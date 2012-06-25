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BlackBerry 10 işletim sistemli L ve N serisi akıllı telefonlar internete sızdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,8b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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RIM'in üzerinde çalıştığı iddia edilen London ve Nevada kod adlı akıllı telefonlara ait görüntü ve teknik detaylar internete sızdı. N4BB sitesi tarafından yayınlanan habere göre; Waterloo merkezli üretici, yeni BlackBerry 10 işletim sistemine sahip L ve N serilerini önümüzdeki aylarda piyasaya sürecek.
Telefonlardan ilki; WXGA (1280 x 768 piksel) çözünürlüklü ekran, 55mm genişlik, 356 PPI piksel yoğunluğuna sahip olacak. L serisinde konumlanan bu cihaz, geniş ekranı ve fiziksel klavyesiz haliyle RIM tarafından bir süre önce dağıtımı gerçekleştirilen BlackBerry 10 prototipini andırıyor.
Nevada ismiyle anılan N serisi diğer model ise; 720 x 720 piksel çözünürlük, 52 - 53mm genişlik ve 330 PPI piksel yoğunluğundaki kare bir ekran ihtiva edecek. Fiziksel klavyeye sahip ilk BB 10 işletim sistemli akıllı telefon olan Nevada, BlackBerry 10 Bold olarak nitelendiriliyor. N serisine mensup ilk ürünlerde OLED ekran kullanılacak, fakat sonraki cihazlarda maliyeti düşürmek için LCD'ye geçiş yapılabileceği aktarılıyor.
Sızan döküman, BlackBerry 10 işletim sisteminin geniş ekran ve kare ekran tiplerindeki kullanıcı arayüzünü de gün yüzüne çıkarmış oldu. BB7'ye oranla neredeyse tamamen yenilenen bu yazılımı kullanabilmek için uzunca bir süre beklememiz gerekmiyor. Ağustos'ta resmiyet kazanacak BlackBerry London'ın Eylül ayı ilk yarısında piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Fiziksel klavyeli bir model almayı planlayan tüketiciler, BlackBerry Nevada'yı 2013 ilk çeyreğinde satın alabilecek. 

http://n4bb.com/exclusive-blackberry-10-l-series-all-touch-n-series-qwerty-ui-specs/ Yorum Yaz
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OvernightSensation 7 yıl en beğenilen
napolyon94
ideos x5 cakmasi olmus

kardeşim her şeye de çakma demeyin ya. bütün telefonları koy bir tarafa hepsi birbirine benzer daha ne tasarım yapabilirsin ki?? illa az çok benzeyecek tabi. Bu tartışmayı genelde şirketler birbirine rekabetten yapıyor anladık da siz niye yapıyorsunuz?
napolyon94ideos x5 cakmasi olmuskardeşim her şeye de çakma demeyin ya. bütün telefonları koy bir tarafa hepsi birbirine benzer daha ne ...
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BarGoS 7 yıl
blackberry ne nokiaya nede diğer android tellere benzemez.aynı apple gibi dir , kendine has yazılım kendine has tasarım ve ayrıca ğretim fabrikalarıda kendine ait tir.blackberry 10 yazılımıda eski blackberry ler ile uzaktan yakında alakası olmayan qnx sistemidir.
blackberry ne nokiaya nede diğer android tellere benzemez.aynı apple gibi dir , kendine has yazılım kendine has tasarım ve ayrıca ğretim fabrikalarıda kendine a...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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nurettinaz 7 yıl
Ben Blackberry nin telefon kalitesine ciddi anlamda hayranim malzeme olarak cok ust bir kaliteye sahipler ancak yazilim olarak bunu soylemek mumkun degil ya muhendislerinde is yok ya da o konulara bulasmak istemiyorlar derken bb os 10 ile beni utandirdilar eger vaat ettikleri seyler gercekten olacaksa ciddi anlamda cok basarili bir isletim sistemi olacak bakalim gorelim
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!!-Origin-!! 7 yıl
Bu blacberry 10
9900 Bold gibi çıhazlara acaba kurulacakmı desteklicekmi acaba güncelleme sayesinde
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senatorlines 7 yıl
Black Berry iyidi aslında iyi şeyler de yapıyor ama biraz hızlanması lazım, hızlı koşması lazım, koreli ile çinli ha bire saldırıyor!
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BarGoS 7 yıl
blackberry ne nokiaya nede diğer android tellere benzemez.aynı apple gibi dir , kendine has yazılım kendine has tasarım ve ayrıca ğretim fabrikalarıda kendine ait tir.blackberry 10 yazılımıda eski blackberry ler ile uzaktan yakında alakası olmayan qnx sistemidir.
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nurixY 7 yıl
bb10 larda TI OMAP 5 işlemci kullanılabileceği söyleniyor.diğerlerine göre nasıl bir fark atacak acaba...
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yildiray35 7 yıl
her çeşit işletim sistemli telefon kullandım ama alışana bb gibisi yok.
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wheelocklr 7 yıl
Bu tartışmayı genelde şirketler birbirine rekabetten yapıyor anladık da siz niye yapıyorsunuz?
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wheelocklr 7 yıl
bütün telefonları koy bir tarafa hepsi birbirine benzer daha ne tasarım yapabilirsin ki?? illa az çok benzeyecek tabi.
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DH Misafiri 7 yıl
BB nin en sevindirici olayı playbooku unutmamıs oluşu bb10 ile daha da harika olacak tabii biraz yazılım desteği de gerek
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St Batuhan 7 yıl
OvernightSensation
napolyon94ideos x5 cakmasi olmus
kardeşim her şeye de çakma demeyin ya. bütün telefonları koy bir tarafa hepsi birbirine benzer daha ne tasarım yapabilirsin ki?? illa az çok benzeyecek tabi. Bu tartışmayı genelde şirketler birbirine rekabetten yapıyor anladık da siz niye yapıyorsunuz?

Özgün tasarım anlayışını koruyabilenler hala var merak etme :) dediğinin sonu doğru az çok benzerler ama tek düze üreten firmalarda hoş değil haliyle :))
Diğer yönden BB bence klavyeden hiç vazgeçmemeli, özünü kaybederse hoş olmaz gibi geliyor...
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FFadeleSS 7 yıl
ppi değerleri çok hoş
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createemir 7 yıl
napolyon94
ideos x5 cakmasi olmus

Blackberry Curve 9380'e de çok benziyo
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