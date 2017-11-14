Black Friday indirimlerinde Playstation 4 1 TB, 200 dolara satılacak

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Sony’nin Amerika’da uygulayacağı Black Friday indirimleri belli oldu. Cyber Monday (19 Kasım) ile başlayacak indirimler 9 gün sürecek. Playstation 4, Playstation 4 kontrolcüsü ve Playstation VR indirime girecek.

Playstation 4 1 TB: 200 Dolar

Playstation 4 Slim’in 1 TB depolama kapasitesine sahip modeli 199 dolara satılacak. Kontrolcüler de de indirim olacak. Yeni çıkan yarı şeffaf model de dâhil olmak üzere tüm renkteki kontrolcüler 39.99 dolardan satışa sunulacak.

Playstation VR Gran Turismo Sport Bundle: 300 dolar

Playstation VR’ın Gran Turismo Sport Bundle’ı 300 dolar, Skyrim VR paketi 350 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Playstation Store dijital mağazasında da özel fırsatlar olacak. PS Plus üyeleri için 17 Kasım’da dijital indirimler başlayacak. PS Plus aboneliği olmayanlar 21 Kasım tarihinden itibaren dijital indirimlerden yararlanabilecek.

Playstation Amerika’nın açıkladığı indirimler bu şekilde. Black Friday günü Playstation Türkiye de özel indirimler sunacak. Fakat indirimin içeriği hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

https://blog.us.playstation.com/2017/11/10/black-friday-2017-week-long-playstation-deals-revealed/