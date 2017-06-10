Black Panther filminden ilk fragman ve poster yayınlandı

Çizgi roman dünyasının sevilen kahramanları bir araya getiren sinematik evreni ile son yıllarda sinema dünyasına damga vuran Marvel, büyük başarı yakaladığı bu evreni genişletmeye devam ediyor. Iron Man, Hulk, Captain America ve Thor'dan sonra Ant-Man ve Doctor Strange gibi daha az tanınan kahramanlarına da bireysel filmler çeken Marvel, şimdi de Black Panther'in bireysel filmi için hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk olarak geçtiğimiz yıl vizyona giren Captain America: Civil War'da görme şansı yakaladığımız Black Panther (T'Challa), önümüzdeki yıl bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Çekimleri nisan ayında tamamlanan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel, filmin ilk fragmanını ve posterini yayınladı.

Hayali bir Afrika ülkesi olan Wakanda'da geçen film, babasının öldürülmesinin ardından Black Panther ünvanını devralıp ülkesine liderlik eden Prens T'Challa'nın hikayesini anlatacak. Wakanda tahtına oturan T'Challa ülkesinin bölünmesini engellemek için hem dışarıdaki hem de içerideki düşmanlar ile mücadele etmek zorunda kalacak.

Yönetmenliğini Creed filmi ile adını duyuran Ryan Coogler'ın üstlendiği filmde Black Panther'i Chadwick Boseman canlandıracak. Filmin başrollerinde Boseman'a Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Angela Bassett, Forest Whitaker ve Andy Serkis eşlik ediyor. Black Panther, 16 Şubat 2018'de vizyona girecek.