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Microsoft Surface Phone, 2019'da iPhone 9'a rakip olarak gelebilir

Windows Phone platformunu canlandırması beklenen Surface Phone, 2019 yılında iPhone 9'a rakip olarak gelebilir. İşte Microsoft'un merakla beklenen yeni premium telefonu hakkındaki son güncel bilgiler.
2 yıl
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48
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft tarafından geliştirildiği söylenen Surface Phone, şüphesiz ki en çok beklenen akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Özellikle Windows Phone fanları düşüş yaşayan platformun yeniden yükselişe geçmesi için tüm umutlarını bu cihaza bağlamış durumda.
Raporlar doğruysa, Surface Phone 2018 sonlarında veya 2019'da piyasaya sürülebilir. Çünkü görünüşe bakılırsa Microsoft'un projedeki çalışmaları tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyacı var. Uzunca bir süre Surface Phone'un 2016'da piyasaya sürüleceğine inanılıyordu. Daha sonra bu tarihin 2016 sonu ve 2017 yılının başı şeklinde güncellendiğini hatırlıyor olmalısınız.
Şu an için 2017 ve 2017 sonu da artık söz konusu değil. Kaynaklar merakla beklenen Surface Phone'un 2018 sonu veya 2019 yılında tanıtılma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Bu süreçte Microsoft, ARM işlemciler üzerinden tam Windows 10 masaüstü deneyimi sunmaktan ziyade yalnızca Windows Mağaza uygulamalarına güvenen yeni bir "sıradan" Windows 10 Mobile telefon çıkarmayı planlıyor.
Ayrıca Bkz. "11 Nisan'da bir Windows sürümü emekli olurken bir diğeri gün ışığına çıkacak"
Bu cihaz Surface Phone gelene kadar Windows 10 Mobile'ın yaralarını sarabilir, çünkü platform kullanıcılarını ve geliştiricileri hızlı bir şekilde kaybetmeye devam ediyor. Ayrıca kullanıcı tabanının hızla erimesi Surface Phone gerçeğe dönüştüğünde cihaza olan ilginin oldukça düşük olmasına yol açabileceği için 2019'daki olası bir lansman tarihi çok geç olabilir. Hatırlayacağınız gibi IDC, 2021 yılında Windows telefonların yüzde 0.0'lık pazar payına düşerek tarih olabileceğini ortaya koymuştu.

iPhone 9'a rakip olabilir

Surface Phone, 2019'da piyasaya çıkarsa, Apple isimlendirme stratejisine sadık kaldığı taktirde iPhone 9'a rakip olabilecek. Şirketin bu yıl 10'uncu yıldönümü modeli olarak iPhone 8'i tanıtması bekleniyor. Kuşkusuz ki Surface Phone piyasaya çıkana kadar iPhone çok daha donanımlı hale gelecek. Yani Microsoft'un akıllı telefonunu iPhone için gerçek bir rakip haline getirme konusunda büyük çaba sarf etmesi gerekecek.
Apple'ın önümüzdeki yıllarda yüz tanıma, kablosuz şarj teknolojisi, ekrana entegre edilmiş parmak izi sensörü ve süper yüksek kalite OLED ekranlar gibi yeni teknolojilere yatırım yapması bekleniyor. Kısacası Surface Phone'un rakiplerine ayak uydurabilmesi için ARM üzerinde eksiksiz Windows 10 deneyimi bile yeterli olmayabilir.
Elbette, tüm bu spekülasyonlar Microsoft'un Surface Phone'u çıkaracağına dair varsayımlara dayanıyor. Hala resmi bir onay yok, bu yüzden şu anda yapabileceğimiz en iyi şey, Surface Phone'un gerçeğe dönüşmesini umut etmek.

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militare 2 yıl en beğenilen
TR garantili olmayan Apple ürünlerine global garanti kalkacak ürün arızalanması halinde sıfır cihaz bile olsa tamir ücreti alınacak. Global ürün garantisini kaldıran sadece bizim ülkede sanırım. Bence bu bugünün en önemli haberi.
TR garantili olmayan Apple ürünlerine global garanti kalkacak ürün arızalanması halinde sıfır cihaz bile olsa tamir ücreti alınacak. Global ürün garantisini kal...
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Mr. Jingles 2 yıl
WP artık rakipsiz bir platform oldu.
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mustafaaydemir 2 yıl
GENE BİR WİNDOWS PHONE GENE ÜMİTLLER VE GENE HAYAL KIRIKLIKLARI ADMDA PARA BOL NE YAPACAK ANCA BÖYLE BİTİRİYOR










GENE BİR WİNDOWS PHONE GENE ÜMİTLLER VE GENE HAYAL KIRIKLIKLARI ADMDA PARA BOL NE YAPACAK ANCA BÖYLE BİTİRİYOR
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DH Misafiri 2 yıl
Çok severek kullandığım platformu maalesef kendileri bitirdiler. Bir telefon çıkarmak bu kadar zorsa zaten zorlamasınlar... Eskiden daha stabil olan WP şimdi sorun çıkarmaya başladı.
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DH Misafiri 2 yıl
Lumia 1020 kullanıyorum, microsoft kadar kötü bir backup ekibi tanımadım, hiçbir şikayetimize yanıt vermediler, bu yetmezmiş gibi eşşşek yükü para verdiğim telefonuma update yapmadılar... kendi kuyularını kazdılar, Nokia geçte olsa doğru yolu androidle buldu. Apple eğer garanti vermiyorsa Iphone için Türkiye pazarı bitiyor demektir.. Nokia 8 i hevesle bekliyorum.
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Puitu 2 yıl
Windows resmen umut tacirligi yapiyor
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mbs02 2 yıl
şu menü tipini seven var mı? Microsoft bazı gerçekleri kabullenmesi lazım artık her çıkarttığını mecbur kabul eden topluluklar yok.
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DigitalWorld 2 yıl
Şimdi orada bir durun bakalım.
Öncelikle 2019 a kim öle kim kala diyenler. Arkadaşlar bizde 2019 demek 29 Aralık 2019 demek. Ama onlarda 31 aralık 2018 den sonraki gün 2019 dur. Yani şunun şurasında bizim ülkemize göre 1 yıl kaldı sadece. :D
Bunun dışında Microsoft 2 ileri 1 geri diyebilirsiniz ve evet doğrudur. Ama şunu unutmayın 2 ileri 1 geri. 1 ileri demektir. Apple kaç yıldır sürekli bir geri bir geri diye gidiyor. Nitekim İPhone 7 ile 3.5mm yi de "Skip Ad" dılar. İPhone 8 de ise USB yi "Skip Ad" acaklar. Bir sonraki versiyonda ise USB arayüzünü tamamen kaldıracaklar, yazılım ile ya da yazılımsız. Bir iMac iniz yok ise İPhone u bağlayamayacaksınız.
Yani Apple her modelde geriye gidip ya da en fazla yerinde sayıp teknolojik olarak geri kalmaya devam ettiği sürece. Microsoft Windows Phone bile ne kadar batırırlarsa batırsınlar sonunda matematik kuralları gereği İOS u geçecektir.
Evet bu günlük attığım bombalar bunlar.
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mmucit 2 yıl DigitalWorld
Hocam iyi diyorsun da cep telefonunu bigisayara bağlamayan ve kulaklıkla müzik dinlemeyen o kadar iphone kullanan var ki...
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FIRAT_G_ 2 yıl
Telefonlara .exe kurulabilse belkide kral olacaklar windosw nt saçmalığı hala devam ediyor sanırım
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OverClocK1ng 2 yıl



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çokrenkli 2 yıl
Ünlü atasözümüzü şöyle modifiye ederiz artık...
"Ölme eşşeğim 2019 gelsin"
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drjacob 2 yıl
pazarda yeni kan görmek isteriz ama Microsoft mobil konuda bir çok kullanıcıyı üzdü bir daha güven tazelemesi çok zor
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GrıezmaNN 2 yıl
Sözde geçen yaz geliyordu :DD
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