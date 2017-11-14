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Black Friday indirimlerinde Playstation 4 1 TB, 200 dolara satılacak

Playstation Amerika'nın Black Friday indirimleri belli oldu. Playstation 4, Playstaton VR ve Playstation 4 kontrolcüsü indirime girecek. Playstation 4 1 TB'ın fiyatı 200 dolara düşecek.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Black Friday indirimlerinde Playstation 4 1 TB, 200 dolara satılacak
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Sony’nin Amerika’da uygulayacağı Black Friday indirimleri belli oldu. Cyber Monday (19 Kasım) ile başlayacak indirimler 9 gün sürecek. Playstation 4, Playstation 4 kontrolcüsü ve Playstation VR indirime girecek.

Playstation 4 1 TB: 200 Dolar

Playstation 4 Slim’in 1 TB depolama kapasitesine sahip modeli 199 dolara satılacak. Kontrolcüler de de indirim olacak. Yeni çıkan yarı şeffaf model de dâhil olmak üzere tüm renkteki kontrolcüler 39.99 dolardan satışa sunulacak.

Playstation VR Gran Turismo Sport Bundle: 300 dolar

Playstation VR’ın Gran Turismo Sport Bundle’ı 300 dolar, Skyrim VR paketi 350 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Playstation Store dijital mağazasında da özel fırsatlar olacak. PS Plus üyeleri için 17 Kasım’da dijital indirimler başlayacak. PS Plus aboneliği olmayanlar 21 Kasım tarihinden itibaren dijital indirimlerden yararlanabilecek.

Playstation Amerika’nın açıkladığı indirimler bu şekilde. Black Friday günü Playstation Türkiye de özel indirimler sunacak. Fakat indirimin içeriği hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.


https://blog.us.playstation.com/2017/11/10/black-friday-2017-week-long-playstation-deals-revealed/ Yorum Yaz
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dark dragon 1 yıl en beğenilen TIME
TL’ye çevirmeden al kardeş o zaman gözünde büyümez
1 Yanıt Yanıtla +116
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denizbay1 1 yıl
Dolar 3.90. Yürü be dünya liğderiğ.
3 Yanıt Yanıtla +104
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donanımhaberiçin 1 yıl dark dragon
dark dragon
TL’ye çevirmeden al kardeş o zaman gözünde büyümez

Şemsiye içeride açılsın diyorsun yani
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nirvanha 1 yıl
Akşam amerigan filmi izleyip yanınada winston cigarası yakarlar.Kalkıp sırbistandan gelen ucuz eti eleştirirler.
Sabah kalkınca filmin etkisi geçmemiştir , yalan dolanla iş yapıp , şark kurnazlığıyla torpille girdikleri işlerde yan gelip yatıp hiç bir şey üretmezken amerigan dolarıyınen maaş almak isterler.
Fırsat bulsalar memleketin orta yerine futbol sahası büyüklüğünde delik açıp çaldıklarını oraya gömerler.Maalesef 7 'den 77 aynı , oturdukları yerden memleket kurtarırlar.Ama hepsi yaptıkları işi istisnasız yarım yamalak torpille yapıp yandaşlarına öncelik verirler.

Diğerleri insana bir telefonu çok görür , insanca yaşamanın lüks olduğüunu öne sürüp
pierkardin den 1000 tl'ye eşarp alanlara bişey demezler.
Ya yukardakinlere ne demeli 2 çeşit yemek 3 çeşit meyve var daha ne olsun derler.
Millet aşağıda 1 liraya makarna alamıyor , market market dolaşıyor acaba 10 kuruş ucuza alabilirmiyim diye.
Geçim sağlama işini Allah c.c ailenin reisi erkeğe ,iffetini koruma ve çocukları yetiştirme işini anneye vermişken,
Siz kim oluyorsunuz da 1400 tl asgari verip ailedeki herkesi işhayatına atıp , aile yapısının altına dinamiti koyuyorsunuz.
Büyüyen ülkedeki pasta demiyorum , ekmekten halka pay vermeyip 200 gr'a çekiyorsunuz.
Allah'tan bulursunuz! tıpkı fetö ve ondan öncekilerin yediği tokat gibi , tokat yakındır.
Ya kral çıplak değil yada bu ülkede masum çocuk kalmamış.
Ama bu ülkeyi kılıçkalkana teslim etsek , yarın bütün projeler durur ,imf bize borç vermeye devam eder.Ülkede terör diye birşey kalmaz , çünkü zaten terörü azmettiricinin istediği herşey olmuş ülke teslim olmuş demektir.
Ula lütfen kalifiye eleman sanız çekip gidin bu ülkeden , hayranı olduğuz ülkelerde istediğiniz gibi yaşayın.Ama yeter be yeter yok orda şöyle,yok burda böyle! beğenmiyorsan değiştirmeye çalış git parti kur siyaset yap ülkeyi düzelt , ya da üretim yap.Kimsede sihirli değenek yok kimse sana kucak dolusu para bağışlamayacak.Ağlanıp sızlanmanın kimseye faydası yok.
Allah hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin.
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Olgi 1 yıl
Birlesik Devletler vatandaslari icin $200, 200 turk lirasi demek. Bedava urunleri kapacaklar. Biz ise koloni somuru ulkesi ulkesi asgari kac dolara gerili neredeyse indirimli fiyatı asgari ucretimize denk gelecek
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forgot 1 yıl
ingiltere'de asgeri ücrete 12 tane alınıyor.
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ayhanb53 1 yıl
Dolar 2 TL seviyesinde kalsa 400 e gelecekti vay be..
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snakefatih 1 yıl
Amazon.com da 936tl ye geliyor 1tb cihaz
amazon.com/...
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byvolcan 1 yıl snakefatih
snakefatih
Amazon.com da 936tl ye geliyor 1tb cihaz
amazon.com/...

burdan en ucuz 1230lira gibi bir rakama alinabiliyor. 300lira gibi bir fark var. almak istiyenler değerlendirebilir. aradaki farkada bu dönem oyun alinabilir
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braveheart655 1 yıl
Konu başında da belirtildiği üzere Gamestop'un internet sitesinde 1 Tb Slim'im fiyatı hem 200 dolara düşmüş hatta üstüne 50 dolarlık hediye çeki veriliyor. Amazon.com ve amazon.de de ise gördüğüm kadarıyla henüz bir hareket yok. Dün kısa süreli olarak 279 eurodan satışa çıkan 1Tb Slim+2. kol+ Fifa 18'lik paket fena görünmüyordu ama TR'ye gönderim yoktu. Bakalım ben umutluyum amazon.de'den ama anlaşılan elimizi çabuk tutmak gerekecek...
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hamza5806 1 yıl
Aga konu nerden nereye gelmiş biz şimdi abdden alabiliyor muyuz alamiyor muyuz?
Amazon.de de durumlar ne gecen yil 700tlye aliyordu millet bi ps4 dusurelim yav yardim edin ilk kez yurtdisindan teknolojik urun alacagim.
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oxpays 1 yıl
Hangi sitede?
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rfve 1 yıl
şimdi amerika da saat kaçta başlayacak acaba ?
saat farkı da var. ona göre almaya çalışalım.
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double or nothing 1 yıl
Biz alabiliyor muyuz 200 dolara ?
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snakefatih 1 yıl double or nothing
O toplamda tr ye 250,275$ olarak gelir o da 1070tl civarı olur
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