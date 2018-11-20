LG Q9 sızmaya devam ediyor

LG’nin üst seviyeye sunacağı yeni akıllı telefonu Q9 görselleri sızmaya devam ediyor. Yeni sızıntılar daha fazla ayrıntıyı ve tasarım detaylarını da gözler önüne serdi. Yeni modelde önemli bir detay var.

LG Q9 özellikleri

Bilindiği üzere firma G serisi amiral gemisinin alt versiyonu olarak görülebilecek Q serisini başlatmıştı. Bu yıl LG Q7 ve Q8 olarak iki model piyasaya çıkaran firma gelecek yıl başlarında da Q9 modelini piyasaya sürecek.

Daha önce sızan bilgilerde LG Q9 modelinin 6.1 inçlik ekrana ve 4GB RAM kapasitesine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Google Play Console üzerinde fark edilen yeni bilgilere göre çentikli ekranın çözünürlüğü 2340 x 1080 piksel olacak.

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"LG Q9 özellikleri detaylanıyor"

Diğer bir ayrıntı ise modelin Snapdragon 821 ile geleceği yönünde. LG Q8 modelinde Snapdragon 450 yer alıyordu. Bu bakımdan yonga seti tarafında tam bir karşılaştırma yapmak mümkün değil ancak Snapdragon 821 yonga seti özelleştirilmiş çekirdekler ile daha verimli olacaktır.

Bu ayrıntı başka bir detaya gidiyor zira bu konfigürasyon yıl başlarında tanıtılan LG G7 Fit akıllı telefonu ile benzeşiyor. Sızdırılan görseller de bunu destekler mahiyette. Bu bakımdan LG Q9 modeli LG G7 Fit modelinin elden geçirilmiş hali olacak.

Bu doğrultuda modelin 32GB/64GB kapasite seçenekleri, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 3000mAh kapasiteli batarya ve askeri standartlarda dayanıklılık özellikleri olacağını söyleyebiliriz. LG Q9 modelinin CES 2019 fuarında tanıtılması bekleniyor.