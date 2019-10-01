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    Birds of Prey: Yeni DC filminin ilk fragmanı nihayet paylaşıldı

    Harley Quinn'in başrolde yer aldığı yeni DC filmi Birds of Prey'in ilk fragmanı yayınlandı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    6,3b
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    11
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    DC sinematik evreninin merakla beklenen yeni filmi Birds of Prey'in ilk fragmanı nihayet paylaşıldı. DC çizgi romanlarının sevilen serilerinden birisini beyaz perdeye uyarlayan Birds of Prey, Harley Quinn'in liderlik ettiği tamamı kadınlardan oluşan ilginç bir süper kahraman ekibini sinemaseverlerle buluşturacak.


    Birds of Prey tahmin edebileceğiniz gibi Gotham City'de geçiyor. Margot Robbie tarafından canlandırılan popüler karakter Harley Quinn, fragmanın odak noktası halinde. Joker'den ayrılan Harley Quinn'in kendi süper kahraman ekibini kurduğunu görüyoruz.

    Harley Quinn'ine eşlik eden kahramanlar arasında Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smolett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez) ve Cassandra Cain (Ella Jay Basco) yer alıyor. Fragmanda ayrıca Ewan McGregor tarafından canlandırılan filmin kötü adamı olan Black Mask da görülüyor.

    Birds of Prey'in yönetmenlik koltuğunda biraz tecrübesiz bir isim olarak dikkat çeken Cathy Yan oturuyor. Filmin senaryosunu ise Bumblebee'den tanıdığımız Christina Hodson kaleme almış. Birds of Prey, 7 Şubat 2020'de sinemaseverle buluşacak. 


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    muratkaya 1 hf.
    Ben beğendim. Başarılı olacak gibi.
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    N. Chomsky 1 hf.

    Çöp bir filme benziyor. Ewan Mcgregor için izleyeceğim.
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    orkodesouza 1 hf.
    güzel ve eğlenceli bir filme benziyor, bekleyip göreceğiz
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    Vuslatteri 1 hf.
    Koca kafa olmuş :( saçlarını geri veriiiiin 😱
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    Yazmayı_Severim 1 hf.
    Hayır.
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    Adoring 1 hf.
    Harley Quinn karakterini çok iyi oynamış
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    RocK__StaR 1 hf.
    Suicide squad filminin fragmanıda çok güzeldi ama film çok kötüydü umarım bu güzel olur
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    YuRYTR 1 hf.
    Çok iyi bir film olacaği kesin gibi :D
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    MERNEPTAH 1 hf.
    fragman çok iyi
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    StaatSanWalt 1 hf.
    Sarrdı izlenir.
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