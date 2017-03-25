Telefon ekranında özel bazı konularla uğraşırken yan tarafınızda bulunan kişilerin göz ucuyla takip ettiğini hissetmeniz sizi oldukça rahatsız ediyordur. BlackBerry ekranınızı yabancı gözlerden koruyacak bir çözüm geliştirdi.

Aslında çözüm çok basit bir mantığa dayanıyor diyebiliriz. Uygulama tüm ekranı kararttıktan sonra hareket eden ve ölçeklenebilen küçük bir alanı görüşünüze açıyor. Bu alanı istediğiniz yere sürüklüyor ve boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca karartının şeffaflığını da ayarlayabiliyorsunuz. Böylece siz bir noktada çalışırken yabancı gözler ekranı göremiyor.

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Gece kullanımı için de alternatif olabilecek Privacy Shade adındaki uygulama sadece BlackBerry telefonlarına yönelik olarak Google Play mağazasında indirmeye sunuldu. Sadece Apk dosyası da BlackBerry haricinde çalışmıyor.