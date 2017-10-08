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Birleşik Arap Emirlikleri kendi astronotlarını yetiştirmeye başlıyor

Son dönemlerde uzay araştırmalarına verdiği önemle sıkça gündeme gelmeye başlayan Birleşik Arap Emirlikleri, kendi astronotlarını yetiştirmeye başlıyor. İlk BAE'li astronotlar 2021'de uzayda olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,2b
1
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Orta Doğu'nun zengin ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri, kendi astronotlarını yetiştirmeye başlıyor. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Uzay Kongresi'nde (International Astronautical Congress) bir etkinlik düzenleyen Orta Doğu ülkesi, 2018 itibariyle ülkenin ilk astronotlarını işe almayı planladıklarını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri tarihinin ilk astronot grubu 4-6 kişilik küçük bir ekipten oluşacak. Burada nicelikten ziyade niteliğe önem vermek istediklerini belirten yetkililer, tüm astronotlarını uzaya gönderebilmek için bu şekilde küçük bir grupla çalışmak istediklerini belirtiyorlar. Ayrıca astronot başvurularının önümüzdeki Aralık ayı itibariyle başlaması beklenirken 2018 yılı içerisinde seçmelerin tamamlanması ve yıl sonuna doğru da eğitimlerin başlaması hedefleniyor.

Ayrıca Bkz. "Blue Origin: Uzay turizmini 18 ay içerisinde başlatıyoruz"

BAE'li astronotlar 2021'de uzaya çıkacak


Önümüzdeki yıl içerisinde seçilecek olan 6 kişilik astronot grubu eğitimlerinin başlamasından yalnızca 3 yıl sonra, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümü olan 2021 yılında uzayda olacak. BAE'li astronotların hangi uzay ajansı veya şirket aracılığıyla yörüngeye fırlatılacağı ise henüz belli değil.

Bu konuda çalışmalarının devam ettiğini belirten Mohammed bin Rashid Uzay Merkezi'nin genel müdür yardımcısı Salem Humaid Al Marri,"Kiminle uzaya çıkacağımızı henüz kararlaştırmış değiliz. Ancak dünyanın tüm önemli uzay ajanslarıyla bir şekilde ortaklık anlaşmaları yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullanıyor.

2117'de Mars'ta şehir kurmak istiyorlar


Birleşik Arap Emirlikleri elbette uzay araştırmalarında öyle çok etkin bir tarihe sahip değil. Ancak Arap ülkesinin özellikle de son dönemlerde birçok umut veren çalışmaya imza attığını ve sıkça gündeme gelmeye başladığını görüyoruz. Aslına bakarsanız geçtiğimiz hafta duyurulan bu astronot yetiştirme programı ülkenin gelecek hedefleri yanında oldukça ufak kalıyor.

Ayrıca Bkz. "Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilginç proje: "2117 itibariyle Mars'ta şehir kuracağız""
2016 yılında NASA'yla kapsamlı bir ortaklık anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri, hem NASA'nın insanlı Mars görevlerine katkıda bulunacağını açıklamış hem de 2021 yılında Mars'a bir uzay aracı göndermeyi hedeflediklerini ilk kez duyurmuştu. Orta Doğu ülkesi sonrasında bununla da kalmayıp geçtiğimiz Şubat ayında uzay araştırmalarındaki nihai hedefi de açıkladı. 2117 yılı itibariyle Mars'ta bir şehir kuracaklarını duyuran BAE, ilk astronotlarını ise 25-30 yıl içerisinde Kızıl Gezegen yüzeyine indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Orta Doğu ülkesi ayrıca tüm bu uzay hedeflerinin birer prestij çalışması olmadığının da altını çiziyor. Geleceğin bilim ve teknoloji ışığında şekillediğini söyleyen BAE başbakanı ve devlet başkanı yardımcısı Muhammed bin Raşid el-Mektum, Mars 2117 projesiyle ilgili olarak,"2117 hedefimiz 100 yıllık uzun bir yolculuk. Gençlere hayal kurabilecekleri büyük projeler sunmak istiyoruz. Bugün yapılan çalışmaların meyvelerini gelecek nesiller toplayacak. Gelecek nesillerin de yeni şeyler keşfetme ve bilinmeyenin örtüsünü kaldırma tutkusuyla hareket etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullanıyor.

http://spacenews.com/united-arab-emirates-to-establish-human-spaceflight-program/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Araplar bile eğitime ve bilime önem verip bu alanda yatırımlar yapıyorlar. Bizde ise tam tersi eğitim günden güne geriye gidiyor, cahil bir nesil yetiştiriliyor.
Araplar bile eğitime ve bilime önem verip bu alanda yatırımlar yapıyorlar. Bizde ise tam tersi eğitim günden güne geriye gidiyor, cahil bir nesil yetiştiriliyor...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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mementopolis 2 yıl
Evet yanlis duymadin "Birleşik Arap Emirlikleri kendi astronotlarını yetiştirmeye başlıyor"
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Kerim5100 2 yıl
Bizi kıskandıklarından başlamışlardır...
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Astforum 1 yıl
Araçlarda benzin ve mazotta yaklaşık %400 vergi alınıyor. Uzay araçları olsa herhalde % 2000 falan olur bu oran... :)
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Astforum 1 yıl
Çok ilginç. Adamlar milyar dolarlık bütçe ayırmışlar bu işe.
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BekirTemel 2 yıl
Petrol parasını böyle şeylere harcayın bari aferin
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forgot 2 yıl
Bununla uğraşmaları bile başarılarını gösterir.
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The Ace of Spades 2 yıl
Uzaya da cami yapar bunlar ..
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Tensegrity 2 yıl
Bu araplar uzayda namazı nasıl kılacaklar , uzayda seferi sayılırlar kıble yerine dünyaya yönelmesi yeterli olur ama namazın vaktini nasıl belirleyecekler.
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-MoDeStUs- 2 yıl
Neyse artık uzaya çıkınca Dünya düzmü değilmi görürler

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k2fg9 2 yıl
Bir laf vardır, elin ipiyle kuyuya inilmez diye. Gerçi arapların uzayın varlığını kabul etmesi bile bir başarı bence.
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DH Misafiri 2 yıl
Araplar bile çoook daha önce Uzaya çıkacak Türkiye'de tık yok. Sadece vergi arttırırlar o kadar
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St Batuhan 2 yıl
Umarım resimdeki uzay üssü sadece o resimde kalır da gerçeği güzel bir şey olur. Çok itici geldi ama yine de takdir edilesi. Çalışmalara başlamaları ve hedef koymaları güzel, hedefe doğru ilerleyecekleri kesin, para konusunda sıkıntıları yok ve bu sayede uzay çalışmalarına hız katacaktır. Onların başarım göstermesi ya da gösterememesinden çok uzay çalışmalarının da hızlanması için önemli bir kısım.
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birleşik arap emirlikleri, MARS ve
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