Black Shark 2’nin PUBG oynayış videosu ortaya çıktı

Xiaomi, oyuncu odaklı alt markasını geçtiğimiz sene duyurdu. İlk Black Shark modeli oldukça beğeni kazansa da ardından tanıtılan Black Shark Helo ne yazık ki yeterli ilgiyi göremedi. Black Shark 2 modeliyle firma tekrardan kendinden söz ettirecek gibi. Bugün yeni modelin PUBG oynayış videosu ortaya çıktı.

18 Mart’ta resmiyet kazanıyor

Videoda Black Shark 2 yalnızca ön yüzünden görülebiliyor. Oldukça kısa olan bu video üzerinden cihazın tasarımı konusunda net bir şey söyleyemiyoruz. Ancak JD.com e-ticaret sitesinde Black Shark 2 modeli listelenmeye başladığı için teknik özellikleri hakkında bazı bilgilere sahibiz.

Qualcomm’un güncel çözümü Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alacak olan Black Shark 2, 12 GB’a kadar RAM desteğiyle gelecek. Ayrıca Liquid Cool 3.0 soğutma sistemi sayesinde bu yonga setinin tüm gücünden yararlanılması planlanıyor. Son olarak espor için optimize edilen bataryanın dolum-boşalım performansının yüzde 60 oranında daha fazla olduğu da açıklandı.

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Black Shark 2’nin oyuncu odaklı akıllı telefonları sevenler için ilgi çekici bir model olacağı belli. Resmi olarak telefonu göreceğimiz tarih ise 18 Mart olarak açıklandı. Haberimizde bahsettiğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.gsmarena.com/black_shark_2_shown_playing_pubg_is_already_up_on_jdcom-news-36042.php