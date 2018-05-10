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Blizzard sunucularını çökerten WoW oyuncusu, hapis ve tazminat cezası aldı

Rumen bilgisayar korsanı, World of Warcraft sunucularını DDoS saldırılarıyla çökerttiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemede 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca yapımcı şirkete de tazminat ödeyecek
1 yıl
2,8b
1
10
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu World of Warcraft, son zamanlarda sıkça rastlamaya başladığımız bir olayla gündeme geldi. Romanya vatandaşı olan 38 yaşındaki Calin Mateias, World of Warcraft oyununun Avrupa sunucularına DDoS saldırıları yaparak çökerttiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından mahkum edildi.

Kızgınlığın faturası: 1 yıl hapis, 29.987 dolar tazminat cezası

Rumen bilgisayar korsanının, Şubat ve Eylül 2010 tarihleri arasında WoW sunucularına karşı bir dizi DDoS saldırısı gerçekleştirdiği tespit edildi. FBI tarafından bir yıl sorgulanan Mateias, 2011 yılında ülkesi Romanya'ya gönderilerek yargılamalara burada devam edilmesi sağlandı. Rumen WoW oyuncusu uzun bir yargılama sürecinin ardından WoW sunucularını çökermek için DDoS saldırıları gerçekleştirdiğini kabul etti.
Adalet Bakanlığı, o zamanlar 30 yaşında olan Mateias'ın saldırıyı diğer oyunculardan intikam almak amacıyla yaptığını açıkladı. Diğer WoW oyuncularıyla sık sık kavga ettiği belirtilen Mateias'ın, en sonunda oyundan çıkarak sunucuya DDoS saldırısı gerçekleştirdiği ve böylece oyunu kimsenin oynamamasını sağlayarak intikam aldığı öne sürülüyor. DDoS saldırıları nispeten zararsız görünmelerine rağmen, şirketlerin sunucularını belli bir süre çalışamaz hale getirdiği için gelir kaybına neden olmakta. Bu nedenle mahkeme, kızgın WoW oyuncusu Calin Mateias'a 1 yıl hapis cezası verdi. Mateias ayrıca oyunun yapımcı şirketi Blizzard'a da 29.987 dolar tazminat ödeyecek.

https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/romanian-computer-hacker-sentenced-one-year-federal-prison-staging-denial-service Yorum Yaz
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kvo35 1 yıl en beğenilen MustafaC53
e Oyunla ilgili başka ne dert olabilirki? nabıyım emenike wow forumunda 24 harizan seçimlerini mi konuşayım
?
Yanıtla +7
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kvo35 1 yıl
Blizzard kendi haklarına ugrastıgı kadar aslında oyundaki tonla clipping ile de ugraşsa iyi olur. ADamlar upright orc ve maghar orc çıkardı hepimiz salya akıratarak bekliyoruz ama Alphadan beri ORcların mount olayını düzeltemediler. ATa biniyorsun AT orcla aynı boyutta . Onu geçtim dire horn a biniyorsun . lan koca dinazor bu! o bile orc tan küçük kalıyor.soracak olanlar içine vet aynı şey taurenler de olmuyor. tauren abatına göre bindigi mount ta büyüyor.
Neredeyse AÇık beta başlıyacak BFA halen daha tonla BUg dolu. başlangıç senaryolarındaki dialogların bile seslerini oturtabilmiş değiller.
WOd ta dwarflara gelen güncellemeden beri. Özellikle male dwarflar da Shield Bug ı var. MAle dwarf kalkanı eline alınca normal boyutta. sırtına takınca kalkan ufalıyor.Kullandıkları silahlar ise zaten magma ya degecek neredeyse. Dikkat ederseniz ciddi bir şekilde belli oluyor bu. sonra human femaleda ki pelerin sorununu cata dan beri düzeltemediler. 2 handed weapon takmasalar yeridir. nasılsa görünmüyor.
oyundaki clippingler ile ilgili offical da yüzlerce post var ama mmo championun araştırmasına göre bir tane blue post atmamışlar. bir şekilde düzeltemiyorlar bu işleri.
benim tespitim.LEgion okadar güzel içerik sunduki oyunda kimse bu tip şeylere dikkat etmedi.
Blizzard kendi haklarına ugrastıgı kadar aslında oyundaki tonla clipping ile de ugraşsa iyi olur. ADamlar upright orc ve maghar orc çıkardı hepimiz salya akıra...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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kvo35 1 yıl
Güney kore mmo su black desert lafını araya soktugun an cevap vermeye deymeyecegini anladım.
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Mianfei 1 yıl
Wow'un combatı artık sarmıyor. Yeter yani sıktı hele black desert oynadıktan sonra peeeh.. Fakat bdo da open world diye oyunun m0kunu çıkartmış. Hikaye verme desen 0 , questler meeh, dungeon vs hiçbir şey yok, lifeskill tamam iyi hoş atlar vs ama oyunun her yönüne para koyup dahada ileri geçebilirsin. p2progress dedikleri olay der çoğu bdo fanboyu ama alakası yok bu bildğin p2w. neyse wowda bu açılardan vazgeçilmez ama dediğim gibi combatı mario gibi kalıyor. Mmorpglere biraz ara verdim gitti.
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aschil 1 yıl
benim mesajım neden silinmiş?
SEO ile uyumlu olmadığı için mi ?
ahahahaha
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Johny Constantine 1 yıl
Adamlar işe alması gerekirken para cezasına çarptırtmış bir de
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uzayl300 1 yıl Johny Constantine
Ddos öyle adama gel bize çalış dedirtecek bir saldırı değil.Sadece sunucuları yorar.Hackleme felan yok ortalıkta.
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sniper23 1 yıl
Ben de Donanımhaber'in cevap atma sorunu çıkartan sayfalarından dolayı DDOS sallasam iyi olur
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kvo35 1 yıl
Blizzard kendi haklarına ugrastıgı kadar aslında oyundaki tonla clipping ile de ugraşsa iyi olur. ADamlar upright orc ve maghar orc çıkardı hepimiz salya akıratarak bekliyoruz ama Alphadan beri ORcların mount olayını düzeltemediler. ATa biniyorsun AT orcla aynı boyutta . Onu geçtim dire horn a biniyorsun . lan koca dinazor bu! o bile orc tan küçük kalıyor.soracak olanlar içine vet aynı şey taurenler de olmuyor. tauren abatına göre bindigi mount ta büyüyor.
Neredeyse AÇık beta başlıyacak BFA halen daha tonla BUg dolu. başlangıç senaryolarındaki dialogların bile seslerini oturtabilmiş değiller.
WOd ta dwarflara gelen güncellemeden beri. Özellikle male dwarflar da Shield Bug ı var. MAle dwarf kalkanı eline alınca normal boyutta. sırtına takınca kalkan ufalıyor.Kullandıkları silahlar ise zaten magma ya degecek neredeyse. Dikkat ederseniz ciddi bir şekilde belli oluyor bu. sonra human femaleda ki pelerin sorununu cata dan beri düzeltemediler. 2 handed weapon takmasalar yeridir. nasılsa görünmüyor.
oyundaki clippingler ile ilgili offical da yüzlerce post var ama mmo championun araştırmasına göre bir tane blue post atmamışlar. bir şekilde düzeltemiyorlar bu işleri.
benim tespitim.LEgion okadar güzel içerik sunduki oyunda kimse bu tip şeylere dikkat etmedi.
1 Yanıt Yanıtla +6
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MustafaC53 1 yıl kvo35
Kardeş Allah başka dert vermesin :)
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