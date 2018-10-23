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Bitcoin fiyatına endeksli HTC Exodus 1 blockchain telefonu duyuruldu

Güvenliğe ve merkezi olmayan sistemlere ilgi duyuyorsanız HTC Exodus 1 sizin için geliyor. Amiral gemisi telefon sektörde blok zinciri uygulamalarının yaygınlaşmasına yardımcı olacak.
6 ay
3b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Blok zinciri teknolojilerinin akıllı telefon piyasasına giriş yapmasından sonra ilk modeller gelmeye başladı. Sirin Labs Finney modelinden sonra şimdi de HTC Exodus 1 akıllı telefonu resmiyet kazandı.

HTC Exodus 1 özellikleri ve fiyatı

HTC Exodus 1 güvenliğe ve merkezi olmayan sistemlere önem verenler için geliştirildi. Akıllı telefonda tüm kripto paralar ve kişisel veriler blok zinciri temelli bir alanda tutuluyor. Android işletim sisteminin bu alana hiçbir şekilde erişimi bulunmuyor.

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HTC özel alana erişebilmek için Zeon adında bir API geliştirmiş. Yakın zamanda kripto para borsaları, cüzdanları ve kripto para ödeme sistemleri bu API’ye göre uygulamalar geliştirecek. Yine bir cüzdan geliştirme aracı da kullanıma sunulacak.

 

Bitcoin fiyatına endeksli HTC Exodus 1 blockchain telefonu duyuruldu
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HTC Exodus 1 modelinde 6 inçlik 2880x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan telefonda 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Henüz tam detayları net değil zira bir erken erişim programı kapsamında satışa çıktı. Bunun anlamı henüz blok zinciri teknolojisini tam olarak kullanabilecek uygulamalar mevcut değil. Satın alanların bu alanda uygulama geliştirmesi hedefleniyor. Fiyatı ise 0.15BTC veya 4.78 Ethereum olarak açıklandı. Yaklaşık 960$ olarak telefon Aralık ayında 34 ülkede satışa çıkacak.

 

https://www.phonearena.com/news/HTC-Exodus-1-blockhain-crypto-specs-Bitcoin-price_id110251 Yorum Yaz
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mcebi001 6 ay en beğenilen
Şu htc yöneticilerine rastlasam kafa göz girerdim yeminle çöp ettiler yılların smartphone kralını...
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electro58 6 ay
U12 plus un isim değişmiş birazda bitcoin özellikli hâli 😁
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mcebi001 6 ay en beğenilen
Şu htc yöneticilerine rastlasam kafa göz girerdim yeminle çöp ettiler yılların smartphone kralını...
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tugares 6 ay
Teknoloji çöplüğünün yeni üyesi :)
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Bay Robot 6 ay
Bitcoin düşerse o fiyat 0.20 BTC’ye zamlanır ama yükselirse 0.15 olarak kalır...
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orhanirmak 6 ay
HTC ne yapacağını şaşırdı.
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ouzqan 6 ay
Blockchain içeriyor diye bu sefer yine yüksek fiyat çekerler bununla birlikte de yine başarısız bir model olur diyorum. Ama umarım beni yanıltır da piyasaya geri dönerler.
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