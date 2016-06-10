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Bluetooth 5.0 ile tanışmaya hazır olun

Yeni nesil Bluetooth standardı olacak olan Bluetooth 5, gelecek hafta resmi olarak açıklanacak. Mevcut standardın geliştirilmiş versiyonu olacak olan yeni sürüme dair detaylar yazımızda:
2 yıl
6,4b
1
26
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bluetooth 5.0 ile tanışmaya hazır olun
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Bluetooth Special Interes grup yöneticisi Mark Powell, gelecek hafta yeni nesil Bluetooth teknolojisinin açıklanmış olacağını paylaştı. Mevcut sürümden önemli farklılıklara sahip olacak olan Bluetooth 5, özellikle menzil ve hız konusunda fark yaratacak.

Bluetooth 4.1’in menzilini iki katına çıkaracak olan Bluetooth 5, veri transferi noktasında da hızı 4 kat artıracak. Elbette ki tüm bunlar şimdilik iddia aşamasında ancak Bluetooth SIG tarafından daha önce yapılan açıklamalarda bu odakta çalışmalar olduğu paylaşılmıştı.

Bluetooth 5’in tek farkı hız konusunda olmayacak  elbette. Enerji tasarrufu Bluetooth için büyük önem taşıyor. Bluetooth 5’in menzil ve hız artışı, Bluetooth 4.1’in düşük enerji modundaki tüketim değerleri dahilinde sağlanacak. Ayrıca Bluetooth ile kapalı mekanlarda konumlama ve navigasyon yapabilme adına daha fazla özellik ve daha modüler kontrol seçenekleri bu sürümün mobil cihazlara sunacağı en önemli avantajlar arasında olacak. Bu arada Bluetooth 4 sürümünde menzil 300 feet (yaklaşık 90 metre), teorik hız ise 26Mbps olarak açıklanmıştı.

Ayrıca Bkz. "Moto Z Force: Yine amiral gemisi ancak farkları var"

16 Haziran’da Londra’da düzenlenecek bir etkinlikte detayları paylaşılacak olan Bluetooth 5, nesnelerin interneti noktasında Bluetooth’u yeni nesil cihazlar için daha stratejik ve kilit oyuncu konumuna taşıyacak. Biz de resmiyet kazandıktan sonra gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlere aktarıyor olacağız.


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Firaristt 2 yıl en beğenilen
5'i atlar 6'ya geçeriz. Bizde daha iyisi var haberlerini de bekliyorum.
Bluetooth 5. sürüm ile birlikte basit bir altyapı oluşturma derdinde. Ülkemizde altyapıdan ve başka sebeplerden dolayı sürekli engellense de ABD, İngiltere, Güney Kore, Japonya gibi ülkelerde nesnelerin internetini hızla yaygınlaşıyor ki bunlara standart lazım, altyapı lazım bunu karşılamak için de Bluetooth 5. sürümle elini çabuk tutuyor.
5'i atlar 6'ya geçeriz. Bizde daha iyisi var haberlerini de bekliyorum.Bluetooth 5. sürüm ile birlikte basit bir altyapı oluşturma derdinde. Ülkemizde altya...
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savasserter 2 yıl
Çoğu kişi wifi ile kıyaslıyor haklı olarak çünkü öncelikli ihtiyaç menzil ve aktarım hızı, güç tasarrufu bir kademe arka planda. Yine de bunlar çok ciddi ve önemli gelişmeler. 100m de stabil 50mbit hıza ulaştığı gün wifi ın koltuğunu sallamaya başlar.
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Logic_Man 2 yıl savasserter
Bluetooth'un wi-fi'nin koltuğunu sallama gibi bir derdi veya amacı yok. Ellerinden geldiğince en pratik, fonksiyonel, yaygın, ihtiyaç olanın sınırlarında kalan daha fazlasını ihtiyaç olmadıkça aramayan, düşük güç tüketimli ve ucuz maliyetli bir standart olması amaçlanıyor Bluetooth ile.
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worldunya 2 yıl
Firaristt
5i atlar 6ya geçeriz. Bizde daha iyisi var haberlerini de bekliyorum.Bluetooth 5. sürüm ile birlikte basit bir altyapı oluşturma derdinde. Ülkemizde altyapıdan ve başka sebeplerden dolayı sürekli engellense de ABD, İngiltere, Güney Kore, Japonya gibi ülkelerde nesnelerin internetini hızla yaygınlaşıyor ki bunlara standart lazım, altyapı lazım bunu karşılamak için de Bluetooth 5. sürümle elini çabuk tutuyor.

bluetooth un altyapı ile ne alakası var anlamadım :)
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Ömürcan 2 yıl
Bakalım akıllı saatlerde etkisi ne olacak?
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erturkcan2 2 yıl
Vay be az alt sokaktaki akrabaya resimleri bluetoothtan yollarız artık 180 metre iyimiş. Ama yani internet hızları artmışken kotalar genişliyorken biraz lüzumsuz geldi...
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kadirirdem 2 yıl
wifi direct gibi teknolojiler çıktı artık bu çok tercih edilmez...
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Robot Doktoru 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
wifi direct gibi teknolojiler çıktı artık bu çok tercih edilmez...

Sen wifi direct ti bataryada gün boyunca açık tutabilir misin?

Bluetooth kişisel araçlar, mini transfer, senkonizasyon amaçlıdır
wifi direct ise yüksek veri transfer ve senkonize ağı dolayısı ile endüşük modunda bile
Bluetoothtan 2-3 kat enerji çeker.
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JoeyBane 2 yıl
radyasyon gibisi mi var cek icine cek oh mis
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KaleyDeskop 2 yıl
ilk bl ile nokia ile tanışmıştım o dönem eşsiz bir teknolojiydi bluetooth ile mesajlaşma oyun vs çok işimize yarardı hatta yer tespit etmek için bir uygulama vardı tabi 10 metre çekiyordu, o günden bugüne hala gelişmeye devam ediyor belki yüzyıllar sonrada bl göreçeğiz :D
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Robot Doktoru 2 yıl KaleyDeskop
Bluetooth protokolü wifiye nazaran çok daha az radyasyon yayan dalga boyunu kullanıyor dolayısı ile hız ı artırmak gerçekten zor ama daha sağlıklı
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FlyingUnderpants 2 yıl
Ses verisi aktarımı hakkında gelişme yok mu. Hali hazırda aptx kodeği ile belli kalitede müzik aktarımı mevcut ama FLAC hala desteklenmiyor. Bluetooth hoperlörler bu kadar yaygınlaşmışken 5.0 versiyonu bu soruna el atmıştır umarım.
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infom@n 2 yıl
Grkwnxs
Bluetooth 4 90 metre menzil demiş ama 2 oda ilerideki akıllı saatime bağlanamıyorum telefondan

Saat kolunda değil mi? :P
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Grkwnxs 2 yıl
Bluetooth 4 90 metre menzil demiş ama 2 oda ilerideki akıllı saatime bağlanamıyorum telefondan
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