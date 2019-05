Blue Origin aynı roketi üçüncü kez indirmeyi başardı (Video)

Ayrıca Bkz.

"Uzay seyahatleri başlıyor"

Güncelleme: Video yayımlandı, aşağıdaki pencereden bu muhteşem görüntüleri izleyebilirsiniz.

Geçtiğimiz dönemlerde aynı New Shepard roketini iki kez alt-yörüngeye gönderip Yeryüzü'ne geri indirmeyi başaran Blue Origin'in Cumartesi günü gerçekleştirdiği üçüncü deneme de başarıyla sonuçlandı. Böylece New Shepard roketi sadece 5 ay içerisinde üç kez alt-yörüngeye fırlatılıp Yeryüzü'ne geri indirilmiş oldu.Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, aynı zamanda tarihinde ilk kez bir uçuş denemesini önceden basına bildirdi. SpaceX ve Elon Musk'ın aksine bugüne kadar kapalı bir politika izlemeyi tercih eden Jeff Bezos, Cuma günü attığı tweette sürpriz bir şekilde üçüncü bir denemeye hazırlandıklarını açıkladı. Aslında Jeff Bezos şirketin artık daha açık bir politika izleyeceğinin sinyallerini de geçtiğimiz ay vermişti. Detaylar için:Cumartesi günü gerçekleşen deneme bazı özellikleriyle de öncekilerden ayrılıyordu. Blue Origin, son denemesini bazı mikrogravite deneyleri yapmak için kullandı. Box of Rocks Experiment ismi verilen bir deney çerçevesinde rokete çeşitli kayalar yerleştirildi. Bu kayaların mikrogravite ortamdaki durumları incelenerek asteroitlerin yüzeylerindeki taşların hareketlerinin de daha iyi anlaşılabileceği düşünülüyor.Collisions Into Dust Experiment ismi verilen diğer deneyse mikrogravitenin etkilerini inceleme de bilim adamlarına yardımcı olacak. Florida Merkez Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen deneyin videosunda bir kum yatağına çarptırılan bilyeler görülüyor. Blue Origin bu çarpışmanın nasıl gerçekleştiğini incelemek istiyor.Denemenin videolu görüntüleri henüz yayımlanmamış olsa da kalkış ve iniş anlarının görüntülenmesi için birçok drone kullanıldığı Blue Origin tarafından açıklandı. Jeff Bezos da Twitter adresi üzerinden görüntülerin hazırlandığını ve yakın zamanda paylaşılacağını duyurdu.