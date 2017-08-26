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Blade Runner 2049'tan yeni fragman ve posterler yayınlandı

Blade Runner 2049'dan yeni bir fragman ve üç yeni poster yayınlandı. Kült bilim-kurgu filmi Blade Runner'ın 25 yıl sonra gelen devam filmi ekim ayında sinemaseverler ile buluşacak.
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema tarihinin en sevilen bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Blade Runner, 25 yıl sonra devam filmine kavuşuyor. Ekim ayında vizyona girecek Blade Runner 2049'un çıkış tarihinin yaklaşması ile birlikte filmin tanıtım çalışmaları da hız kazandı. Daha önce filmden iki uzun fragman ve çeşitli görüntüler paylaşan Warner Bros, bugün de film için yeni bir fragman ve üç yeni poster yayınladı.

1982 yılında vizyona giren ve zamanla kült filmler arasına giren Blade Runner, Los Angeles'ın karanlık
bir metropole dönüştüğü yakın bir gelecekte geçiyor ve replicant olarak bilinen, insan görünümlü android'leri yakalamakla görevlendiren eski polis memuru Rick Deckard'ın macerasını anlatıyordu.

Ayrıca Bkz. "Martin Scorsese ve Todd Phillips'ten yeni Joker filmi"
İlk filmin 30 yıl sonrasında geçen Blade Runner 2049 ise yeni bir replicant avcısı olan LAPD polisi K'in hikayesini anlatıyor. İnsanlığı kaosa sürükleyecek eski bir sırrı keşfeden K'in yolu Deckard ile de kesişecek. Usta oyuncu Harrison Ford'un Deckard rolü ile geri döndüğü Blade Runner 2049'ta K'i yıldız oyuncu Ryan Gosling canlandırıyor.
Blade Runner 2049'tan yeni fragman ve posterler yayınlandı
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İlk filmin yönetmeni olan Ridley Scott'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmeni, Arrival ve Sicario gibi başarılı filmler ile adını duyuran Dennis Villeneuve. Filmin barşollerinde Ryan Gosling ve Harrison Ford'a Robin Wright, Jared Leto, Barkhad Abdi, Dave Bautista, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Lennie James ve Mackenzie Davis'in eşlik ediyor.
Bu yılın en heyecan verici yapımlarından olan Blade Runner 2049, 6 Ekim'de vizyona girecek.
 

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LieWoneR 2 yıl
Harrison Ford eski güzel yapımlarını batırıyor 2dir umarım bunu da batırmaz
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