Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark, çalışırken görüntülendi

Xiaomi'nin bir süredir üzerinde çalıştığı oyunculara hitap eden yeni akıllı telefonu Black Shark, üç saniyelik kısa bir videoda çalışır vaziyette görüntülendi. Daha önce birkaç teaser fotoğrafı da ortaya çıkan telefonun gün içerisinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Kasım 2017'de duyurulan Razer Phone'un en büyük rakibi olarak niteleyebileceğimiz Black Shark'ın oldukça büyük ve kalın bir şasiye sahip olduğu apaçık ortada. Oval hatlara sahip olduğu görülen telefonun Razer Phone'a göre daha iyi bir tutuş hissiyatı sağlayacağı konuşulurken, iki telefonu da elimize almadan kesin bir şey söylenmek yanlış olur.

Daha önce sızan bilgiler neticesinde telefonun teknik detaylarına da göz atacak olursak, 2160×1080 çözünürlüğünde 18:9 en boy oranına sahip bir ekran ile bizleri karşılaması beklenen telefonun, Snapdragon 845 ve 8 GB RAM'dan güç alacağı da içeriden gelen bilgiler arasında. Kim bilir belki de görmeye alışık olmadığımız bu tarz telefonlar, akıllı telefon endüstrisinde yeni bir akım başlatır.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_black_shark_gaming_phone_gets_shown_off_in_a_threesecond_handson_video-news-30517.php