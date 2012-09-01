Bloomberg: Motorola, kenardan kenara ekrana sahip yeni akıllı telefonunu 5 Eylül'de duyuracak





Amerika'nın en büyük operatörü Verizon Wireless ile birlikte 5 Eylül'de "günün en önemli etkinliği" olarak nitelendirdiği bir basın duyurusu gerçekleştirecek olan Motorola, tasarım hususunda önemli bir yeniliğe imza atabilir. Bloomberg'in haberine göre; kenardan kenara ekrana sahip Motorola akıllı telefonu bu etkinlikte boy gösterecek.

Geçen yıl yine sonbahar ayında dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanını ele geçiren RAZR modelini tanıtan Illinois merkezli üretici, ön kısmı neredeyse tamamen ekranla doldurulmuş ilk cihazı tüketicilerin beğenisine sunabilir. Bloomberg'in Motorola ve ürünlerine yakın kaynakları, yeni telefonun 4G LTE iletişim teknolojisini desteklediği, Android işletim sistemini taşıdığı ve Verizon ile birlikte piyasaya sürüleceğini aktardı. Ancak henüz resmi bir bildiri yayınlanmadığı için daha fazla detay vermekten kaçındı.

New York şehrinde düzenlenecek olan etkinlik, DROID M ve DROID RAZR HD gibi aygıtların da tanıtımına sahne olabilir. Motorola ayrıca Intel işbirliğiyle 18 Eylül'de de bazı yeni mobil cihazlarını gün yüzüne çıkaracak. Bu basın açıklamasının davetiyesinde yer alan sloganda, kenar kelimesi vurgulanıyor. Yani telefonun Intel tarafından geliştirilen bir işlemciden gücünü alması mümkün görünüyor.

Intel'in mobil pazardaki en büyük ortağı Motorola, şimdiye kadar cihazlarında Atom serisi bir yongaya yer vermedi. Çıkış yapacak ilk telefonun üst düzeyde konumlanması bekleniyor. Bu sebeple Medfield'ın yerine CloverTrail kod adlı yeni işlemci tercih edilecek gibi görünüyor. Yarı iletken üreticisinin ilk mobil çipseti Atom Z2460, 1.6GHz hızında tek çekirdekli işlemci ve PowerVR SGX540 GPU ile geliyordu.

Clover Trail olarak bilinen Atom Z2580, 1.8GHz hızında çift çekirdekli işlemci, PowerVR SGX544MP2 ve bütünleşik LTE desteğiyle donatıldı. Hyper-Threading teknolojisi sayesinde her fiziksel işlemcide iki işlem parçacığı çalışabiliyor. Böylecek çift çekirdekli Atom çipset, dört çekirdekli diğer mobil donanımlar ile benzer şekilde işlem yapıyor olacak. PowerVR SGX544MP2 ise; 533MHz'lik hızı ve çift çekirdeği ile performans lideri yeni Apple iPad'in SGX543MP4 GPU'sunu yakalayabilecek.

En üst düzey modellere yönelerek tekrar yükselişe geçmeyi planlayan Motorola, eğer gerçekten Atom Z2580'i kullanırsa piyasadaki en hızlı telefonu üretmiş olacak. Yeni akıllı telefon, Mayıs ayında Google tarafından 12.5 milyar dolara resmen satın alınan Motorola Mobility'nin alım tamamlandıktan sonra çıkardığı en güçlü ürün olacak. Yaklaşık dört gün sonra sektörün en tecrübeli isminin nasıl bir cihazla geri dönüş yapmayı planladığını göreceğiz.

http://www.bloomberg.com/news/2012-08-31/new-motorola-phone-is-said-to-have-edge-to-edge-screen.html