Microsoft Surface Phone, 2019'da iPhone 9'a rakip olarak gelebilir

Microsoft tarafından geliştirildiği söylenen Surface Phone, şüphesiz ki en çok beklenen akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Özellikle Windows Phone fanları düşüş yaşayan platformun yeniden yükselişe geçmesi için tüm umutlarını bu cihaza bağlamış durumda.

Raporlar doğruysa, Surface Phone 2018 sonlarında veya 2019'da piyasaya sürülebilir. Çünkü görünüşe bakılırsa Microsoft'un projedeki çalışmaları tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyacı var. Uzunca bir süre Surface Phone'un 2016'da piyasaya sürüleceğine inanılıyordu. Daha sonra bu tarihin 2016 sonu ve 2017 yılının başı şeklinde güncellendiğini hatırlıyor olmalısınız.

Şu an için 2017 ve 2017 sonu da artık söz konusu değil. Kaynaklar merakla beklenen Surface Phone'un 2018 sonu veya 2019 yılında tanıtılma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Bu süreçte Microsoft, ARM işlemciler üzerinden tam Windows 10 masaüstü deneyimi sunmaktan ziyade yalnızca Windows Mağaza uygulamalarına güvenen yeni bir "sıradan" Windows 10 Mobile telefon çıkarmayı planlıyor.

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yaralarını sarabilir, çünkü platform kullanıcılarını ve geliştiricileri hızlı bir şekilde kaybetmeye devam ediyor. Ayrıca kullanıcı tabanının hızla erimesi Surface Phone gerçeğe dönüştüğünde cihaza olan ilginin oldukça düşük olmasına yol açabileceği için 2019'daki olası bir lansman tarihi çok geç olabilir. Hatırlayacağınız gibi IDC, 2021 yılında Windows telefonların yüzde 0.0'lık pazar payına düşerek Bu cihaz Surface Phone gelene kadar Windows 10 Mobile'ın, çünkü platform kullanıcılarını ve geliştiricileri hızlı bir şekildedevam ediyor. Ayrıca kullanıcı tabanının hızla erimesi Surface Phone gerçeğe dönüştüğünde cihaza olan ilgininyol açabileceği için 2019'daki olası bir lansman tarihiolabilir. Hatırlayacağınız gibi IDC, 2021 yılında Windows telefonlarındüşerek tarih olabileceğini ortaya koymuştu.

iPhone 9'a rakip olabilir

Surface Phone, 2019'da piyasaya çıkarsa, Apple isimlendirme stratejisine sadık kaldığı taktirde iPhone 9'a rakip olabilecek. Şirketin bu yıl 10'uncu yıldönümü modeli olarak iPhone 8'i tanıtması bekleniyor. Kuşkusuz ki Surface Phone piyasaya çıkana kadar iPhone çok daha donanımlı hale gelecek. Yani Microsoft'un akıllı telefonunu iPhone için gerçek bir rakip haline getirme konusunda büyük çaba sarf etmesi gerekecek.

Apple'ın önümüzdeki yıllarda yüz tanıma, kablosuz şarj teknolojisi, ekrana entegre edilmiş parmak izi sensörü ve süper yüksek kalite OLED ekranlar gibi yeni teknolojilere yatırım yapması bekleniyor. Kısacası Surface Phone'un rakiplerine ayak uydurabilmesi için ARM üzerinde eksiksiz Windows 10 deneyimi bile yeterli olmayabilir.

Elbette, tüm bu spekülasyonlar Microsoft'un Surface Phone'u çıkaracağına dair varsayımlara dayanıyor. Hala resmi bir onay yok, bu yüzden şu anda yapabileceğimiz en iyi şey, Surface Phone'un gerçeğe dönüşmesini umut etmek.