Bloomberg: Facebook, yeni bir telefon için HTC ile birlikte çalışıyor





Geçen yıl Facebook butonlu ChaCha ve Salsa modellerini piyasaya süren HTC, mobil sektöre dahil olmayı planlayan Facebook ile tekrar birlikte çalışıyor olabilir. Bloomberg'in Twitter hesabından paylaştığı mesaja göre; sosyal paylaştım sitesi, 2013 ortalarında çıkacak yeni bir mobil telefon için HTC ile birlikte çalışıyormuş.

Akıllı telefonunun piyasaya bu yıl sonunda çıkmasını isteyen Facebook, HTC'ye diğer cihazlar üzerinde çalışması için daha fazla zaman vererek bu projesini 2013 ortalarına kadar ertelemiş. Bloomberg'e konuşan isimsiz şahıs, yeni Facebook telefonunda değiştirilmiş bir işletim sisteminin kullanılacağını da bildirdi. Google'ın açık kaynak kodlu Android platformunun tercih edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Facebook'un neden Sense arayüzünün yapımcısı HTC'yi seçtiğini şimdi daha iyi anlıyoruz.

Aktif kullanıcı sayısı 900 milyonu aşan Facebook'un yine gençleri hedef alan bir mobil aygıt piyasaya sürmesi bekleniyor. Kısa süre önce Türkiye'de de hizmet vermeye başlayan Uygulama Merkezi, bir içerik mağazası şeklinde bu cihazda yer alabilir. Hatta tıpkı Amazon'un Kindle Fire tabletinde yaptığı gibi Google mobil servisleri kısıtlanıp yalnızca Facebook ve onun sağladığı çevrimiçi içerikler tüketiciye sunulabilir. Arayüz üzerinde de önemli değişiklikler yapacak olan Facebook ve HTC, şanslarını 2013'te tekrar deneyecekler.

Bir HTC sözcüsüyle irtibata geçen Bloomberg, cevap alamamış. Proje henüz resmen duyurulmadığı için ancak çeşitli kaynaklardan gelen söylentilerle yeni Facebook telefonunu değerlendirebiliriz. Kullanıcılarının yarısından fazlası mobil cihazlarıyla sosyal paylaşım ağına bağlanan ve reklam gelirlerinin önemli bir kısmını mobil platformlardan sağlayan Facebook'un akıllı telefon pazarındaki yeni hamlesi merakla bekleniyor. İlerleyen aylarda cihaz hakkında yeni bilgiler edinmeyi umuyoruz.

https://twitter.com/BloombergWest/statuses/228255563086180352