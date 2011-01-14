BlackBerry Torch II, 1.2 GHz işlemci ve 512 MB RAM ile boy gösterebilir

İş dünyasına yönelik çözümleriyle öne çıkan, dünyanın sayılı akıllı telefon üreticilerinden Research in Motion'ın kızaklı modeli Torch II ile ilgili detaylar BGR tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

1.2 GHz saat hızında çalışan işlemciden, 512 MB RAM'den ve OpenGL ES desteğinden güç alması beklenen Torch II, BlackBerry 6.1 işletim sistemini kullanıyor; dört band GSM ve üç band HSDPA (14.4 Mbps) şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor. 3.2 inç boyutunda ve 480x640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip akıllı telefonda, 8 GB dahili flash bellek, GPS bağlantısı, Bluetooth 2.1, ivme sensörü, mesafe sensörü, NFC desteği ve 1300 mAh batarya gibi teknik özellikler yer alacak. Telefonda, anın yakalanması için de 5 megapiksel led flaşlı kamera unutulmamış.

BlackBerry Torch II'nin 2011 yılının 3. çeyreğinde AT&T aracılığıyla boy göstermesi planlanıyor.

http://www.bgr.com/2011/01/13/exclusive-blackberry-torch-2-gets-detailed/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TheBoyGeniusReport+%28BGR+|+Boy+Genius+Report%29