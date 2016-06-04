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Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük deniz muharebesi

Birinci Dünya Savaşı'na ve özellikle de deniz savaşlarına ilgi duyanlar için, 100 yıl önce yaşanan Jutland Muharebesi'nin detaylı olarak anlatıldığı video yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük deniz muharebesi
 
100 yıl önce 31 Mayıs 1916’da Britanya Büyük Filosu ile Alman Açık Denizler Filosu, Danimarka açıklarında Kuzey Denizi’nde, Birinci Dünya Savaşı’nın en büyük deniz muharebesinde karşı karşıya geldiler. Bir gün, bir gece süren ve 151 tanesi İngiliz, 99’u Alman olmak üzere toplam 250 geminin yer aldığı Jutland Muharebesi’nde zamanının en gelişmiş filoları birbirlerine ateş yağdırdılar ve son derece karmaşık manevralar gerçekleştirdiler. 7000’den fazla insanın ölmesi ve 20’den fazla geminin batmasıyla sonuçlanan savaşın tam olarak nasıl yaşandığına dair bir video Nick Jellioce tarafından yayınlandı.
Babası savaş sırasında İngiliz donanması tarafında savaşan bir amiral olan Nick Jellioce’un seslendirdiği video oldukça detaylı olarak hazırlanmış ve son derece ilgi çekici. Videoda, muharebe sırasında yapılan her bir manevra detaylı bir şekilde anlatılmış ve gemiler, komutanlar ve verilen kararlar hakkında da detaylıca bilgi verilmiş.

Sonunda hiçbir tarafın diğerini tamamen yenilgiye uğratamadığı muharebe Almanlar tarafından bir zafer olarak kutlanırken, uğruna savaşılan alan İngilizlerin kontrolü altında kalmaya devam etmişti. Almanların bu muharebeyi zafer olarak addetmesinin sebebi ise Almanların İngilizlerle karşılaştırıldığında daha küçük olan filosunun, İngilizlere daha çok kayıp verdirmiş olmasıydı.

Uçak gemilerinin ve gelişmiş denizaltıların yer aldığı günümüz deniz savaşlarında doğal olarak birçok şey değişmiş durumda. Ancak Jutland Muharebesi’nin anlatıldığı bu video ile yüz yıl önce deniz savaşlarının nasıl yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

http://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/a21101/an-animated-guide-to-the-biggest-naval-battle-of-world-war-i/ Yorum Yaz
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teramit 3 yıl en beğenilen
site çorbaya döndü sonunda
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ozkn_s 3 yıl
Büyük boksör Muhammed Ali ile ilgili
bir haber yaparsaniz cok sevinirim.

"Sana ne kadar iyi olduğumu göstereceğim! Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım.
Ben en iyisiyim."

Toprağın bol olsun koca adam
Büyük boksör Muhammed Ali ile ilgilibir haber yaparsaniz cok sevinirim."Sana ne kadar iyi olduğumu göstereceğim! Kelebek gibi uçarım, arı g...
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Firaristt 3 yıl
Tarih haber? Tarih bölümüne veya belgesel bölümüne açılır bu konu.
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
çanakkale diye biliyoduk.
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DH Misafiri 3 yıl
acaba battlefield 1 de bu savaşı yapabilecek miyiz ??
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V4LKyR 3 yıl
İnsanlar neden bu tarz ilginç haberleri (uzay, savaş, top/tüfek teknolojisi, araba) istemiyorlar? Şahsen bu tarz haberleri ben çok beğeniyorum ve editörlerden lütfen devamının gelmesini rica ediyorum.
Her şey işlemcinin içerisinde kaç transistör var, bellek hızı nedir, vs değil yani. Bunları da öğrenelim.
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MegaWolt38 3 yıl
ozkn_s
Büyük boksör Muhammed Ali ile ilgili bir haber yaparsaniz cok sevinirim. Sana ne kadar iyi olduğumu göstereceğim! Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. Ben en iyisiyim. Toprağın bol olsun koca adam

Güzel söylemişsin ama ufak bir hata var. Toprağı bol olsun ifadesi gayrimüslimler için kullanılır. Muhammed Ali müslüman olduğu için Allah rahmet eylesin cümlesi kullanılmalıdır.
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ozkn_s 3 yıl
Öncelikle tüm donanım haber ekibinin sonra değerli donanım haber üyelerinin ramazan ayı mubarek olsun.

Hoş geldin on bir ayın sultanı. Bu mübarek ayın bütün milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, vatanımız için de en bereketli ay olmasını temenni ederim. Savaşların olmadığı, kıtlığın baş göstermediği, şehit haberlerinin olmadığı bir Ramazan ayı diliyorum. Mübarek ayımız kutlu olsun.

On bir ayın sultanı kapıda.
Bu ay bütün gönüller ibadetten yana,
bütün yürekler aynı çatı altında.
Hz.Muhammed (s.a.v) bu ay sizin kapınızda.
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halitozbasli 3 yıl
Elektro manyetik topların yaygınlaşmasıyla tekrardan büyük dreathnothlar üretilmeye başlanacak Bismarch, Yamato veya İowa sınıfı gibi. 180 mil atış kabiliyeti 500kglik çekirdekleri 6mach üzerinde atabilme her deniz kuvvetinin hayalidir. Muhtemelen biz bile yapmaya kalkarız bu gemilerden. Kısaca 100 yıl sonra bile 1916da kullanılmış taktiklerin hala geçerliliği olacak ve devam edecek.
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face1tr 3 yıl
türkçe altyazı koymadan ne diye böyle bir şeyi paylaşıyorsunuz?
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OverClocK1ng 3 yıl
Laf olsun, editörün haber kotası dolsun.
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wolf silver 3 yıl
"Azdan az gider, çoktan çok gider" sözü bu savaş için söylenmiş galiba :")
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Guhong01 3 yıl
Haber yoksa zorla haber yayınlamak zorunda değilsiniz, fazla saçmalanmaya başladı. Teknoloji sitesinde yapılan habere bak...
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