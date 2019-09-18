Blue yeni mikrofon modeli Yeti X'i tanıttı

Blue şirketinin mikrofonları çoğunlukla tak ve çalıştır kullanım kolaylığı sebebiyle yıllardır podcast ve canlı yayın yapan kullanıcılar için iyi bir seçim olmuştur. Şirketin tanıttığı Yeti X modeli de dikkat çeken özelliklerle birlikte geliyor.

Profesyonel yayın yapmak isteyenlere

Blue Yeti X, profesyonel düzeyde oyun oynayan Twitch yayıncıları, Podcast ve Youtube yapımları için son teknolojileri barındıran amiral gemisi bir USB mikrofon olarak tanıtılıyor. İçinde yepyeni bir dört kapsül kondansatör dizisi bulunan Yeti X bu sayede her zamankinden daha fazla odak ve netlik sunuyor. Ayrıca aydınlatılmış çok fonksiyonlu bir akıllı düğmeye de sahip olan cihaz, ses seviyenizi gerçek zamanlı olarak izlemenizi ve ayarlamanızı sağlıyor.

https://www.engadget.com/2019/09/17/blue-yeti-x-microphone-streaming-podcasting-recording/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Blue Yeti X'in en dikkat çeken özelliklerinden biri iseyazılımının donanıma eklenmesi diyebiliriz. Bu yazılım kullanıcılara profesyonel bir ses kalitesi için çeşitli efektler ve hazır ayarlar sunuyor. Ayrıca mikrofonda bulunanbir bakışta ses seviyenizin çok yüksek veya alçak olduğunuzu da görebilmenizi sağlıyor. Gürültü azaltma özelliğine de sahip olan Blue Yeti X modelinin fiyat etiketinin iseolduğunu belirtmeden geçmeyelim.