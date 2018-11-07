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Yargı: Qualcomm teknolojilerini rakiplerine de lisanslamak zorunda

Sektörün en önemli modem üreticisi olan ve patentlerini yalnızca kendisine saklayan Qualcomm yakında bunları rakiplerine açabilir. Mahkemenin kararı bu yönde.
6 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun bir süredir hem farklı ülkelerde tekelleşme suçlamasıyla karşı karşıya kalan hem de Apple’a karşı önemi bir patent kavgası yürüten Qualcomm bir yandan da kendi ülkesinde uzlaşma yolları arıyor. Son gelen karar pek iç açıcı değil.

Qualcomm zorlanabilir

Apple’ın kendisine ait patentleri bedelini ödemeden kullandığını ve üstelik bazı hassas bilgileri de Intel’e sızdırdığı iddiasıyla açtığı dava ikinci senesine girerken, Federal Ticaret Komisyonu ile de bir yargı süreci devam ediyor.

FTC geçtiğimiz yıl sonunda piyasada tekel oluşturmak için diğer firmalara baskı uyguladığı gerekçesiyle Qualcomm hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma ön duruşma sürecine girerken iki taraf da bir uzlaşma arayışı içerisindeydi ancak mahkemeden ilginç bir karar geldi.

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Apple ve Samsung arasındaki patent kavgası ile ünlenen ve bu alanda en iyi hukukçular arasında gösterilen yargıç Judy Koh, Qualcomm’un modem teknolojilerini rakip firmalara da lisanslaması gerektiğine karar verdi.

Qualcomm ve FTC normalde bir uzlaşmaya varma umuduyla Koh’un bu kararı Kasım sonuna kadar ertelemesini istemişti ancak yargıç bunu reddetti. Kararın uzlaşma sürecine etki edip etmeyeceği bilinmiyor ancak iki taraf arasında bir uzlaşma olmazsa gelecek yıl asıl duruşmalar başlayacak.

Qualcomm yıllardır modem teknolojilerinde lider ve lisansları sadece kendisi kullanıyor. Çok büyük ortaklarına ise bazı noktalara erişim sağlıyor ve böylece yazılım-donanım uyumu adına ortakları strateji geliştirebiliyor.

Qualcomm’un bu teknolojileri lisanslaması liderliği kaybetmesi anlamına gelir zira Intel, Samsung, MediaTek gibi rakipler özellikle 5G alanında önemli aşamalar kaydetti ve üzerine lisanslı teknolojiler de eklenince sıkı bir rekabet başlayabiliyor. Bu bakımdan Qualcomm’un işi yargıya bırakmadan bir şekilde uzlaşma tabanı arayacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.engadget.com/2018/11/06/qualcomm-ordered-to-license-modem-patents/ Yorum Yaz
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smart1978 6 ay
Meyve veren agac taslanirmis :) .... Bir tuketici olarak rahatsiz olmam sonucta Exynos u Turkiye ye Avrupaya vs dayatan bir Samsung var !
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Mr. Jingles 6 ay
Qualcomm çirkef bir firma ve iş yaptığı firmalara kendi ürünlerini kullanması konusunda baskı yapıyor. Ama kendi geliştirdiği bir teknolojiyi lisanslamak gibi bir zorunluluğu da yok. Tam tersine firmayı buna zorlamak hukuksuzluktur.
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murdocklawless 6 ay
saçma sapan bir karar. adamlar teknoloji geliştirmiş ve başkasına satmak istemiyor. bundan daha doğal ne olabilir ki? ben qualcomm yerinde olsam çok acaip bir fiyat koyardım teknolojime ki alamasınlar. mahkeme fiyata karışamaz.
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Y-ZiyA 6 ay murdocklawless
murdocklawless
saçma sapan bir karar. adamlar teknoloji geliştirmiş ve başkasına satmak istemiyor. bundan daha doğal ne olabilir ki? ben qualcomm yerinde olsam çok acaip bir fiyat koyardım teknolojime ki alamasınlar. mahkeme fiyata karışamaz.

Esasında fikri mülkiyet alanında işler böyle yürümüyor. Lisans sürelerinin mucitleri teşvik edecek kadar uzun teknolojinin yayılımını sabote etmeyecek kadar kısa olması lazım
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interwap 6 ay
Adalet Appledan yana.
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buraxus 6 ay
Beter olsunlar
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WB 6 ay
Hah soyle hizaya gel
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