Bitcoin fiyatına endeksli HTC Exodus 1 blockchain telefonu duyuruldu

Blok zinciri teknolojilerinin akıllı telefon piyasasına giriş yapmasından sonra ilk modeller gelmeye başladı. Sirin Labs Finney modelinden sonra şimdi de HTC Exodus 1 akıllı telefonu resmiyet kazandı.

HTC Exodus 1 özellikleri ve fiyatı

HTC Exodus 1 güvenliğe ve merkezi olmayan sistemlere önem verenler için geliştirildi. Akıllı telefonda tüm kripto paralar ve kişisel veriler blok zinciri temelli bir alanda tutuluyor. Android işletim sisteminin bu alana hiçbir şekilde erişimi bulunmuyor.

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HTC özel alana erişebilmek için Zeon adında bir API geliştirmiş. Yakın zamanda kripto para borsaları, cüzdanları ve kripto para ödeme sistemleri bu API’ye göre uygulamalar geliştirecek. Yine bir cüzdan geliştirme aracı da kullanıma sunulacak.

Tam Boyutta Gör

HTC Exodus 1 modelinde 6 inçlik 2880x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan telefonda 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Henüz tam detayları net değil zira bir erken erişim programı kapsamında satışa çıktı. Bunun anlamı henüz blok zinciri teknolojisini tam olarak kullanabilecek uygulamalar mevcut değil. Satın alanların bu alanda uygulama geliştirmesi hedefleniyor. Fiyatı ise 0.15BTC veya 4.78 Ethereum olarak açıklandı. Yaklaşık 960$ olarak telefon Aralık ayında 34 ülkede satışa çıkacak.