Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük deniz muharebesi

100 yıl önce 31 Mayıs 1916’da Britanya Büyük Filosu ile Alman Açık Denizler Filosu, Danimarka açıklarında Kuzey Denizi’nde, Birinci Dünya Savaşı’nın en büyük deniz muharebesinde karşı karşıya geldiler. Bir gün, bir gece süren ve 151 tanesi İngiliz, 99’u Alman olmak üzere toplam 250 geminin yer aldığı Jutland Muharebesi’nde zamanının en gelişmiş filoları birbirlerine ateş yağdırdılar ve son derece karmaşık manevralar gerçekleştirdiler. 7000’den fazla insanın ölmesi ve 20’den fazla geminin batmasıyla sonuçlanan savaşın tam olarak nasıl yaşandığına dair bir video Nick Jellioce tarafından yayınlandı.

Babası savaş sırasında İngiliz donanması tarafında savaşan bir amiral olan Nick Jellioce’un seslendirdiği video oldukça detaylı olarak hazırlanmış ve son derece ilgi çekici. Videoda, muharebe sırasında yapılan her bir manevra detaylı bir şekilde anlatılmış ve gemiler, komutanlar ve verilen kararlar hakkında da detaylıca bilgi verilmiş.



Sonunda hiçbir tarafın diğerini tamamen yenilgiye uğratamadığı muharebe Almanlar tarafından bir zafer olarak kutlanırken, uğruna savaşılan alan İngilizlerin kontrolü altında kalmaya devam etmişti. Almanların bu muharebeyi zafer olarak addetmesinin sebebi ise Almanların İngilizlerle karşılaştırıldığında daha küçük olan filosunun, İngilizlere daha çok kayıp verdirmiş olmasıydı.

Uçak gemilerinin ve gelişmiş denizaltıların yer aldığı günümüz deniz savaşlarında doğal olarak birçok şey değişmiş durumda. Ancak Jutland Muharebesi’nin anlatıldığı bu video ile yüz yıl önce deniz savaşlarının nasıl yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

http://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/a21101/an-animated-guide-to-the-biggest-naval-battle-of-world-war-i/