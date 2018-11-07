Yargı: Qualcomm teknolojilerini rakiplerine de lisanslamak zorunda

Uzun bir süredir hem farklı ülkelerde tekelleşme suçlamasıyla karşı karşıya kalan hem de Apple’a karşı önemi bir patent kavgası yürüten Qualcomm bir yandan da kendi ülkesinde uzlaşma yolları arıyor. Son gelen karar pek iç açıcı değil.

Qualcomm zorlanabilir

Apple’ın kendisine ait patentleri bedelini ödemeden kullandığını ve üstelik bazı hassas bilgileri de Intel’e sızdırdığı iddiasıyla açtığı dava ikinci senesine girerken, Federal Ticaret Komisyonu ile de bir yargı süreci devam ediyor.

FTC geçtiğimiz yıl sonunda piyasada tekel oluşturmak için diğer firmalara baskı uyguladığı gerekçesiyle Qualcomm hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma ön duruşma sürecine girerken iki taraf da bir uzlaşma arayışı içerisindeydi ancak mahkemeden ilginç bir karar geldi.

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Apple ve Samsung arasındaki patent kavgası ile ünlenen ve bu alanda en iyi hukukçular arasında gösterilen yargıç Judy Koh, Qualcomm’un modem teknolojilerini rakip firmalara da lisanslaması gerektiğine karar verdi.

Qualcomm ve FTC normalde bir uzlaşmaya varma umuduyla Koh’un bu kararı Kasım sonuna kadar ertelemesini istemişti ancak yargıç bunu reddetti. Kararın uzlaşma sürecine etki edip etmeyeceği bilinmiyor ancak iki taraf arasında bir uzlaşma olmazsa gelecek yıl asıl duruşmalar başlayacak.

Qualcomm yıllardır modem teknolojilerinde lider ve lisansları sadece kendisi kullanıyor. Çok büyük ortaklarına ise bazı noktalara erişim sağlıyor ve böylece yazılım-donanım uyumu adına ortakları strateji geliştirebiliyor.

Qualcomm’un bu teknolojileri lisanslaması liderliği kaybetmesi anlamına gelir zira Intel, Samsung, MediaTek gibi rakipler özellikle 5G alanında önemli aşamalar kaydetti ve üzerine lisanslı teknolojiler de eklenince sıkı bir rekabet başlayabiliyor. Bu bakımdan Qualcomm’un işi yargıya bırakmadan bir şekilde uzlaşma tabanı arayacağı tahmin ediliyor.