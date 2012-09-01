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Bloomberg: Motorola, kenardan kenara ekrana sahip yeni akıllı telefonunu 5 Eylül'de duyuracak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Amerika'nın en büyük operatörü Verizon Wireless ile birlikte 5 Eylül'de "günün en önemli etkinliği" olarak nitelendirdiği bir basın duyurusu gerçekleştirecek olan Motorola, tasarım hususunda önemli bir yeniliğe imza atabilir. Bloomberg'in haberine göre; kenardan kenara ekrana sahip Motorola akıllı telefonu bu etkinlikte boy gösterecek.
Geçen yıl yine sonbahar ayında dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanını ele geçiren RAZR modelini tanıtan Illinois merkezli üretici, ön kısmı neredeyse tamamen ekranla doldurulmuş ilk cihazı tüketicilerin beğenisine sunabilir. Bloomberg'in Motorola ve ürünlerine yakın kaynakları, yeni telefonun 4G LTE iletişim teknolojisini desteklediği, Android işletim sistemini taşıdığı ve Verizon ile birlikte piyasaya sürüleceğini aktardı. Ancak henüz resmi bir bildiri yayınlanmadığı için daha fazla detay vermekten kaçındı.
New York şehrinde düzenlenecek olan etkinlik, DROID M ve DROID RAZR HD gibi aygıtların da tanıtımına sahne olabilir. Motorola ayrıca Intel işbirliğiyle 18 Eylül'de de bazı yeni mobil cihazlarını gün yüzüne çıkaracak. Bu basın açıklamasının davetiyesinde yer alan sloganda, kenar kelimesi vurgulanıyor. Yani telefonun Intel tarafından geliştirilen bir işlemciden gücünü alması mümkün görünüyor.
Intel'in mobil pazardaki en büyük ortağı Motorola, şimdiye kadar cihazlarında Atom serisi bir yongaya yer vermedi. Çıkış yapacak ilk telefonun üst düzeyde konumlanması bekleniyor. Bu sebeple Medfield'ın yerine CloverTrail kod adlı yeni işlemci tercih edilecek gibi görünüyor. Yarı iletken üreticisinin ilk mobil çipseti Atom Z2460, 1.6GHz hızında tek çekirdekli işlemci ve PowerVR SGX540 GPU ile geliyordu.
Clover Trail olarak bilinen Atom Z2580, 1.8GHz hızında çift çekirdekli işlemci, PowerVR SGX544MP2 ve bütünleşik LTE desteğiyle donatıldı. Hyper-Threading teknolojisi sayesinde her fiziksel işlemcide iki işlem parçacığı çalışabiliyor. Böylecek çift çekirdekli Atom çipset, dört çekirdekli diğer mobil donanımlar ile benzer şekilde işlem yapıyor olacak. PowerVR SGX544MP2 ise; 533MHz'lik hızı ve çift çekirdeği ile performans lideri yeni Apple iPad'in SGX543MP4 GPU'sunu yakalayabilecek. 
En üst düzey modellere yönelerek tekrar yükselişe geçmeyi planlayan Motorola, eğer gerçekten Atom Z2580'i kullanırsa piyasadaki en hızlı telefonu üretmiş olacak. Yeni akıllı telefon, Mayıs ayında Google tarafından 12.5 milyar dolara resmen satın alınan Motorola Mobility'nin alım tamamlandıktan sonra çıkardığı en güçlü ürün olacak. Yaklaşık dört gün sonra sektörün en tecrübeli isminin nasıl bir cihazla geri dönüş yapmayı planladığını göreceğiz.  

http://www.bloomberg.com/news/2012-08-31/new-motorola-phone-is-said-to-have-edge-to-edge-screen.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ciwanbilisim 7 yıl en beğenilen
HAKKINI VERMEK GEREKİR GERCEKTEN
TASARIMI BU ŞEKİLDEYSE Tasarım budur derim
Bunun turkiyeye gelmesi sıkıntılı olabilir
1 Yanıt Yanıtla +19
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|M|N|Ç| 7 yıl
Getirttiz
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nurettinaz 7 yıl
Motorola böyle ürün yapsın ve ülkemizde desatışı yapılsın elimdeki bütün elektronik ürünleri satıp alırım cidden.
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Roque_Jn 7 yıl
Bu telefondan hiç ses seda yok ? Halbuki güzel heyecan yaptırmıştı..
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X-FI 7 yıl
vay süper duruyor ! kalınlıkta şöyle 9 mm max olsa
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Recharged 7 yıl
İlk görüntü muhteşem.Tasarım çok duruyor tabii buysa.
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MoTW 7 yıl
Dokunun nolucak ki? Çok problemse telefonun kenarlarının dokunmatiğini iptal ederler olur biter...
Ayrıca ekrandaki tasarıma harika demedim -ki bence tasarım güzel ama sahte olduğu belli- ben habere ve muhtemel telefonlara harika dedim.
Kırılma konusunda da eminim birşeyler yaparlar.
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isomania 7 yıl
Bu tur bir tasarim cok kullanissiz olur..telefonu elinzde tutamassiniz..telefonu dewamli alttan kenarlara dokunmadan tutmaya calismak rahat olmasa gerek..
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santanio 7 yıl
alt kısım bu şekilde olabilir ama sağ ve soldaki çerçevenin bu kadar ince olması kullanım zorluğu yaratacaktır telefonu tutarken avuç içiniz ekrana dokunacaktır. ekrana dokunmamak için yumuşak tutayım derken de elden düşürme riski doğacak. görüntü süper ama kullanışlı değil :(
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serhdemir 7 yıl
Tasarım da tasarım diyenleri de anlamak mümkün değil ,haberde kenardan kenara ekran diyor , birileri de çıkmış "bu bildiğimiz dikdörtgen ,tasarım berbat " diyor :) , size tasarım için üçgen yada beşgen ekran mı gerekiyor, kenarsız bir ekranla nasıl bir tasarım hayal ediyorsunuz merak ediyorum
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CR7_35 7 yıl
Bunun tasarımı mı iyi ?
çok kaba be.
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oktayakgoz 7 yıl
kenardan kenara ekran güzel bir şey olabilir ama çok kullanışsız olur. şu haliyle bile 4.3 ekranlı telefonlar doğru düzgün tek elle kullanılamıor. sürekli avuç içi ekrana değiyor
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serhdemir 7 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
kenardan kenara ekran güzel bir şey olabilir ama çok kullanışsız olur. şu haliyle bile 4.3 ekranlı telefonlar doğru düzgün tek elle kullanılamıor. sürekli avuç içi ekrana değiyor

4.3 " boyutuyla çıktığını varsaydığımızda kenarlardaki ve üsteki boşluklar küçüldüğü zaman kullanım daha pratik olacaktır , ama 4.3 " ve bu tip ekran çıkar mı meçhul
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Legendery 7 yıl
Tasarım güzel...
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daysleeperxp 7 yıl
Arka kapak da komple şeffaf güneş pili olsa fenomen olur bu telefon.
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