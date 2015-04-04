Bluboo X550, 5300 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor

Mobil teknolojiler gün geçtikçe ilermeye devam ediyor ancak bu teknolojilerin bir çoğunun önüne çıkan en büyük engellerden birisi güç tüketimi oluyor. Bluboo isimli üretici ise bu konuya daha farklı bir açıdan yaklaşarak batarya odaklı yeni bir telefon geliştirmiş X550 adındaki modelini duyuran üretici duyuruyla birlikte bazı detayları da paylaştı.

Model ile ilgili iki adet görsel paylaşılırken kasa boyutları hakkında herhangi bir bilgi henüz verilmedi. Ancak görsellere baktığımızda çerçevelerin ince tutulduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında kalınlık da rahatsız edici derecede görünmüyor ancak arka kamera bir miktar çıkıntı yapmış. Fiyatlandırma ve diğer teknik detaylar henüz paylaşılmadı fakat 18-21 Nisan tarihleri arasında telefonun tanıtımının yapılması planlanıyor.

5300 mAh batarya kapasitesine sahip Bluboo X550'in MTK6735 çipsetine sahip olacağı paylaşılan detaylardan birisi. Ayrıca 64-bit işlemciye yine 64-bit bir yazılım olan Android 5.0 Lollipop sürümü eşlik edecek. Bunun yanında cihazın 4G desteği de bulunacağı belirtiliyor. Dikkat çeken bir diğer özellik ise devasa boyutta bataryası bulunan modele özel bir de güç tasarrufu modu eklenecek olması. Bu sayede piliniz azaldığı zaman kullanım süresini daha da uzatmak amaçlanıyor.