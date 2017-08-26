Blade Runner 2049'tan yeni fragman ve posterler yayınlandı

Sinema tarihinin en sevilen bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Blade Runner, 25 yıl sonra devam filmine kavuşuyor. Ekim ayında vizyona girecek Blade Runner 2049'un çıkış tarihinin yaklaşması ile birlikte filmin tanıtım çalışmaları da hız kazandı. Daha önce filmden iki uzun fragman ve çeşitli görüntüler paylaşan Warner Bros, bugün de film için yeni bir fragman ve üç yeni poster yayınladı.



1982 yılında vizyona giren ve zamanla kült filmler arasına giren Blade Runner, Los Angeles'ın karanlık

bir metropole dönüştüğü yakın bir gelecekte geçiyor ve replicant olarak bilinen, insan görünümlü android'leri yakalamakla görevlendiren eski polis memuru Rick Deckard'ın macerasını anlatıyordu.



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İlk filmin 30 yıl sonrasında geçen Blade Runner 2049 ise yeni bir replicant avcısı olan LAPD polisi K'in hikayesini anlatıyor. İnsanlığı kaosa sürükleyecek eski bir sırrı keşfeden K'in yolu Deckard ile de kesişecek. Usta oyuncu Harrison Ford'un Deckard rolü ile geri döndüğü Blade Runner 2049'ta K'i yıldız oyuncu Ryan Gosling canlandırıyor. İlk filmin 30 yıl sonrasında geçenise yeni bir replicant avcısı olan LAPD polisi K'in hikayesini anlatıyor. İnsanlığı kaosa sürükleyecek eski bir sırrı keşfeden K'in yolu Deckard ile de kesişecek. Usta oyuncu'un Deckard rolü ile geri döndüğü Blade Runner 2049'ta K'i yıldız oyuncucanlandırıyor.

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İlk filmin yönetmeni olan Ridley Scott'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmeni, Arrival ve Sicario gibi başarılı filmler ile adını duyuran Dennis Villeneuve. Filmin barşollerinde Ryan Gosling ve Harrison Ford'a Robin Wright, Jared Leto, Barkhad Abdi, Dave Bautista, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Lennie James ve Mackenzie Davis'in eşlik ediyor. İlk filmin yönetmeni olan'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmeni, Arrival ve Sicario gibi başarılı filmler ile adını duyuran. Filmin barşollerinde Ryan Gosling ve Harrison Ford'a Robin Wright, Jared Leto, Barkhad Abdi, Dave Bautista, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Lennie James ve Mackenzie Davis'in eşlik ediyor.

Bu yılın en heyecan verici yapımlarından olan Blade Runner 2049, 6 Ekim'de vizyona girecek.