Blizzard sunucularını çökerten WoW oyuncusu, hapis ve tazminat cezası aldı

Devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu World of Warcraft, son zamanlarda sıkça rastlamaya başladığımız bir olayla gündeme geldi. Romanya vatandaşı olan 38 yaşındaki Calin Mateias, World of Warcraft oyununun Avrupa sunucularına DDoS saldırıları yaparak çökerttiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından mahkum edildi.

Kızgınlığın faturası: 1 yıl hapis, 29.987 dolar tazminat cezası

Rumen bilgisayar korsanının, Şubat ve Eylül 2010 tarihleri arasında WoW sunucularına karşı bir dizi DDoS saldırısı gerçekleştirdiği tespit edildi. FBI tarafından bir yıl sorgulanan Mateias, 2011 yılında ülkesi Romanya'ya gönderilerek yargılamalara burada devam edilmesi sağlandı. Rumen WoW oyuncusu uzun bir yargılama sürecinin ardından WoW sunucularını çökermek için DDoS saldırıları gerçekleştirdiğini kabul etti.

Adalet Bakanlığı, o zamanlar 30 yaşında olan Mateias'ın saldırıyı diğer oyunculardan intikam almak amacıyla yaptığını açıkladı. Diğer WoW oyuncularıyla sık sık kavga ettiği belirtilen Mateias'ın, en sonunda oyundan çıkarak sunucuya DDoS saldırısı gerçekleştirdiği ve böylece oyunu kimsenin oynamamasını sağlayarak intikam aldığı öne sürülüyor. DDoS saldırıları nispeten zararsız görünmelerine rağmen, şirketlerin sunucularını belli bir süre çalışamaz hale getirdiği için gelir kaybına neden olmakta. Bu nedenle mahkeme, kızgın WoW oyuncusu Calin Mateias'a 1 yıl hapis cezası verdi. Mateias ayrıca oyunun yapımcı şirketi Blizzard'a da 29.987 dolar tazminat ödeyecek.

https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/romanian-computer-hacker-sentenced-one-year-federal-prison-staging-denial-service