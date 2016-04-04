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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Blue Origin aynı roketi üçüncü kez indirmeyi başardı (Video)

Amazon kurucusu Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin tekrar kullanılabilir roket denemelerine devam ediyor. Uzay seyahatini gerçeğe dönüştürmek isteyen şirketin üçüncü denemesi de başarıyla sonuçlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,9b
1
8
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz dönemlerde aynı New Shepard roketini iki kez alt-yörüngeye gönderip Yeryüzü'ne geri indirmeyi başaran Blue Origin'in Cumartesi günü gerçekleştirdiği üçüncü deneme de başarıyla sonuçlandı. Böylece New Shepard roketi sadece 5 ay içerisinde üç kez alt-yörüngeye fırlatılıp Yeryüzü'ne geri indirilmiş oldu.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, aynı zamanda tarihinde ilk kez bir uçuş denemesini önceden basına bildirdi. SpaceX ve Elon Musk'ın aksine bugüne kadar kapalı bir politika izlemeyi tercih eden Jeff Bezos, Cuma günü attığı tweette sürpriz bir şekilde üçüncü bir denemeye hazırlandıklarını açıkladı. Aslında Jeff Bezos şirketin artık daha açık bir politika izleyeceğinin sinyallerini de geçtiğimiz ay vermişti. Detaylar için:

Ayrıca Bkz. "Uzay seyahatleri başlıyor"
Cumartesi günü gerçekleşen deneme bazı özellikleriyle de öncekilerden ayrılıyordu. Blue Origin, son denemesini bazı mikrogravite deneyleri yapmak için kullandı. Box of Rocks Experiment ismi verilen bir deney çerçevesinde rokete çeşitli kayalar yerleştirildi. Bu kayaların mikrogravite ortamdaki durumları incelenerek asteroitlerin yüzeylerindeki taşların hareketlerinin de daha iyi anlaşılabileceği düşünülüyor.

Collisions Into Dust Experiment ismi verilen diğer deneyse mikrogravitenin etkilerini inceleme de bilim adamlarına yardımcı olacak. Florida Merkez Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen deneyin videosunda bir kum yatağına çarptırılan bilyeler görülüyor. Blue Origin bu çarpışmanın nasıl gerçekleştiğini incelemek istiyor.

Denemenin videolu görüntüleri henüz yayımlanmamış olsa da kalkış ve iniş anlarının görüntülenmesi için birçok drone kullanıldığı Blue Origin tarafından açıklandı. Jeff Bezos da Twitter adresi üzerinden görüntülerin hazırlandığını ve yakın zamanda paylaşılacağını duyurdu.

Güncelleme: Video yayımlandı, aşağıdaki pencereden bu muhteşem görüntüleri izleyebilirsiniz. 

http://phys.org/news/2016-04-blue-rocket-successful-vertical.html Yorum Yaz
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
20likcivi
ya arkadaş olmazsa amerikaya neye göç edelim suriyeliler gibi yoksa biz bakmaya devam edeecez bunlar yakında uzayda cirit atacak

Birleşik devletler dünyanın en büyük ekonomisine sahip. Hem teknolojik olarak da en ileride. Yalnız bunu göç edelim rahat ederiz diye yorumlamak saçmalık. Çin'de dünyanın en büyük 2. ekonomisi teknolojide de çok büyük atılımları var Çin'e göç etmek istiyor muyuz?
Oecd üye ülkeleri içinde en yüksek gelir eşitsizliği ( zenginin ultra zengin, fakirin bol, orta direğin az olduğu toplum ) sıralamasında ilk üçte Meksika, Türkiye ve Abd var. 50 Milyon yoksul vatandaşı olan bir ülke Abd. Kanada, İsveç, Norveç falan gitmek lazım.
20likciviya arkadaş olmazsa amerikaya neye göç edelim suriyeliler gibi yoksa biz bakmaya devam edeecez bunlar yakında uzayda cirit atacak
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selcuksert38 3 yıl
Bizim teknolojimiz onlardan ( NASA ) daha ileri diyen şahsı bulun!!!
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JoeyBane 3 yıl
Bi koymadınız uçsun
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
20likcivi
ya arkadaş olmazsa amerikaya neye göç edelim suriyeliler gibi yoksa biz bakmaya devam edeecez bunlar yakında uzayda cirit atacak

Birleşik devletler dünyanın en büyük ekonomisine sahip. Hem teknolojik olarak da en ileride. Yalnız bunu göç edelim rahat ederiz diye yorumlamak saçmalık. Çin'de dünyanın en büyük 2. ekonomisi teknolojide de çok büyük atılımları var Çin'e göç etmek istiyor muyuz?
Oecd üye ülkeleri içinde en yüksek gelir eşitsizliği ( zenginin ultra zengin, fakirin bol, orta direğin az olduğu toplum ) sıralamasında ilk üçte Meksika, Türkiye ve Abd var. 50 Milyon yoksul vatandaşı olan bir ülke Abd. Kanada, İsveç, Norveç falan gitmek lazım.
1 Yanıt Yanıtla +6
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20likcivi 3 yıl gcb1903
gcb1903

20likcivi

ya arkadaş olmazsa amerikaya neye göç edelim suriyeliler gibi yoksa biz bakmaya devam edeecez bunlar yakında uzayda cirit atacak


Birleşik devletler dünyanın en büyük ekonomisine sahip. Hem teknolojik olarak da en ileride. Yalnız bunu göç edelim rahat ederiz diye yorumlamak saçmalık. Çin'de dünyanın en büyük 2. ekonomisi teknolojide de çok büyük atılımları var Çin'e göç etmek istiyor muyuz?

Oecd üye ülkeleri içinde en yüksek gelir eşitsizliği ( zenginin ultra zengin, fakirin bol, orta direğin az olduğu toplum ) sıralamasında ilk üçte Meksika, Türkiye ve Abd var. 50 Milyon yoksul vatandaşı olan bir ülke Abd. Kanada, İsveç, Norveç falan gitmek lazım.

dostum amerikanın evsizleri avrupada da var belki isveç gibi küçük ülkelerde yoktur ancak almanya da var mesela.

İkinci mevzu bu amerika ve avrupa ülkelerinde ki evsizler birazda hippi kafasında olmasından dolayı evsizler yani işsizlik veya çin gibi düşük ücretlerden muzdarip değiller.

Üçünçü mevzu bu batının hayat standartları yükselmesi sebebiyle baya saçma duyar şovlar sık sık gündeme gelir ve bu bireysel olaylar sanki 350 milyon açlıktan kırılıyormuş gibi gösterilir. Ayrıca Avrupada ki iskandiv ülkeri toplamı zaten istanbul kadar olduğu için toplu göçe izin vermezler bknz sınır kontrolleri

So American dreame still alive :)
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20likcivi 3 yıl
ya arkadaş olmazsa amerikaya neye göç edelim suriyeliler gibi yoksa biz bakmaya devam edeecez bunlar yakında uzayda cirit atacak
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mehmedaltair 3 yıl 20likcivi
20likcivi
ya arkadaş olmazsa amerikaya neye göç edelim suriyeliler gibi yoksa biz bakmaya devam edeecez bunlar yakında uzayda cirit atacak

Hiç boşa zahmet etme Trump başkan falan olursa zaten geri dönmek zorunda kalırsın
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furkant1 3 yıl 20likcivi
20likcivi
ya arkadaş olmazsa amerikaya neye göç edelim suriyeliler gibi yoksa biz bakmaya devam edeecez bunlar yakında uzayda cirit atacak

Jeff Bezos zamanında deseydi ki "Amerika'nın bu projeleri yapacağı yok bari Rusya'ya göçeyim", şuan bunlar olur muydu ?
O lafları derken bu işleri kimin yapmasını bekliyorsunuz bilmiyorum ama bunu yapacak kişiler bizleriz.
Gerçi tüketici zihniyetli, yaşadığı ülke dolayısıyle aşağılık kompleksi taşıyan kişiler, ülkemizde yapılanları görüp desteklemek yerine ülkemizden gitse gittiği ülkeye de bir şey kazandırmaz, ülkemize de bir şey kaybettirmez.
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