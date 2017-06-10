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Black Panther filminden ilk fragman ve poster yayınlandı

Marvel, önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak yeni filmi Black Panther'ın ilk fragmanını ve posterini yayınladı. Film Wakanda Prensi T'Challa'nın hikayesini anlatacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,6b
2
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çizgi roman dünyasının sevilen kahramanları bir araya getiren sinematik evreni ile son yıllarda sinema dünyasına damga vuran Marvel, büyük başarı yakaladığı bu evreni genişletmeye devam ediyor. Iron Man, Hulk, Captain America ve Thor'dan sonra Ant-Man ve Doctor Strange gibi daha az tanınan kahramanlarına da bireysel filmler çeken Marvel, şimdi de Black Panther'in bireysel filmi için hazırlıklarını sürdürüyor.
İlk olarak geçtiğimiz yıl vizyona giren Captain America: Civil War'da görme şansı yakaladığımız Black Panther (T'Challa), önümüzdeki yıl bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Çekimleri nisan ayında tamamlanan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel, filmin ilk fragmanını ve posterini yayınladı.
Hayali bir Afrika ülkesi olan Wakanda'da geçen film, babasının öldürülmesinin ardından Black Panther ünvanını devralıp ülkesine liderlik eden Prens T'Challa'nın hikayesini anlatacak. Wakanda tahtına oturan T'Challa ülkesinin bölünmesini engellemek için hem dışarıdaki hem de içerideki düşmanlar ile mücadele etmek zorunda kalacak.
Yönetmenliğini Creed filmi ile adını duyuran Ryan Coogler'ın üstlendiği filmde Black Panther'i Chadwick Boseman canlandıracak. Filmin başrollerinde Boseman'a Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Angela Bassett, Forest Whitaker ve Andy Serkis eşlik ediyor. Black Panther, 16 Şubat 2018'de vizyona girecek.

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Rohanli_Theoden 2 yıl en beğenilen Tom Waits
+1.
replikleri Robert Downey yazsa dahi bu karakter komik olamaz. sevimsiz bi mizacı var.
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tugares 2 yıl
Valla gına geldi, şu marvel, dc comics vb. yüzünden film izlemekten soğudum. Yeter gari, bu kadar kahraman da fazla bu dünyaya :D
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tropik17 2 yıl
Zamanında süper kahraman isine 100 dolar yatırsaydık, şimdi milyon dolarımız olurdu.
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Ryan Gosling 2 yıl

olmasa da olurdu.
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susesa 2 yıl
İyi görünüyor leyn
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muratkaya 2 yıl
Bıktırana kadar devam edecekler anlaşıldı.
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xgny58x 2 yıl
Marvel bu filmide sırf çocuklar için çıkarmaz umarım. Ailelerden gelir elde edeceğim derken filmleri cıvık yapıyorlar. Bu iyi olsun bari.
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karahuso 2 yıl
artık aksiyon filmleri izlerken, özellikle süper kahraman filmleri izlerken uyuya kalıyorum..
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frostburn 2 yıl
bomba bir film olacak
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lapatid 2 yıl
age of ultron dan önceki bir zamanda geciyor sanirim cunku koltukta oturan adam ultrona vibranyum satan ve kolu kesilen adam
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Tom Waits 2 yıl
Çok ilginç geldi bana. Yaratılan Wakanda dünyası oldukça ilgi çekici, merak ettim açıkçası.
Ama fragmanın başında çok sağlam bir giriş yaptıktan sonra birden tarz değiştirmesi ve o iğrenç müzik bütün keyfimi kaçırdı. Umarım iki arada bir derde kalmamıştır film. Çünkü o ''fun'' olayı bu karaktere kesinlikle oturmaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Rohanli_Theoden 2 yıl Tom Waits
+1.
replikleri Robert Downey yazsa dahi bu karakter komik olamaz. sevimsiz bi mizacı var.
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