Bluetooth 5.0 ile tanışmaya hazır olun

Bluetooth 4.1’in menzilini iki katına çıkaracak olan Bluetooth 5, veri transferi noktasında da hızı 4 kat artıracak. Elbette ki tüm bunlar şimdilik iddia aşamasında ancak Bluetooth SIG tarafından daha önce yapılan açıklamalarda bu odakta çalışmalar olduğu paylaşılmıştı.
Bluetooth 5’in tek farkı hız konusunda olmayacak elbette. Enerji tasarrufu Bluetooth için büyük önem taşıyor. Bluetooth 5’in menzil ve hız artışı, Bluetooth 4.1’in düşük enerji modundaki tüketim değerleri dahilinde sağlanacak. Ayrıca Bluetooth ile kapalı mekanlarda konumlama ve navigasyon yapabilme adına daha fazla özellik ve daha modüler kontrol seçenekleri bu sürümün mobil cihazlara sunacağı en önemli avantajlar arasında olacak. Bu arada Bluetooth 4 sürümünde menzil 300 feet (yaklaşık 90 metre), teorik hız ise 26Mbps olarak açıklanmıştı.Ayrıca Bkz. "Moto Z Force: Yine amiral gemisi ancak farkları var"
16 Haziran’da Londra’da düzenlenecek bir etkinlikte detayları paylaşılacak olan Bluetooth 5, nesnelerin interneti noktasında Bluetooth’u yeni nesil cihazlar için daha stratejik ve kilit oyuncu konumuna taşıyacak. Biz de resmiyet kazandıktan sonra gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlere aktarıyor olacağız.
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Bluetooth 5. sürüm ile birlikte basit bir altyapı oluşturma derdinde. Ülkemizde altyapıdan ve başka sebeplerden dolayı sürekli engellense de ABD, İngiltere, Güney Kore, Japonya gibi ülkelerde nesnelerin internetini hızla yaygınlaşıyor ki bunlara standart lazım, altyapı lazım bunu karşılamak için de Bluetooth 5. sürümle elini çabuk tutuyor.