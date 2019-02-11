BlackBerry KEY2'nin Avrupa'ya özel kırmızı varyantı geliyor

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen BlackBerry KEY2, gümüş ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile gelmişti. Ancak görünüşe bakılırsa şirket Avrupa pazarı için kırmızı renk seçeneğini de sunmaya hazırlanıyor.

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MySmartPrice isimli web sitesine göre yeni renk Avrupa pazarına özel olacak ancak daha sonra diğer ülkelere gelme ihtimali de var. Akıllı telefon tasarım olarak BlackBerry KEY2 LE modeline benzeyecek. Kırmızı çerçeve ve kırmızı detaylarla vurgulanmış klavyesi ile şık bir görünüm sunması bekleniyor.

Çıkış tarihi belli değil

BlackBerry KEY2'nin 1620 × 1080 piksel çözünürlükte 4.5 inçlik ekranı var. Snapdragon 660 ve 6 GB RAM ile güçlendirilen telefon 128 GB'a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Çift 12 megapiksel arka kamera taşıyan BlackBerry KEY2'nin ön tarafında ise 8 megapiksellik bir ön kamera mevcut.

Akıllı telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi Quick Charge 3.0 destekli 3.500 mAh'lik pilinden alıyor. Ayrıca Android Oreo işletim sistemiyle çalıştığını belirtelim. BlackBerry KEY2'nin kırmızı varyantı fiziksel klavye kullanmayı seven ve aynı zamanda şık bir cihaz arayanlar için güzel bir seçenek olacak.

https://www.mysmartprice.com/gear/blackberry-key2/