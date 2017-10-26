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Bitcoinde yeni çatallanma iddiası: Şimdi de Bitcoin Silver geliyor

Bitcoinde yaşanan çatallanma sonrasında Bitcoin Gold isimli yeni bir kripto para birimi ortaya çıkmıştı. Bu çatallanmadan sadece saatler sonra ise yeni bir çatallanma iddiası ortaya atıldı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bitcoinde yeni çatallanma iddiası: Şimdi de Bitcoin Silver geliyor
 

Bir gün önce bitcoin blok zincirinde meydana gelen çatallanma sonucunda Bitcoin Gold isimli yeni bir kripto para biriminin ortaya çıkmasına şahit olmuştuk. Bitcoin Gold'un geliştiricileri, yeni kripto para biriminin çok güçlü olmayan ekipmanlarla daha fazla kişinin madencilik yapmasına imkan sağlayacağını söylese de bitcoin platformundaki kimi madenciler bu çatallanmanın, yeni bölünmelerin de kapısını aralayabileceği yönünde uyarmıştı. Şimdi ise Bitcoin Gold'un ortaya çıkmasından sadece saatler sonra bazı madencilerin, bitcoin platformunda yeni bir çatallanma hazırlığı yaptığı iddia edildi.


Bitcoin Gold ile Benzer Açıklamalar 

Aralık ayında gerçekleşeceği iddia edilen çatallanma sonrasında ortaya çıkacak olan kripto para biriminin adının ise Bitcoin Silver olacağı belirtiliyor. Bitcoin Silver'ı oluşturacak yeni çatallanmanın gerekçesi olarak kripto para borsalarının SegWit2X'e verdiği desteğin her geçen gün azalması gösterilirken yeni para birimi ile birlikte merkeziyetçi bir yapıya dönüşen bitcoin dünyasının tekrardan merkezi olmayan bir kripto para birimine dönüşeceği savunuluyor. Tabi Bitcoin Gold'un da ortaya çıkış nedeni olarak bu açıklamayı yapmış olması bazı şüpheleri de beraberinde getirmiş durumda.


Bitcoin Silver ve aralık ayında gerçekleşeceği iddia edilen çatallanma iddiası ilk olarak Bitcoin Talk platformunda ortaya atılmış durumda. Söz konusu metnin Bitcoin Gold'un web sitesinde yer alan ifadelere oldukça benzer olması ve iddiaları destekleyecek yeterli argümanları taşımıyor oluşu Bitcoin Silver, Bitcoin Uranyum veya Bitcoin Platinum gibi yeni kripto para birimleri iddialarının birer şaka olabileceği düşüncesini akıllara getiriyor. Ayırca bu iddiaların bitcoin'i sürekli bölünmelerin yaşandığı bir platform olarak göstermek adına ortaya atıldığı ve aslında bir spekülasyon çalışmasından ibaret olduğu da düşünülüyor.


Bitcoin Silver iddialarının ortaya atılmasının ardından bitcoinin değeri birkaç saat içinde 5700$ seviyelerinden 5380$'a kadar gerilese de kripto para birimi şu an yeniden 5800$ seviyesinden işlem görüyor. Hakkında henüz çok fazla bilgi olmayan Bitcoin Silver ile ilgili detaylı bilgileri(ya da bir şaka olup olmadığını) ise iddia edilen bölünme tarihi yaklaştıkça birlikte göreceğiz.


https://cryptovest.com/news/fork-panic-now-anyone-can-have-a-version-of-bitcoin/ Yorum Yaz
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savasserter 1 yıl
Altın, gümüş, bronz, bakır alüminyum derken aldı yürüdü. İlk duyduğum yıl 120 dolardı bugün 6000 dolar! Değişim kaçınılmaz, boşuna ayak diretiliyor.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
çatallara gelesiniz emi !
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megaprince 1 yıl
Başlıcam artık bitinede-coininede
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Kerim5100 1 yıl
Çatalla çatalla nereye kadar...
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kobra90 1 yıl
bitcoin bitişi yakın olduğu için bitmeden hemen önce toplayabildiğimiz kadar dolar kerpelim derdindeler.
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sedtere 1 yıl
İyice saçmaladılar artık.
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3qzotix 1 yıl
Şu Bitcoin'i çatallamayında alt coinler kendine gelsin...
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