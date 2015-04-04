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Bluboo X550, 5300 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,4b
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15
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Bluboo X550, 5300 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor
 
Mobil teknolojiler gün geçtikçe ilermeye devam ediyor ancak bu teknolojilerin bir çoğunun önüne çıkan en büyük engellerden birisi güç tüketimi oluyor. Bluboo isimli üretici ise bu konuya daha farklı bir açıdan yaklaşarak batarya odaklı yeni bir telefon geliştirmiş X550 adındaki modelini duyuran üretici duyuruyla birlikte bazı detayları da paylaştı.
5300 mAh batarya kapasitesine sahip Bluboo X550'in MTK6735 çipsetine sahip olacağı paylaşılan detaylardan birisi. Ayrıca 64-bit işlemciye yine 64-bit bir yazılım olan Android 5.0 Lollipop sürümü eşlik edecek. Bunun yanında cihazın 4G desteği de bulunacağı belirtiliyor. Dikkat çeken bir diğer özellik ise devasa boyutta bataryası bulunan modele özel bir de güç tasarrufu modu eklenecek olması. Bu sayede piliniz azaldığı zaman kullanım süresini daha da uzatmak amaçlanıyor.

Model ile ilgili iki adet görsel paylaşılırken kasa boyutları hakkında herhangi bir bilgi henüz verilmedi. Ancak görsellere baktığımızda çerçevelerin ince tutulduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında kalınlık da rahatsız edici derecede görünmüyor ancak arka kamera bir miktar çıkıntı yapmış. Fiyatlandırma ve diğer teknik detaylar henüz paylaşılmadı fakat 18-21 Nisan tarihleri arasında telefonun tanıtımının yapılması planlanıyor.
Bluboo X550, 5300 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor
 

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yolyordam35 4 yıl en beğenilen
Tasarım efsane olmuş.
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DH Misafiri 4 yıl
telefon alibabada getirdim 148 dolar 500 tl bile olmadı bu paray süper bir telefon özelikleri yazılımı lenovadan daha iyi sağlam telefon boyutlaryda ufak
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kadircitak 4 yıl DH Misafiri
şarjı kaç gün gidiyo ortalama..
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mav1li 4 yıl
6" telefon herkese hitap etmiyor. 5" mtk6592 işlemcili Elephone P5000 190$ a Çin'de satılıyor. Beklemeye gerek yok. Elephone P5000, hem fiyat hem de hacim olarak cebe daha çok hitap ediyor.
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kuyuduzu 4 yıl
kimse mi okumuyor anlamadım ki. alıntılayıp da konu açan arkadaş haberin eski olduğunu farkında değil sanırım.
"Fiyatlandırma ve diğer teknik detaylar henüz paylaşılmadı fakat 18-21 Nisan tarihleri arasında telefonun tanıtımının yapılması planlanıyor."
yazıyor.
konu açılma tarihi 4 mayıs?
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paldov 4 yıl
5200 mah iyide yazilim ne kadar stabil o onemli.
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*siteci* 4 yıl
Dandik telefon firmalarinin taktigi, urun cercevelerini ps ile inceltmek.
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Virinom 4 yıl
Büyük firmalar neden böyle modeller hazırlamıyor anlamıyorum.
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kesbi 4 yıl
Tasarım ve pil 10 numara ama inşallah donanım ve fiyatı da öyledir.
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Growlithe 4 yıl
Ekran 5.5" dir kesin.
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yolyordam35 4 yıl en beğenilen
Tasarım efsane olmuş.
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