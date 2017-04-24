Blizzard yeni mobil oyun geliştiriyor

Blizzard’ın yeni mobil oyun üzerinde çalışmalar yürüttüğü, web sitesinde paylaşılan bir iş ilanıyla ortaya çıktı. Bu iş ilanında şirketin mobil oyun konusunda deneyimli yazılım mühendisi aradığından bahsedilmiş ve ilana başvuracak kişinin mobil oyun geliştirme aşamasında tasarımcılar ve çizerler tarafından kullanılacak araçlar üretmesi gerektiği de vurgulanmış.
Bir oyun forumu olan NeoGAF'ın yazarlarından Nirolak yeni mobil oyunun StarCraft veya Overwatch ile yakından alakalı olacağı tahmin ediyor. Orijinal hikayelerinden ayrılmamayı tercih eden Blizzard’ın böyle bir karar alması muhtemel. Oyunun Heroes of the Storm’u konu alabilme ihtimali de mevcut.
2016 senesinin Şubat ayında Blizzard’ın kurucularından birisi olan Mike Morhaime, mobil platformlarda StarCraft’ı ve OverWatch’u “yeniden yaratmak” istediklerini dile getirmişti. Morhaime, mobil oyun sektörünün sıradan oyunlardan çok daha fazlasına yetebilecek potansiyel barındırdığını da söylemişti.
http://www.tweaktown.com/news/57251/blizzard-working-new-mobile-games/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
SC2 tutmadı. daha doğrusu beklentileri boşa çıkardı.
Yıllarca insanları bekletip sonra sc2 gibi bir oyun çıkartınca ister istemez hayal kırıklığı oldu.
Mobil cihazın gücü diğer cihazlardan azdır
bu yüzden herşeyin daha en baştan tasarlanması lazım
burada esas olan kaliteden taviz vermeden
gereken gücü azaltacak yeni yazılım geliştirmek
bu yüzden mobil yazılımcı arıyor.
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