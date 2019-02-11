Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry KEY2'nin Avrupa'ya özel kırmızı varyantı geliyor

Geçtiğimiz yıl siyah ve gümüş renk seçenekleri ile piyasaya sürülen BlackBerry KEY2'nin renk skalasına yeni bir seçenek ekleniyor. Akıllı telefonun Avrupa pazarına özel kırmızı varyantı yolda.
3 ay
2,6b
1
3
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen BlackBerry KEY2, gümüş ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile gelmişti. Ancak görünüşe bakılırsa şirket Avrupa pazarı için kırmızı renk seçeneğini de sunmaya hazırlanıyor.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk: Model Y, SUV pazarında oyunu değiştirebilir"
MySmartPrice isimli web sitesine göre yeni renk Avrupa pazarına özel olacak ancak daha sonra diğer ülkelere gelme ihtimali de var. Akıllı telefon tasarım olarak BlackBerry KEY2 LE modeline benzeyecek. Kırmızı çerçeve ve kırmızı detaylarla vurgulanmış klavyesi ile şık bir görünüm sunması bekleniyor.

Çıkış tarihi belli değil

BlackBerry KEY2'nin 1620 × 1080 piksel çözünürlükte 4.5 inçlik ekranı var. Snapdragon 660 ve 6 GB RAM ile güçlendirilen telefon 128 GB'a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Çift 12 megapiksel arka kamera taşıyan BlackBerry KEY2'nin ön tarafında ise 8 megapiksellik bir ön kamera mevcut.
Akıllı telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi Quick Charge 3.0 destekli 3.500 mAh'lik pilinden alıyor. Ayrıca Android Oreo işletim sistemiyle çalıştığını belirtelim. BlackBerry KEY2'nin kırmızı varyantı fiziksel klavye kullanmayı seven ve aynı zamanda şık bir cihaz arayanlar için güzel bir seçenek olacak.

https://www.mysmartprice.com/gear/blackberry-key2/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hamza5806 3 ay
Klavyeyi neden yandan yada alttan acilir kapanir yapmazlar ki
Bir zamanlar xperia play vardi altindan oyun icin tus takimi cikardi hey gidi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Kendi islemcisi BB 10 " android e rakipti , son derece stabil ve guvenilirdi. Ama ne biz degerini bilebildik , ne de kendileri direnebildi.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 3 ay DH Misafiri
En güvenli marka olduğundan Abd tarafından sonu getirildi. Kıymeti bilinen bir markaydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Telegram masaüstü uygulaması, yeni arka plan özellikleri ile güncellendi 3 ay AMD Radeon VII piyasada 3 ay Intel Core i9-9990XE işlemcisi 14 çekirdekli olacak 3 ay Apple'ın merakla beklenen iki ürünü AirPods 2 ve AirPower ilkbaharda çıkabilir 3 ay Samsung Galaxy M30 tasarımı sızdırıldı 3 ay Uygun Fiyata RGB Ledli Mekanik Oyuncu Klavyesi Trust Cada 3 ay Rusya siber savaş tatbikatı için ülkenin internet bağlantısını kesecek 3 ay Türkiye’nin 81 İlinde Dev Hizmet Ağı: Ustamgeliyor.com 3 ay Türkiye'de Yılın Otomobili 2019 Ödülü için yarışacak 21 aday belli oldu 3 ay Yeni iPhone'larda USB-C portu olmayacak 3 ay Aladdin filminin yeni fragmanı yayınlandı: Will Smith'in Cin'ine ilk bakış 3 ay Meizu Note 9 modelinin görüntüleri ortaya çıktı 3 ay Siber suç karaborsaları, yıkıcı endüstriye dönüştü 3 ay Huawei P30 Pro'nun 5G özellikli versiyonu sadece Avrupa'da satılacak 3 ay Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklar elektrikli araçların mesafesini etkiliyor 3 ay Intel, İrlanda'da 8 milyar dolarlık üretim tesisi açacak 3 ay Dacia Duster'ın pickup versiyonu onaylandı: 2019'da tanıtılacak 3 ay Google Haritalar’ın artırılmış gerçeklik sürümü, “Yerel Rehberler” aracılığıyla test ediliyor 3 ay Bafta ve Grammy ödülleri sahiplerini buldu 3 ay Take Two oyun içi gelirlerini arttırdı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN BlackBerry KEY2'nin Avrupa'ya özel kırmızı varyantı geliyor Sonraki Volkswagen T-Roc Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 3 ay Activision işten çıkarmalara hazırlanıyor 3 ay iPhone değiştirme döngüsü 4 yıla yükseldi 3 ay Trump yönetimi Çinli telekom firmalarına komple yasak getirebilir 3 ay James Cameron, Terminator 6 filminin ismini açıkladı 3 ay 2si1 | Siri'ye okulu bombalayacağım dedi, yakalandı! 3 ay Seagate HAMR ve Dual-Actuator MACH.2 teknolojilerini duyurdu: 48 TB’a varan kapasite yolda 3 ay NASA, Kepler Uzay Teleskobu’nun çektiği son resmi paylaştı 3 ay Samsung Galaxy S10+'ın 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolamaya sahip varyantı 15 Mart'ta satışa sunulabilir 3 ay Kitap, dergi ve gazetelerden KDV alınmayacak 3 ay Avrupa Uzay Ajansı, Mars robotunun ismine karar verdi 3 ay Google Chrome'a sekme önizlemeleri geliyor 3 ay Bu Fiyata En Güçlü 7.1 Oyuncu Kulaklığı Trust IRONN GXT435 3 ay Çırçır balığı aynada kendini tanıdı 3 ay Elon Musk: Model Y, SUV pazarında oyunu değiştirebilir 3 ay LG G8 ThinQ'nun Kanada fiyatı ortaya çıktı 3 ay Microsoft, şirketlerin Internet Explorer kullanmayı bırakmalarını istiyor 3 ay Fortnite Sevgililer Günü etkinliği başladı 3 ay Apple, 2019 iPhone modellerinin fiyatlarını indirmeyi düşünmüyor 3 ay Instagram, IGTV videolarını anasayfada göstermeye başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim