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BlackBerry’nin otomobil yazılımı da CIA tehditi altında

Wikileaks’in geçtiğimiz günlerde yayınladığı CIA’in faaliyetlerine yönelik belgelerde, BlackBerry’e ait QNX isimli otomobil yazılımının da tehdit altında olduğuna dikkat çekti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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BlackBerry’nin otomobil yazılımı da CIA tehditi altında
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Geçtiğimiz günlerde Wikileaks; CIA’in, cep telefonlarına, bilgisayarlara, akıllı televizyonlara ve oyun konsollarına sızarak kullanıcıları dinleyebildiğini ve verilerine ulaşabildiğini açıklamıştı. Paylaşılan belgelerde özellikle Apple, Google ve Samsung gibi şirketlere ait büyük açıklar yer alırken BlackBerry’nin de CIA tarafından dikkatle incelendiği ve potansiyel bir hedef olarak görüldüğü ortaya çıktı.

Kanadalı şirketin telefon satışlarında artık yolun sonuna geldiği ve daha çok yazılım alanında çalışmalarını sürdürdüğü dönemde ortaya koyduğu QNX isimli yazılım , özellikle gelecekte sürücüsüz araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve şu an 60 milyondan fazla arabada kullanılmakta olan bir yazılım. Tabi hem kullanıcı kitlesinin büyüklüğü hem de olası bir hack girişiminin, cep telefonu veya bilgisayar gibi sadece cihaza ve kullanıcı bilgilerine zarar vermekle kalmayıp araba kullanıcısının dahi hayatını riske atabilecek olması aslında BlackBerry ile ilgili bölümün de en az diğer şirketlerin açıkları kadar önemli olmasına neden oluyor.

Tamamen Güvenlik Odaklı 

Her ne kadar BlackBerry güvenlik mekanizmaları ile ön plana çıkıyor olsa da şirket Wikileaks belgeleri ardından pek çok kullanıcının endişe duyacağı düşüncesiyle kısa bir açıklama yaptı. Şu anda BlackBerry ürünlerine veya hizmetlerine yönelik herhangi bir saldırının ya da herhangi bir yazılımsal açığın olmadığını açıklayan şirket yine de sistemlerin tekrar inceleneceğini belirtti.

64 Bit işletim sistemini ve BlackBerry'nin en iyi güvenlik teknolojisini bir araya getiren, güvenlik odaklı QNX’in bir araç için en yüksek dereceli güvenlik seviyesinde olduğu belirtiliyor.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-08/cia-listed-blackberry-s-car-software-as-possible-target-in-leak Yorum Yaz
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Musty3535123 2 yıl en beğenilen
en büyük terörist cia. şunu herkes anlasa keşke.
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Musty3535123 2 yıl en beğenilen
en büyük terörist cia. şunu herkes anlasa keşke.
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