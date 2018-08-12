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Bitmain halka arz ile 50 milyar dolar piyasa değerine ulaşabilir

Kripto para madenciliği cihazları üreten Bitmain, yakın zamanda halka arz edilecek. Şirket halka arz ile 40-50 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmayı hedefliyor.
9 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Bitmain halka arz ile 50 milyar dolar piyasa değerine ulaşabilir
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Beş yıl önce Pekin'de kurulan Bitmain, bugün kripto para dünyasındaki en güçlü şirketlerden biri haline gelmiş durumda. Kripto para madenciliği cihazları üreten şirket, kripto para madencilik ağının yüzde 40'ını elinde tutuyor. Buna ek olarak şirket tarafından üretilen cihazlar ile kripto para madenciliğinin yüzde 66.6'lık kısmı karşılanıyor. Kısacası şirket, madencilik tarafından çok ciddi bir gücü elinde bulunduruyor. Bu gücü halka arz ile katlamak isteyen şirketin hedefi ise rekor değere ulaşmak.


18 milyar dolar gelir beklentisi

Bu yılın başından beri halka arz yolunda açıklamalar yapan şirket, önümüzdeki aylarda halka arz sürecini tamamlamayı ve hisselerinin Hong Kong Borsası'nda işlem görmesini planlıyor. Geçtiğimiz ay Asya'nın iki büyük teknoloji şirketi olan Tencent ve SoftBank'tan toplamda 1 milyar dolarlık yatırım alan şirket, halka arz ile 18 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu beklenti gerçekleştiği takdirde halka arzla birlikte Bitmain'in piyasa değeri 40 ila 50 milyar dolar arasında bir değere ulaşacak. Bu da bugüne kadar halka arz ile ulaşılan en yüksek değer anlamına geliyor.


Tabi bu beklenti ve değer tahminlerinin arkasında şirketin geçmiş dönemdeki faaliyetleri ve kazanç raporları yatıyor. Geçtiğimiz yıl, kripto para birimlerinin bugünkü kadar popüler olmadığı bir süreçte şirket 2.5 milyar dolar gelir elde etmeyi başarmıştı. Bu yıl sonunda ise toplam gelirin 10 milyar dolara ulaşacağı belirtiliyor. Kripto para piyasasındaki düşüşlere rağmen madencilik cihazlarına olan yoğun ilgi şirketin gelirlerinin sürekli olarak artmasını sağlıyor.


Kripto para madenciliği cihazları üretmek için kurulan ve asıl iş kolu kripto paralar olan Bitmain, son dönemde yapay zeka uygulamalarını için de yonga üretimine başladı. Beş yıllık süre zarfında gelirinin %40'ını yapay zeka yongalarından elde etmeyi planlayan şirket böylece iş hacminin kripto paralarla sınırlı olmadığını işaret ediyor. Buna ek olarak kripto para borsası Circle ve tarayıcı geliştiricisi Operaya yatırım yapan şirket yatırım koluyla da gelir kapılarını çeşitlendirmek istiyor. 


https://www.businessinsider.com/bitmain-hopes-to-raise-18-billion-worlds-largest-ipo-report-2018-8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WmGMD 9 ay
Bu çılgınlık nereye varacak nerede duracak kestirmek güç gerçekten. Rakamlara bak.
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gun 9 ay
Nvidia 150 milyar dolar iken bu yeni ve pek tanınmayan şirketin bu 100 milyar dolar etmesi inanılmaz.
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