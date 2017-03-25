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BlackBerry, ekranınızı yabancı gözlerden koruyacak

Telefon ekranlarının giderek büyümesi, dışarıdan gelen yabancı bakışlara karşı alanı da büyütmüş oldu. Geliştiriciler bu probleme farklı çözüm yolları arıyor.
2 yıl
4b
1
13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Telefon ekranında özel bazı konularla uğraşırken yan tarafınızda bulunan kişilerin göz ucuyla takip ettiğini hissetmeniz sizi oldukça rahatsız ediyordur. BlackBerry ekranınızı yabancı gözlerden koruyacak bir çözüm geliştirdi.

Aslında çözüm çok basit bir mantığa dayanıyor diyebiliriz. Uygulama tüm ekranı kararttıktan sonra hareket eden ve ölçeklenebilen küçük bir alanı görüşünüze açıyor. Bu alanı istediğiniz yere sürüklüyor ve boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca karartının şeffaflığını da ayarlayabiliyorsunuz. Böylece siz bir noktada çalışırken yabancı gözler ekranı göremiyor.

Ayrıca Bkz. "Diriliş Ertuğrul temalı kılıç sallama oyunu denemesi ile tanışın"

Gece kullanımı için de alternatif olabilecek Privacy Shade adındaki uygulama sadece BlackBerry telefonlarına yönelik olarak Google Play mağazasında indirmeye sunuldu. Sadece Apk dosyası da BlackBerry haricinde çalışmıyor.


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10ff 2 yıl en beğenilen
eski sony kullanicilarinda bu ozellik standart geliyordu. ekranin kullanici tarafindan bile okunmasi zordu cunku
farkli acilardan bakinca renkler soluyor, okunmaz hal aliyordu
eski sony kullanicilarinda bu ozellik standart geliyordu. ekranin kullanici tarafindan bile okunmasi zordu cunkufarkli acilardan bakinca renkler s...
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virtiöz 2 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Telefonu genelde İngilizce olarak kullandığım için isteyen okusa bile bir şey anlamıyor.

Havanı yiiim senin
S. HawkingTelefonu genelde İngilizce olarak kullandığım için isteyen okusa bile bir şey anlamıyor.Havanı yiiim senin
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huhuq 2 yıl
farklı marka cep telefonu kullanıcıları da eğer isterlerse ekran filmi alabilirler, belli açılardan bakınca ekran görünmüyor . ama gün ışığında ekranı görmesi biraz zor olabiliyor.
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ByBaterist 2 yıl
BlackBerry kendini korusaydı iyiydi. gözlerimiz korumasın abi.
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Esat1993can 2 yıl
Priv cihazımda ekranın altından sola soğru kaydırınca bu uygulama açılıyor artık. İstediğimiz yeri gösterebiliyor yada bunun ayarlamasını yapabiliyoruz. Her zaman kullanılmasada bazen çok işe yaradığı oluyor. saydamlık ayarının yanı sıra nerenin normal olarak gösterileceğini haraketli bir imleç veya satırla seçebildiğimiz için yazdığımız yazıyı görebiliyoruz . Birkaç ufak geliştirme ile çok daha iyi olacaktır. Sony le kıyaslamayın sony ekranlarında zaten kendiliğinden önünde gri perde var yanlardan görünmüyor :D
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axaxa 2 yıl
Toplu taşıma kullanan insanlar için iyiymiş.
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N. Chomsky 2 yıl

Telefonu genelde İngilizce olarak kullandığım için isteyen okusa bile bir şey anlamıyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
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virtiöz 2 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Telefonu genelde İngilizce olarak kullandığım için isteyen okusa bile bir şey anlamıyor.

Havanı yiiim senin
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Piêr Dé Sans 2 yıl N. Chomsky
Yani diyorsun ki,
Bütün haberleri makaleleri ingilizce okuyorum, bbc den, times dan takip ediyorum,
Arkadaşlarımla, ailemle ingilizce yazışıyorum,
Bütün oyunlarım ingilizce ama olsun bakan anlamıyor.
Sonra fark ediyorum ki ben de pek ingilizce bilmiyorum arada Türkçe' ye çeviriyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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10ff 2 yıl en beğenilen
eski sony kullanicilarinda bu ozellik standart geliyordu. ekranin kullanici tarafindan bile okunmasi zordu cunku
farkli acilardan bakinca renkler soluyor, okunmaz hal aliyordu
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