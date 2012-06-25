BlackBerry 10 işletim sistemli L ve N serisi akıllı telefonlar internete sızdı





RIM'in üzerinde çalıştığı iddia edilen London ve Nevada kod adlı akıllı telefonlara ait görüntü ve teknik detaylar internete sızdı. N4BB sitesi tarafından yayınlanan habere göre; Waterloo merkezli üretici, yeni BlackBerry 10 işletim sistemine sahip L ve N serilerini önümüzdeki aylarda piyasaya sürecek.

Telefonlardan ilki; WXGA (1280 x 768 piksel) çözünürlüklü ekran, 55mm genişlik, 356 PPI piksel yoğunluğuna sahip olacak. L serisinde konumlanan bu cihaz, geniş ekranı ve fiziksel klavyesiz haliyle RIM tarafından bir süre önce dağıtımı gerçekleştirilen BlackBerry 10 prototipini andırıyor.

Nevada ismiyle anılan N serisi diğer model ise; 720 x 720 piksel çözünürlük, 52 - 53mm genişlik ve 330 PPI piksel yoğunluğundaki kare bir ekran ihtiva edecek. Fiziksel klavyeye sahip ilk BB 10 işletim sistemli akıllı telefon olan Nevada, BlackBerry 10 Bold olarak nitelendiriliyor. N serisine mensup ilk ürünlerde OLED ekran kullanılacak, fakat sonraki cihazlarda maliyeti düşürmek için LCD'ye geçiş yapılabileceği aktarılıyor.

Sızan döküman, BlackBerry 10 işletim sisteminin geniş ekran ve kare ekran tiplerindeki kullanıcı arayüzünü de gün yüzüne çıkarmış oldu. BB7'ye oranla neredeyse tamamen yenilenen bu yazılımı kullanabilmek için uzunca bir süre beklememiz gerekmiyor. Ağustos'ta resmiyet kazanacak BlackBerry London'ın Eylül ayı ilk yarısında piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Fiziksel klavyeli bir model almayı planlayan tüketiciler, BlackBerry Nevada'yı 2013 ilk çeyreğinde satın alabilecek.

http://n4bb.com/exclusive-blackberry-10-l-series-all-touch-n-series-qwerty-ui-specs/