıldığı bir gamepad,
• Oynarken performansı ısınıp düşmesin diye iyi bir soğutma sistemi.
Bunlar olursa oyuncu telefonu denilebilir...
1 Yanıt Yanıtla +2
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Artunç 1 yıl OverClocK1ng
Yazdıklarınız gerçek olursa bu cihaz "oyuncu telefonu" olabilir bencede haklısınız. Ancak döviz kuru sebebiyle nasıl bir fiyatı olur işte onu ben pek kestiremiyorum..
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St Batuhan 1 yıl
RGB ve Rog Aura ile kontrol yoksa çöp. Ayrıca sdk desteği falan da versinler de evdeki diğer cihazlarla eşlenik olarak kullanabilsin insanlar 3. parti yazılımlarda.
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intel7mix 1 yıl
bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete ??
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Colouse 1 yıl
Önce normal telefon işini düzeltsinler, sonra oyuncu telefonuna sıra gelir zaten.
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AI Programmer 1 yıl
Mokunu çıkarttıkça çıkartın
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ngn 1 yıl
asusun tam da arayıp da bulamadığı şey bu oyuncu telefonu rüzgarı.
şimdi 4bin liradan satarlar iki üç tane şey ekleyip milletin gözlerini boyayıp.
tamam ekran kartı anakartta çok beğenerek alırım her zaman ama telefon olayında bence gerideler biraz
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Artunç 1 yıl
Kapitalist sistem böyle birşey işte. Bir şeye ihtiyacın yokken ihtiyacın varmış gibi satın alma güdüsü yaratma. Tam bir pazarlama taktiği. Sektörde tutunur mu bu "oyuncu telefonları" bekleyip göreceğiz. Bence cebimizdeki telefonlar her işimizi fazlasıyla görürken oyuncu telefonuna gerek yok.
Yanıtla +8
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napolyon94 1 yıl
Gidip bir G4S gamepad aldim. Elimdeki cihaz oldu size gamer phone :)
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WienerWald 1 yıl
Oyuncu telefonu ne kadar gereksiz birşey
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Rachsuchtig 1 yıl Elsa
Allah aşkına donanımsal olarak amiral gemisi ile aynılar. Mobilde ne oynayacaksin PUBG, Fortnite başka ki bunları bir çok cihaz açar yani oyuncu telefonu almaya gerek yok
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akıllı telefon, asus ve
6 etiket daha asus rog oyuncu telefonu asus oyuncu telefonu Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede
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