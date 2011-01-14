Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry Torch II, 1.2 GHz işlemci ve 512 MB RAM ile boy gösterebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10b
1
1
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İş dünyasına yönelik çözümleriyle öne çıkan, dünyanın sayılı akıllı telefon üreticilerinden Research in Motion'ın kızaklı modeli Torch II ile ilgili detaylar BGR tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

1.2 GHz saat hızında çalışan işlemciden, 512 MB RAM'den ve OpenGL ES desteğinden güç alması beklenen Torch II, BlackBerry 6.1 işletim sistemini kullanıyor; dört band GSM ve üç band HSDPA (14.4 Mbps) şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor. 3.2 inç boyutunda ve 480x640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip akıllı telefonda, 8 GB dahili flash bellek, GPS bağlantısı, Bluetooth 2.1, ivme sensörü, mesafe sensörü, NFC desteği ve 1300 mAh batarya gibi teknik özellikler yer alacak. Telefonda, anın yakalanması için de 5 megapiksel led flaşlı kamera unutulmamış.

BlackBerry Torch II'nin 2011 yılının 3. çeyreğinde AT&T aracılığıyla boy göstermesi planlanıyor.


http://www.bgr.com/2011/01/13/exclusive-blackberry-torch-2-gets-detailed/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TheBoyGeniusReport+%28BGR+|+Boy+Genius+Report%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BluesJr. 8 yıl
Torch zaten daha yeni cikmamismiydi bu ne hiz, ayrica guc olarak Motorola Atrix 4G ile yarismasi da mumkun degil pek tutacagini dusunmuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Microsoft Arc Touch Mouse: Dokunmaya duyarlı fare Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim