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Blizzard yeni mobil oyun geliştiriyor

Blizzard, mobil oyun geliştirmek adına yazılım mühendisi aradığını duyurdu. Duyuruyla birlikte şirketin yeni bir mobil oyun geliştirme amacının olduğu ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,2b
1
17
Mobil Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Blizzard’ın yeni bir mobil oyun geliştirdiği ortaya çıktı. World of Warcraft, StarCraft ve Overwatch gibi birbirinden farklı ve başarılı oyunların yaratıcısı olan şirket, görünüşe göre mobil oyun sektöründe de kozlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Blizzard’ın yeni mobil oyun üzerinde çalışmalar yürüttüğü, web sitesinde paylaşılan bir iş ilanıyla ortaya çıktı. Bu iş ilanında şirketin mobil oyun konusunda deneyimli yazılım mühendisi aradığından bahsedilmiş ve ilana başvuracak kişinin mobil oyun geliştirme aşamasında tasarımcılar ve çizerler tarafından kullanılacak araçlar üretmesi gerektiği de vurgulanmış.

Bir oyun forumu olan NeoGAF'ın yazarlarından Nirolak yeni mobil oyunun StarCraft veya Overwatch ile yakından alakalı olacağı tahmin ediyor. Orijinal hikayelerinden ayrılmamayı tercih eden Blizzard’ın böyle bir karar alması muhtemel. Oyunun Heroes of the Storm’u konu alabilme ihtimali de mevcut.

2016 senesinin Şubat ayında Blizzard’ın kurucularından birisi olan Mike Morhaime, mobil platformlarda StarCraft’ı ve OverWatch’u “yeniden yaratmak” istediklerini dile getirmişti. Morhaime, mobil oyun sektörünün sıradan oyunlardan çok daha fazlasına yetebilecek potansiyel barındırdığını da söylemişti.


http://www.tweaktown.com/news/57251/blizzard-working-new-mobile-games/index.html Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Çıkar şimdi Blizzard da endless run oyunu yapar kendi karakterleriyle :D
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ardaq 2 yıl
neden diablo aklınıza bile gelmemiş
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8erk 2 yıl
Diablo yu mobile verirse yeme yanında yat arkadaş.
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Mr.Unstoppable 2 yıl
Yine çıkarıp masaya vurucak :DD
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oxpays 2 yıl
Blizzard'ın bişey yapıp da tutturamama gibi bir ihtimal düşünenmiyorum :)
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Piêr Dé Sans 2 yıl oxpays
oxpays
Blizzard'ın bişey yapıp da tutturamama gibi bir ihtimal düşünenmiyorum :)

SC2 tutmadı. daha doğrusu beklentileri boşa çıkardı.
Yıllarca insanları bekletip sonra sc2 gibi bir oyun çıkartınca ister istemez hayal kırıklığı oldu.
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DH Misafiri 2 yıl
Hos Mobil mi geliyor yoksa
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_Pulse_ 2 yıl
diablo isterim
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Çıkar şimdi Blizzard da endless run oyunu yapar kendi karakterleriyle :D
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kymelria 2 yıl
diablo ve starcraft gelsin yeter.
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bluemersini 2 yıl
Zaten yapmılmış olanları mobile uyarlıcak, bu kesin
Mobil cihazın gücü diğer cihazlardan azdır
bu yüzden herşeyin daha en baştan tasarlanması lazım
burada esas olan kaliteden taviz vermeden
gereken gücü azaltacak yeni yazılım geliştirmek
bu yüzden mobil yazılımcı arıyor.
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qaso 2 yıl
Blizzard, öncelikli olarak, Türkçe vb dil desteği-ki tamamen olmak zorunda değil alt yazı bile yeterli- sağlasın.Onca para veriyoruz. Bunun en iyi örneği; LoL. Adamlar neredeyse her dili destekliyor ve de insanları oyunlarının içine çekiyor.
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senjido 2 yıl
Bu blizzard ne yapsa tutuyor. Hots'a o kadar laf ediyorlardı bence çok keyifli ve eğlenceli olmuş. Warcraft starcraft diablo karakterlerini oyunda görmek zaten başlı başına yetiyor, gerisi teferruatmış.
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