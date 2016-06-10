Bluetooth 5.0 ile tanışmaya hazır olun

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Bluetooth Special Interes grup yöneticisi Mark Powell, gelecek hafta yeni nesil Bluetooth teknolojisinin açıklanmış olacağını paylaştı. Mevcut sürümden önemli farklılıklara sahip olacak olan Bluetooth 5, özellikle menzil ve hız konusunda fark yaratacak.

Bluetooth 4.1’in menzilini iki katına çıkaracak olan Bluetooth 5, veri transferi noktasında da hızı 4 kat artıracak. Elbette ki tüm bunlar şimdilik iddia aşamasında ancak Bluetooth SIG tarafından daha önce yapılan açıklamalarda bu odakta çalışmalar olduğu paylaşılmıştı.

Bluetooth 5’in tek farkı hız konusunda olmayacak elbette. Enerji tasarrufu Bluetooth için büyük önem taşıyor. Bluetooth 5’in menzil ve hız artışı, Bluetooth 4.1’in düşük enerji modundaki tüketim değerleri dahilinde sağlanacak. Ayrıca Bluetooth ile kapalı mekanlarda konumlama ve navigasyon yapabilme adına daha fazla özellik ve daha modüler kontrol seçenekleri bu sürümün mobil cihazlara sunacağı en önemli avantajlar arasında olacak. Bu arada Bluetooth 4 sürümünde menzil 300 feet (yaklaşık 90 metre), teorik hız ise 26Mbps olarak açıklanmıştı.

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16 Haziran’da Londra’da düzenlenecek bir etkinlikte detayları paylaşılacak olan Bluetooth 5, nesnelerin interneti noktasında Bluetooth’u yeni nesil cihazlar için daha stratejik ve kilit oyuncu konumuna taşıyacak. Biz de resmiyet kazandıktan sonra gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlere aktarıyor olacağız.