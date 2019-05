Blue Origin'in roket denemesinden muhteşem görüntüler "Uzay turizmine doğru"

Ayrıca Bkz.

Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, tam 14 aylık aranın ardından tekrar sahalara geri döndü. Önümüzdeki yıllarda uzay turizmini başlatmak isteyen şirket, popüler roketi New Shepard'ı Ekim 2016'dan bu yana ilk kez yeniden test testi.12 Aralık'ta gerçekleşen denemede Blue Origin, sadece New Shepard roketini test etmekle kalmayıp aynı zamanda geleceğin uzay turistlerini içerisinde bulunduracak olan yeni nesil uzay kapsülünü de ilk kez uzaya fırlattı. Bu roket-uzay kapsülü ikilisini alt yörüngeye, yani yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe fırlatan şirket, görevden kusursuz bir başarıyla ayrılırken roketi kalkış yaptığı yere, uzay kapsülünü ise paraşütle güvenli bir şekilde Yeryüzü'ne indirdi.Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay turizmini başlatmak amacıyla 2000 yılında temellerini attığı Blue Origin, çok yakın bir zamanda ilk uzay turistlerini uzaya taşımaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında CNN'e konuşan Şirket CEO'su Bob Smith , yalnızca 18 ay içerisinde uzay turizmini resmen başlatacaklarını söylemiş ve 2019'un ilk aylarını işaret etmişti.İlk uzay turistleri yukarıda görüntülerini görmüş olduğumuz New Shepard roketiyle birlikte uzaya fırlatılacak. Blue Origin, bir alt yörünge roketi olan New Shepard'ı hatırlayacağınız üzere ilk kez Kasım 2015'te test etmiş ve sonrasındaki 11 ay içerisinde çıktığı tam 6 görevden de kusursuz bir başarı elde etmişti. Bu görevlerin hepsinde aynı New Shepard roketini kullanan şirket, Ekim 2016'daki son görevin ardından roketin emekliye ayrıldığını açıklamış ve bir sonraki görevde yeni bir New Shepard roketinin kullanılacağını duyurmuştu. Yani Blue Origin 14 aylık aranın ardından yepyeni bir roket ve uzay kapsülüyle tekrar sahalara dönmüş oldu.New Shepard, üzerinde konumlandırılacak olan uzay kapsülüyle birlikte tam 6 kişiyi alt yörüngeye taşıyacak. Blue Origin'in uzay turistleri burada yaklaşık 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi yaşayabilecek ve Dünya'yı uzaydan seyretme fırsatı elde edebilecekler. Tabi tahmin edebileceğiniz üzere böylesine eşsiz bir deneyim yaşamak isteyelerin beraberinde tuzlu bir ücret de ödemesi gerekiyor. Yolcuların New Shepard'dan bir koltuk ayırabilmeleri için 100-200 bin dolar arasında bir miktarı gözden çıkarması gerekecek.